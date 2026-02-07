Long Châu và Opella khởi động dự án chăm sóc sức khỏe tiêu hoá và xương khớp, nâng cao sức khỏe cộng đồng

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong chăm sóc sức khỏe người dân, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp khoa học thông qua vai trò của dược sĩ và hệ thống nhà thuốc hiện đại.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch Chi Hội Dược Nhà thuốc TP.HCM đánh giá cao mô hình liên minh giữa chuyên môn, giải pháp và kênh phân phối. Điều này không chỉ giúp người dân không chỉ được tiếp cận sản phẩm tốt, có nguồn gốc rõ ràng, mà còn nâng cao nhận thức từ sự chăm sóc tận tâm.

Long Châu và Opella nâng tầm hợp tác chiến lược thông qua dự án vì sức khỏe cộng đồng.

Tại lễ ký kết, hai đơn vị tái khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt, được vun đắp trong nhiều năm với tầm nhìn chung "vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Bà Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella tại Việt Nam và Campuchia chia sẻ: "Với sứ mệnh mang đến "Sức khỏe trong tầm tay", chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe chủ động cần đơn giản, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho mọi người dân. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng toàn cầu, Opella cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, lâu đời, hiệu quả dựa trên cơ sở khoa học cho mỗi người dân Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi tập trung đào tạo chuyên môn, phát triển năng lực dược sĩ, truyền thông có trách nhiệm, nâng cao hiểu biết về nhu cầu thực tế của người dân và đồng hành trong những chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng nỗ lực chung này sẽ nâng tầm chuẩn mực mới cho sự xuất sắc trong thực hành dược và tiếp tục nâng cao sức khỏe người dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn."

Bà Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella tại Việt Nam và Campuchia.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: "Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng lấy chăm sóc sức khỏe cộng đồng làm trung tâm, vai trò của hệ thống nhà thuốc ngày càng trở nên quan trọng. Chúng tôi không chỉ tận tâm cung ứng dược phẩm chất lượng, mà còn đang trở thành "tuyến đầu" chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam thông qua: phổ biến thông tin y khoa chính xác, tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, hỗ trợ phát hiện sớm, tư vấn và đồng hành người bệnh trong quá trình quản lý và theo dõi tình trạng sức khỏe hằng ngày. Chúng tôi kỳ vọng, sự hợp lực hôm nay sẽ đặt nền móng vững chắc để hai đơn vị cùng triển khai những chương trình có tác động tích cực và lâu dài, đồng thời tạo cơ sở để phát triển mô hình chăm sóc y tế bền vững và toàn diện."

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Theo các chuyên gia y tế, những vấn đề về tiêu hóa như: tiêu chảy và rối loạn đường ruột… đang ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Song song, các bệnh lý về xương khớp cũng đang gia tăng nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động và chất lượng sống của người Việt, nhất là ở phụ nữ và người cao tuổi. Điều này một phần đến từ lối sống ít vận động, tư thế làm việc sai kéo dài, chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng… Do đó, chủ động chăm sóc sức khỏe ngày càng cấp thiết, cần chuyển đổi tư duy, xây dựng lối sống lành mạnh trên nền tảng khoa học và sự tư vấn từ chuyên gia.

Khởi động dự án "Chăm sóc sức khỏe tiêu hóa, xương khớp cho cộng đồng", Long Châu và Opella chung mục tiêu nâng tầm chuẩn mực chăm sóc sức khỏe chủ động và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y tế tiên tiến đến mọi người dân; trên tinh thần nhanh chóng - hiệu quả - thiết thực, lấy con người làm trung tâm.

Hợp tác hướng đến nâng tầm chuẩn mực chăm sóc sức khỏe xương khớp, tiêu hoá và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y tế an toàn, khoa học cho cộng đồng.

Cụ thể, hai bên sẽ khởi động chuỗi chương trình tầm soát loãng xương, chăm sóc tiêu hóa cho cộng đồng trong năm 2026, hướng đến giúp phát hiện nguy cơ từ ban đầu, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và quản lý bệnh. Các hoạt động bao gồm đo mật độ xương, tư vấn sức khỏe, giáo dục sức khoẻ dành cho từng độ tuổi, đối tượng.

Song song, hai bên triển khai các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trên đa kênh, từ hệ thống nhà thuốc, nền tảng số, hội thảo giáo dục đến các chương trình xã hội. Nội dung tập trung vào phổ biến thông tin về bệnh lý thường gặp; sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng an toàn theo tư vấn của dược sĩ; lan tỏa thông điệp phòng bệnh hơn chữa bệnh…

Bên cạnh đó, Opella - với bề dày nghiên cứu khoa học và Long Châu - với hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng Việt Nam sẽ hợp lực nâng cao chất lượng hoạt động tại hệ thống nhà thuốc, để hỗ trợ chính xác, an toàn và hiệu quả hơn. Với mạng lưới phủ khắp 34 tỉnh thành, Long Châu mở rộng danh mục giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, trên nền tảng tư vấn đúng, đủ và phù hợp. Trước thềm năm mới, hai đơn vị đã bắt tay mang đến bộ đôi "lá chắn kép" giúp người dân giảm nỗi lo đau nhức xương khớp và rối loạn tiêu hóa mùa lễ Tết.

Hơn 150 dược sĩ Long Châu có dịp cập nhật kiến thức và trao đổi chuyên môn với các chuyên gia trong lĩnh vực tiêu hoá, xương khớp.

Một nội dung được đặc biệt chú trọng là đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế. Long Châu, Opella sẽ mở rộng các chương trình đào tạo cập nhật kiến thức y khoa, chuẩn hóa thực hành dược, kỹ năng tư vấn cho dược sĩ. Khi các nhà thuốc được xem là "điểm chạm đầu tiên" của người dân với hệ thống y tế, đây là bước đi quan trọng giúp hơn 20.000 chuyên viên Long Châu nâng cao chuyên môn, tiếp tục phát huy vai trò dược sĩ cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 150 dược sĩ đã tham gia hội thảo khoa học với các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực xương khớp và tiêu hoá. Các chủ đề thảo luận gồm: "Vai trò của Canxi và Vitamin D với sức khỏe xương ở phụ nữ", "Khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh. Lợi ích của probiotic BB-12 trong hỗ trợ điều trị khóc dạ đề" - những vấn đề phổ biến trong đời sống, song đòi hỏi sự am hiểu chuyên môn khi tư vấn tại nhà thuốc.

Long Châu có hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc cùng đội ngũ hơn 20.000 dược sĩ vững chuyên môn, nỗ lực đưa các tiến bộ y học hiện đại đến gần hơn 33 triệu khách hàng.

Cộng hưởng nguồn lực và thế mạnh, Long Châu và Opella kỳ vọng mở rộng quy mô dự án, từng bước kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ. Long Châu khẳng định, việc hợp lực cùng doanh nghiệp dược phẩm quốc tế uy tín hàng đầu là chiến lược nhất quán. Điều này không chỉ nâng cao cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho người Việt, mà còn gia tăng nguồn lực cho công tác chăm sóc, dự phòng sức khỏe cộng đồng bền vững và lâu dài.