Lời tiên tri về năm 2026 của Baba Vanga bất ngờ bị "đào lại": Điều gì khiến nhiều người chú ý?

Baba Vanga từng được cho là dự báo điều gì về năm 2026?

Baba Vanga tiếp tục trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây khi hàng loạt bài viết trên báo chí quốc tế cùng các cuộc thảo luận trên mạng xã hội đồng loạt "đào lại" những dự báo được cho là của nữ tiên tri mù người Bulgaria về năm 2026. Trong bối cảnh thế giới liên tiếp chứng kiến nhiều biến động về kinh tế, công nghệ và thiên tai, những lời tiên tri này một lần nữa trở thành chủ đề gây bàn luận. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng chưa có bằng chứng khoa học hay tài liệu gốc xác thực những dự báo đang được lan truyền.

Baba Vanga, tên thật là Vangelia Pandeva Gushterova, qua đời năm 1996 nhưng vẫn được nhiều người biết đến với biệt danh "Nostradamus của vùng Balkan". Theo Express, phần lớn những lời tiên tri gắn với tên tuổi của bà không tồn tại dưới dạng tài liệu chính thức mà chủ yếu được truyền miệng hoặc tổng hợp từ nhiều nguồn sau khi bà qua đời.

Đầu tiên là khả năng quyền lực toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về châu Á , đặc biệt là sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Theo các bài tổng hợp của Express và Mirror UK, đây được xem là một trong những nội dung xuất hiện nhiều nhất khi nhắc đến các lời tiên tri dành cho năm 2026.

Một chủ đề khác là triển vọng kinh tế thế giớ i. Theo Economic Times, nhiều bài viết cho rằng Baba Vanga từng cảnh báo về giai đoạn bất ổn tài chính kéo dài với các nguy cơ như lạm phát, biến động thị trường, căng thẳng trong hệ thống ngân hàng và tăng trưởng chậm lại tại nhiều nền kinh tế.

Thiên tai và biến đổi khí hậu cũng nằm trong số những dự báo được lan truyền rộng rãi. Theo các nguồn trên, Baba Vanga được cho là từng nhắc đến khả năng xảy ra các trận động đất lớn, lũ lụt, núi lửa phun trào và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới. Sau hàng loạt thảm họa thiên nhiên xảy ra trong thời gian qua, chủ đề này càng được chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một nội dung gây chú ý. Theo Express và Mirror UK, một số cách diễn giải cho rằng Baba Vanga từng cảnh báo AI sẽ phát triển với tốc độ rất nhanh, đặt ra nhiều câu hỏi về quyền kiểm soát của con người đối với công nghệ cũng như các vấn đề đạo đức trong tương lai.

Một dự báo khác thu hút sự tò mò là giả thuyết về việc con người có thể tiếp xúc với sự sống ngoài Trái Đất. Chủ đề này được nhắc lại sau khi giới thiên văn phát hiện một vật thể liên sao trong năm 2025. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã xác định đây là một thiên thể tự nhiên và không có bằng chứng nào cho thấy nó liên quan đến nền văn minh ngoài hành tinh.

Vì sao những lời tiên tri của Baba Vanga vẫn gây tranh luận?

Sức hút của Baba Vanga đến từ việc nhiều lời tiên tri được diễn đạt khá ngắn gọn và mang tính khái quát, khiến chúng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy từng bối cảnh.

Nhiều người tin rằng nữ tiên tri người Bulgaria từng dự báo trước một số sự kiện lớn của thế giới. Tuy nhiên, giới sử học cho biết hiện không có tài liệu gốc chứng minh những lời tiên tri này đã được công bố trước khi các sự kiện xảy ra. Phần lớn các nội dung đang lan truyền đều xuất hiện nhiều năm sau khi Baba Vanga qua đời.

Trong khi đó, The Guardian dẫn ý kiến của một số nhà nghiên cứu cho rằng hình ảnh Baba Vanga ngày nay chịu ảnh hưởng lớn từ Internet và mạng xã hội. Nhiều câu chuyện về bà đã được bổ sung, diễn giải hoặc gắn với các sự kiện thời sự mới, khiến việc xác định đâu là phát ngôn thực sự của nữ tiên tri trở nên rất khó khăn.

Chính vì vậy, dù những lời tiên tri về năm 2026 vẫn liên tục được "đào lại" và thu hút sự chú ý của dư luận, các chuyên gia khuyến nghị công chúng nên tiếp cận những thông tin này với góc nhìn thận trọng. Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học hay tài liệu lịch sử xác thực các dự báo nói trên, vì vậy chúng chủ yếu được xem là một hiện tượng văn hóa đại chúng hơn là cơ sở để dự báo tương lai.

Theo Express, Mirror, The Guardian