Lona Kiều Loan lên tiếng về bức ảnh bé trai nghi là con đầu lòng: "Trẻ con không có lỗi!"

Á hậu Lona Kiều Loan được biết tới là một trong những người đẹp đa tài trong showbiz Việt. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của người đẹp sinh năm 2000 không ít lần trở thành chủ đề tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội trong thời gian qua. Cô từng vướng thông tin bí mật sinh con, hẹn hò với bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng.

Những giờ qua, cư dân mạng lan truyền chóng mặt một hình ảnh chụp của một nhóc tỳ, được cho là con trai của Á hậu Lona Kiều Loan. Giữa lúc netizen bàn tán xôn xao, người đẹp gen Z đã chính thức lên tiếng nêu rõ quan điểm. Cô yêu cầu người này gỡ hình ảnh xuống và ngưng bịa đặt thêm thông tin. Á hậu sinh năm 2000 khẳng định sẽ nhờ pháp luật vào cuộc nếu như hình ảnh này không được gỡ bỏ hoặc có hành động tiếp tục đăng tải. Trên TikTok cá nhân, Lona Kiều Loan hiện đang bật giới hạn quyền truy cập bình luận.

Cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh được cho là của con trai Lona Kiều Loan. Ảnh: MXH

Lona kiều Loan lên tiếng yêu cầu người này gỡ hình ảnh bé xuống, ngưng bịa đặt những thông tin vớ vẩn. Ảnh: FBNV

Nguyên văn chia sẻ của Lona Kiều Loan:

Dạ Lona chào chị ạ. Em cũng không biết là em với chị có biết nhau không. Đầu tiên em cảm ơn chị đã quan tâm đến em và gia đình em rất nhiệt tình và đặt nhiều cảm xúc cá nhân vào trong đó để đăng lên những câu chữ lịch sự và hình ảnh văn minh này. Em biết chị cũng là một phụ huynh hoặc sẽ là phụ huynh, chuyện người lớn và người lạ cứ để mọi người trong cuộc làm rõ. Em biết em cũng không thể và cũng không có quyền ngăn ai làm việc gì mà người khác muốn nhưng nếu không phải là việc của mình thì em nghĩ mình không nên can dự. Em bé và trẻ con không có lỗi, ai sai hãy để người đó chịu, nếu không sai thì là hiểu lầm. Em không lên giọng, em chỉ làm đúng bổn phận của mình, nhờ chị gỡ những hình ảnh của bé K. xuống và ngưng bịa đặt những việc vớ vẩn thêm nữa. Những chuyện khác vô thưởng vô phạt thì người lớn không vấn đề gì, còn với con nít, nếu chị không gỡ bỏ hoặc còn đăng thêm các hình ảnh đã bị chế, với mục đích bôi nhọ danh dự thì em xin phép được nhờ phápluajat can dự. Em cảm ơn chị ạ".

Lona Kiều Loan hiện đang bật giới hạn quyền truy cập bình luận ở TikTok cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Vào cuối tháng 2/2026, Lona Kiều Loan được cho là bị "team qua đường" bắt gặp khi đi du lịch tại Hội An. Trong những hình ảnh lan truyền, chuyến đi có sự xuất hiện của ba người gồm cô, một người đàn ông và một bé trai khoảng 2–3 tuổi. Đáng chú ý, người đẹp thoải mái ghi lại khoảnh khắc người đàn ông bồng bế bé trai, gương mặt lộ rõ vẻ vui vẻ, hạnh phúc.

Hình ảnh Lona Kiều Loan xuất hiện bên một bé trai ở Hội An từng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: MXH

Đến tháng 8/2024, cô được cho là bị bắt gặp khi đi cùng mẹ đến một bệnh viện quốc tế tại TP.HCM để thăm khám. Thời điểm này, Kiều Loan diện trang phục rộng, phần vòng hai có dấu hiệu thay đổi rõ rệt, nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Đến tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng. Ảnh: FBNV

Song song đó, cô góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình như King of Rap, The Heroes hay Trời Sinh Một Cặp, cho thấy sự linh hoạt khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Ở tuổi 25, người đẹp tiếp tục gây chú ý khi trúng tuyển ngành Y khoa tại cả Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với số điểm 25,07/30. Quyết định theo đuổi ngành học này, theo cô chia sẻ, xuất phát từ mong muốn được giúp đỡ người khác và phát triển bản thân một cách toàn diện hơn.

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Lona Kiều Loan từng chia sẻ về chuyện thường hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại.

Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".