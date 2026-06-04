Long Châu nâng cao vai trò hơn 22.000 dược sĩ cộng đồng trong hỗ trợ sơ cấp cứu cho người dân

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa các đơn vị y tế Việt - Pháp, mở rộng trăm mô hình hỗ trợ sơ cấp cứu trong cộng đồng ngay tại chuỗi nhà thuốc, góp phần nâng cao khả năng cứu sống người dân trong "thời gian vàng".

Các đơn vị ký kết hợp tác nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng.

Dấu ấn hợp tác đơn vị y tế Việt - Pháp vì sức khỏe cộng đồng

Lễ ký kết diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, trước sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson và ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV). Sự kiện tiếp tục đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hợp tác giữa các đơn vị y tế Việt Nam và Cộng hoà Pháp.

Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson.

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; ông Pascal B. Auzière - Trưởng bộ phận Dự án của Quỹ Urgo Foundation; GS.TS.DS. Nguyễn Đức Tuấn - Hiệu trưởng Trường Dược, Đại học Y Dược TP.HCM; PGS.TS.DS. Võ Quang Trung - Trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; cùng ban lãnh đạo cấp cao của các đơn vị và đại diện các cơ quan báo chí.

Y tế là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống, tiêu biểu và hiệu quả trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) cho biết, trong suốt những năm qua, mối quan hệ hợp tác y tế Pháp - Việt không ngừng được mở rộng và sâu sắc thêm thông qua các hoạt động nghiên cứu, phòng ngừa bệnh tật, chuyển giao công nghệ và xây dựng những quan hệ đối tác mới.

Ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV).

Theo Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson, sự đồng hành bền chặt được thể hiện qua ba mục tiêu chung quan trọng: tăng cường phòng ngừa bệnh tật, thúc đẩy bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng của hệ thống y tế. Tổng Lãnh sự Pháp khẳng định, chương trình hôm nay mang đến "một giá trị bổ sung" hết sức quan trọng cho những nỗ lực hợp tác giữa hai nước, đó là tăng cường công tác phòng ngừa và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Sự chung tay giữa tổ chức xã hội nhân đạo, quỹ quốc tế, doanh nghiệp y tế và các đơn vị đào tạo y khoa nối tiếp mối quan hệ y tế Việt - Pháp tốt đẹp; đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong kết nối nguồn lực công - tư để hiện thực hóa "vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM nhấn mạnh: "Sơ cứu không chỉ là một kỹ năng y tế mà còn là một hành động nhân văn, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Chính vì vậy, ký kết hợp tác sẽ tạo thêm nguồn lực để các bên phát huy thế mạnh của mình, cùng chung tay thực hiện tốt hơn trách nhiệm xã hội và đóng góp cho người dân."

Chung tay bảo vệ sự sống: Nhà thuốc Long Châu tham gia mạng lưới hỗ trợ sơ cấp cứu cộng đồng

Bản ghi nhớ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: triển khai hàng trăm trạm sơ cấp cứu hỗ trợ cộng đồng; đào tạo thực hành cho sinh viên ngành y dược; và mở rộng các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

Tận dụng mạng lưới "gần dân, sát dân" cùng đội ngũ y tế vững chuyên môn, mạng lưới sơ cấp cứu cộng đồng Long Châu sẽ hỗ trợ tích cực cho người dân trong các tình huống khẩn cấp, giúp can thiệp y tế kịp thời ngay tại hiện trường. Điều này góp phần giảm thiểu rủi ro sức khỏe và gia tăng cơ hội bảo vệ sự sống trong "thời gian vàng" trước khi tiếp cận các cơ sở điều trị chuyên sâu.

Trong khuôn khổ hợp tác, Long Châu và các đơn vị sẽ tham gia mạng lưới sơ cấp cứu hỗ trợ cộng đồng.

Trong khuôn khổ hợp tác, các đơn vị còn đẩy mạnh đào tạo về cấp cứu cho đội ngũ dược sĩ, chuyên viên y tế. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm luôn có mặt khi người dân cần, mà còn là bảo đảm mỗi dược sĩ đều có đủ kiến thức, kỹ năng và sự bình tĩnh để thực hiện các thao tác sơ cấp cứu đúng cách trong những tình huống khẩn cấp. Trên nền tảng đó, hơn 22.000 dược sĩ Long Châu sẽ được chuẩn hoá chuyên môn để trở thành lực lượng tình nguyện viên cấp cứu cộng đồng, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi trường hợp đặc biệt.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: "Hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, chúng tôi không ngừng nỗ lực bảo vệ và chăm sóc người dân từ sớm, từ xa bằng công nghệ thông minh, bằng mạng lưới rộng "gần dân, sát dân" và quan trọng nhất là bằng chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ y tế.

Hợp tác toàn diện cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Quỹ Urgo Foundation, Đại học Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Long Châu trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Việt Nam. Thông qua chương trình, chúng tôi mở rộng vai trò tại nhà thuốc: Không chỉ cung cấp dược phẩm chất lượng, minh bạch mà còn tham gia mạng lưới hỗ trợ sơ cấp cứu cộng đồng, hỗ trợ can thiệp y tế kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ sự sống trong "thời gian vàng". Chúng tôi tin rằng, sự hợp lực hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để chúng ta xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và có khả năng thích ứng tốt hơn trước các thách thức về sức khỏe."

