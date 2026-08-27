Lòng tốt thôi chưa đủ

Xã hội càng phát triển, càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện và doanh nghiệp muốn đóng góp cho cộng đồng. Nhưng sáng kiến tốt chưa chắc đã trở thành dự án hiệu quả.

Không ít hoạt động giàu tâm huyết vẫn khó đi xa vì thiếu năng lực quản trị, chưa bảo đảm tính minh bạch hoặc không kết nối đủ nguồn lực. Những nỗ lực đơn lẻ có thể giải quyết nhu cầu trước mắt, nhưng khó tạo ra thay đổi lâu dài.

Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình với những chuyển dịch lớn về kinh tế – xã hội, hoạt động cộng đồng cũng đứng trước yêu cầu mới. Người thực hiện không chỉ cần thiện tâm mà còn phải hiểu bối cảnh xã hội, biết ứng dụng công nghệ, quản trị dự án và huy động nguồn lực xã hội.

Đó là lý do Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026 mang đến Chương trình đào tạo Thế hệ Kiến tạo Tác động với chủ đề “‘Hoạt động xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Chương trình diễn ra từ 13 - 17 giờ ngày 28/8/2026 tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình ý nghĩa này cho thấy Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize không chỉ tôn vinh những kết quả đã được tạo ra. Giải thưởng bắt đầu đồng hành từ quá trình hình thành dự án, giúp những người muốn phụng sự cộng đồng biến thiện tâm thành hành động bài bản, hiệu quả và bền vững.

Ai có thể tham gia và sẽ nhận được gì?

Chương trình hướng tới ba nhóm đối tượng.

Thứ nhất, các thủ lĩnh tạo tác động xã hội, gồm nhà lãnh đạo, nhà sáng lập hoặc người trực tiếp điều hành NGO, dự án và sáng kiến cộng đồng.

Thứ hai, lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung trong các lĩnh vực CSR, marketing, truyền thông; cùng đại diện doanh nghiệp, tổ chức đang tìm kiếm dự án phù hợp để hợp lực và đầu tư tạo tác động.

Thứ ba, các tổ chức, cá nhân muốn kết nối, đồng hành hoặc tìm hiểu về Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026.

Người mới có sáng kiến, đang tham gia câu lạc bộ, đội nhóm, hoạt động tình nguyện hoặc đơn giản muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội cũng có thể tham dự. Chương trình cung cấp góc nhìn và công cụ để người tham gia từng bước biến mong muốn thành hành động cụ thể.

Chương trình đào tạo có sự tham gia của các diễn giả uy tín và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động phụng sự cộng đồng: Ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Human Act Prize; Ông Chu Hải Công – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy viên Thường trực Liên minh Niềm tin số, Giám đốc Quan hệ công chúng MB; Bà Trần Mai Anh – nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân và những người bạn, Chủ tịch Tổ chức Tác động xã hội Social Impact, Giám đốc dự án Human Act Prize.

Nội dung đào tạo tập trung vào ba mắt xích quyết định khả năng đi đường dài của một dự án: nhận diện đúng bối cảnh, xây dựng niềm tin và kết nối nguồn lực.

Ông Lê Quốc Minh sẽ chia sẻ về “Hoạt động xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ông Chu Hải Công nói về “Niềm tin số – Minh bạch để kết nối nguồn lực cộng đồng”.

Bà Trần Mai Anh chia sẻ chủ đề “Hợp lực cộng đồng – Từ nguồn lực riêng đến tác động chung”.

Ba nội dung tạo thành một chuỗi thống nhất: nhìn đúng bối cảnh để lựa chọn cách làm, xây dựng sự minh bạch để tạo niềm tin, từ đó tập hợp những nguồn lực riêng lẻ thành tác động chung.

10 dự án được trực tiếp kết nối nguồn lực

Chương trình không dừng lại ở đào tạo.

Trong phần “Dự án kêu gọi cộng hưởng và hợp lực cộng đồng”, 10 dự án do Ban tổ chức lựa chọn sẽ được giới thiệu mô hình trước khách mời, chuyên gia và các đơn vị đồng hành.

Mỗi dự án có 5 phút để trình bày cách làm, nhu cầu phát triển và nguồn lực cần huy động. Qua đó, các sáng kiến có thể tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới và kết nối với những tổ chức có khả năng đồng hành.

Từ 16 – 17 giờ, người tham dự được trực tiếp trao đổi với Hội đồng Chuyên gia Human Act Prize 2026. Các dự án có thể trình bày vướng mắc, đặt câu hỏi và nhận góp ý để hoàn thiện mô hình, gia tăng tác động.

Đây cũng là cơ hội để người tham dự tìm hiểu sâu hơn về Human Act Prize 2026 và nhận tư vấn trực tiếp từ Hội đồng Chuyên gia của giải thưởng.

Từ một giải thưởng đến hệ sinh thái kiến tạo tác động

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên từ năm 2023, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng tạo ra tác động lâu dài và bền vững.

Giải thưởng do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp thực hiện.

Ba mùa giải đầu tiên lần lượt mang chủ đề “Dấu ấn tiên phong”, “Cộng đồng kiến tạo” và “Kiên trì phụng sự”. Qua mỗi mùa, Human Act Prize ghi nhận những sáng kiến đa dạng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, sinh kế, môi trường, bình đẳng cơ hội, hỗ trợ nhóm yếu thế, bảo tồn văn hóa và chuyển đổi xanh.

Riêng năm 2025, giải thưởng tiếp nhận 160 hồ sơ từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện và cá nhân trên cả nước. Trong đó, 27 dự án bước vào vòng chung kết; 25 dự án, ý tưởng và cá nhân được vinh danh.

Không chỉ trao giải, Human Act Prize đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái kết nối tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho cộng đồng những người tạo tác động xã hội.

Sau ba mùa tìm kiếm và tôn vinh các sáng kiến tiêu biểu, Human Act Prize 2026 tiến thêm một bước: góp phần đào tạo những con người có đủ tâm, tầm và năng lực để tạo ra thay đổi lâu dài.

Bởi lòng tốt là điểm khởi đầu. Muốn đi xa, lòng tốt cần được tổ chức thành tác động.