Longevity Medical System lọt Top 10 thương hiệu uy tín tin dùng 2026

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và dài hạn dành cho người Việt.

Longevity Medical System được vinh danh trong Top 10 thương hiệu uy tín tin dùng 2026 lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Dấu mốc Top 10 thương hiệu uy tín tin dùng 2026

Longevity Medical System vinh dự được ghi nhận trong Top 10 thương hiệu uy tín tin dùng 2026 lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của hệ thống trong quá trình phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe theo hướng lấy người dân làm trung tâm, chú trọng trải nghiệm và nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, người dân không chỉ tìm kiếm giải pháp khi bệnh xuất hiện mà còn có xu hướng theo dõi, tầm soát và quản lý sức khỏe từ sớm. Đây cũng là định hướng Longevity Medical System theo đuổi trong quá trình xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, cá nhân hóa và dài hạn.

Longevity Medical System phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động

Khác với cách tiếp cận chỉ tập trung vào từng dịch vụ riêng lẻ, Longevity Medical System phát triển theo định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, kết nối hệ thống phòng khám đa khoa với các dịch vụ khám, tầm soát và quản lý sức khỏe.

Hệ sinh thái kết nối nhiều lĩnh vực từ khám chữa bệnh đa khoa, tầm soát sức khỏe chuyên sâu, quản lý sức khỏe dài hạn…

Thông qua đánh giá sức khỏe, theo dõi các chỉ số theo thời gian và xây dựng lộ trình phù hợp với từng cá nhân, hệ sinh thái hướng đến việc giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và chủ động hơn trong quá trình chăm sóc.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Longevity Medical System cũng triển khai các chương trình tư vấn sức khỏe, hội thảo chuyên đề và hoạt động kết nối cộng đồng, qua đó chia sẻ kiến thức và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Mở rộng hệ sinh thái qua kết nối và hợp tác quốc tế

Trong quá trình phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, Longevity Medical System chú trọng mở rộng kết nối với các đối tác y tế trong nước và quốc tế nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn và mở rộng cơ hội tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe.

Thông qua mạng lưới đối tác, hệ thống hướng đến việc trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những xu hướng mới trong y học tái tạo, quản lý sức khỏe cá nhân hóa và chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Việc mở rộng mạng lưới kết nối cũng là một phần trong định hướng phát triển hệ sinh thái, qua đó bổ sung thêm các giải pháp và góc tiếp cận phù hợp cho khách hàng trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

Hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện và dài hạn

Theo xu hướng phát triển của y học hiện đại, chăm sóc sức khỏe ngày càng chú trọng dự phòng, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài bên cạnh điều trị bệnh.

Trong bối cảnh đó, Longevity Medical System định hướng tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, kết hợp chuyên môn y khoa, hệ thống phòng khám, mạng lưới chuyên gia và các đối tác trong nước, quốc tế nhằm mang đến thêm lựa chọn cho người dân trong hành trình bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Việc được vinh danh trong Top 10 thương hiệu uy tín tin dùng 2026 là một dấu mốc đáng nhớ đối với Longevity Medical System, đồng thời tạo thêm động lực để hệ thống tiếp tục mở rộng kết nối, hoàn thiện các giải pháp chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình sống khỏe, chủ động và chất lượng hơn.

Longevity Medical System ghi dấu với hành trình phát triển và danh hiệu Top 10 thương hiệu uy tín tin dùng 2026, là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động.

Thông tin về Longevity Medical System:

LONGEVITY MEDICAL SYSTEM (Phòng khám Đa khoa LONGEVITY MEDICAL Center trực thuộc Công ty TNHH Y Học Trường Thọ)

Hệ sinh thái y học trường thọ chuẩn quốc tế, cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho cá nhân và doanh nghiệp.

Tầng 1, tầng lửng, tầng 2, số 59 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 055 918 8888

Thời gian hoạt động: Từ 8h00 đến 21h00 tất cả các ngày trong tuần

Số GPHĐ: 4138/HNO - GPHĐ

Fanpage: https://www.facebook.com/LongevityMedicalSystem

Dịch vụ nổi bật:

OneCare 365 – Chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng hành cá nhân hóa suốt 365 ngày

Hệ thống khám & tầm soát toàn diện bao gồm khám tổng quát, tầm soát chuyên sâu và xét nghiệm – chẩn đoán chuyên biệt theo từng cá nhân/doanh nghiệp

Quản lý & theo dõi bệnh lý mạn tính (tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu,…)

Giải pháp chăm sóc và phục hồi sức khỏe tích hợp: kết hợp giữa y học hiện đại và các phương pháp trị liệu truyền thống…