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM kiêm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP.HCM

Với hơn 2.678 nhà thuốc và hơn 230 trung tâm tiêm chủng, Long Châu đang từng bước phát huy giá trị thiết thực cho cộng đồng. Những cơ sở không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe, mà còn hỗ trợ kịp thời, kết nối nhanh với bệnh viện tuyến trên khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Được biết, trước đó, các chuyên viên y tế đã nhiều lần sơ cấp cứu, hỗ trợ chuyển viện thành công cho người dân trong "thời gian vàng". Nhiều trường hợp gặp nạn đột ngột như: em bé 12 tháng tuổi bị sặc sữa gây nghẹt đường thở, nam bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt dẫn đến sốc phản vệ độ 3, người phụ nữ bị đột quỵ, cụ ông nghi nhồi máu cơ tim, trẻ hóc dị vật ở Đà Nẵng hay phản vệ sau thủ thuật thẩm mỹ… đã được phát hiện nhanh và xử trí "thần tốc".

Lan tỏa thông tin y khoa bổ ích đến cộng đồng

Đồng thời, thông qua mạng lưới nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cùng hệ thống nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc, các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng sẽ được triển khai rộng rãi, nhằm đưa kiến thức y khoa dễ hiểu về sơ cấp cứu đến gần hơn với người dân.

Các bác sĩ Hội Chữ thập đỏ TPHCM mô phỏng sơ cứu một trường hợp bị tai nạn.

GS.TS.DS. Nguyễn Đức Tuấn - Hiệu trưởng Trường Dược, Đại học Y Dược TP.HCM đánh giá, ý tưởng phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng đã được nhắc đến từ lâu, nhưng để triển khai hiệu quả cần có sự phối hợp của nhiều bên. Chính vì vậy, hợp tác hôm nay là tiền đề rất quan trọng, khi có sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, tổ chức quốc tế, các trường đại học và doanh nghiệp y tế đồng hành.

GS.TS.DS. Nguyễn Đức Tuấn - Hiệu trưởng Trường Dược, Đại học Y Dược TP.HCM.

Theo các chuyên gia, hệ thống nhà thuốc phủ rộng đến nhiều địa phương, kể cả vùng sâu, vùng xa sẽ trở thành những điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu hiệu quả. Bên cạnh đó, dược sĩ, nhân viên y tế thường xuyên được đào tạo, tập huấn bài bản là đội ngũ quan trọng giúp lan tỏa các kiến thức y khoa chuẩn mực đến gần người dân. Song song, những nền tảng truyền thông số tiếp tục phát huy "cánh tay nối dài", đưa các chương trình giáo dục sức khoẻ đi sâu hơn vào đời sống. Đây là những bước đi nhân văn trong bối cảnh tai nạn và các bệnh lý cấp tính đang có xu hướng gia tăng, "thời gian vàng" sơ cấp cứu ban đầu có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống và phục hồi của người bệnh.

Mở rộng bồi dưỡng năng lực thực hành cho sinh viên ngành y dược

Tại sự kiện, các đơn vị còn ra mắt chương trình Học viện Sơ cứu (First-Aid Academy), hướng đến chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên ngành y dược.

Ông Pascal B. Auzière - Trưởng bộ phận Dự án của Quỹ Urgo Foundation nhấn mạnh, sơ cấp cứu đóng vai trò đặc biệt quan trọng, chỉ một hành động đúng cũng có thể bảo vệ sự sống và giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân. Việc tăng cường đào tạo thực hành cho sinh viên sẽ giúp các đội ngũ y tế tương lai thành thạo những kỹ năng thiết yếu, có thể cứu sống con người và ứng phó hiệu quả trong những tình huống khẩn cấp.

PGS.TS.DS. Võ Quang Trung - Trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Theo thoả thuận hợp tác, các nội dung chương trình giáo dục y tế, đào tạo thực hành cho sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chủ trì xây dựng và triển khai; kết hợp với kinh nghiệm, góc nhìn thực tiễn từ Long Châu với mạng lưới y tế có khả năng tiếp cận cộng đồng rộng khắp.

PGS.TS.DS. Võ Quang Trung - Trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bày tỏ, sinh viên khối ngành sức khỏe không chỉ cần được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải hiểu rõ bối cảnh chăm sóc sức khỏe ngoài bệnh viện; tiếp cận với y tế dự phòng, giáo dục sức khỏe cộng đồng và các mô hình chăm sóc người dân ngay từ tuyến đầu. Chính vì vậy, việc tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, các tổ chức xã hội, các quỹ phát triển cộng đồng, đơn vị cung ứng dịch vụ và doanh nghiệp là yêu cầu hết sức cần thiết.

Các bên kỳ vọng, chương trình này không chỉ dừng lại ở sinh viên, đội ngũ nhân viên y tế mà sẽ từng bước đưa kiến thức sơ cấp cứu trở thành kỹ năng phổ thông của người dân. Mục tiêu cuối cùng là mỗi gia đình đều có thể trở thành một "học viện sơ cấp cứu" thu nhỏ, nơi các thành viên đều biết cách hỗ trợ nhau khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.