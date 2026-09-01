Lời khuyên “không cần thì đừng mua” có thể sai với 5 khoản chi này

Trong quản lý tài chính cá nhân, phân biệt giữa "cần" và "muốn" là bước quan trọng. Một chiếc túi mới khi trong tủ đã có vài chiếc tương tự rõ ràng không phải nhu cầu cấp thiết. Một món đồ trang trí mua chỉ vì đang giảm giá cũng vậy. Vì thế, lời khuyên "không cần thì đừng mua" thường giúp chúng ta ngăn những quyết định chi tiêu bốc đồng.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chữ "cần". Có những khoản chưa cần ngay hôm nay, nhưng mua hoặc chuẩn bị sớm lại giúp tránh một khoản chi lớn hơn sau này. Nếu biến tiết kiệm thành việc trì hoãn mọi khoản không quá cấp bách, ngân sách có thể trông đẹp trong ngắn hạn nhưng trở nên đắt đỏ về dài hạn.

Dưới đây là 5 khoản chi mà nguyên tắc "không cần thì đừng mua" nên được áp dụng linh hoạt hơn.

1. Những món giúp phòng ngừa việc phải sửa chữa lớn

Nhiều người chỉ chịu chi tiền khi một món đồ đã hỏng hoàn toàn. Máy lọc nước còn chạy thì chưa thay lõi. Điều hòa chưa ngừng hoạt động thì chưa vệ sinh. Một vết thấm nhỏ trên tường chưa ảnh hưởng sinh hoạt thì cứ để đó. Xe vẫn đi được thì chưa cần bảo dưỡng.

Cách nghĩ này giúp trì hoãn một khoản tiền trong hiện tại, nhưng đôi khi lại biến một chi phí nhỏ thành hóa đơn lớn.

Ví dụ, vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa định kỳ có thể khiến bạn mất một khoản tiền trước mắt, dù máy vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng việc bỏ qua quá lâu có thể làm máy chạy kém hiệu quả, tiêu thụ điện nhiều hơn hoặc hỏng những bộ phận đắt tiền hơn.

Tương tự, một vết rò nước nhỏ dưới bồn rửa chưa chắc đã khiến bạn "cần" gọi thợ ngay theo nghĩa cấp bách. Nhưng nếu nước ngấm lâu ngày vào tủ, sàn hoặc tường, chi phí sửa chữa sau đó có thể tăng nhiều lần.

Trong trường hợp này, câu hỏi phù hợp hơn không phải là: "Tôi có cần chi khoản này ngay không?", mà là: "Nếu không chi bây giờ, 6 tháng nữa tôi có phải trả nhiều hơn không?".

2. Những món được sử dụng gần như mỗi ngày

Có một kiểu tiết kiệm rất dễ khiến chúng ta mua đi mua lại: cố chọn phiên bản rẻ nhất cho những món sử dụng với tần suất cao.

Một đôi giày đi làm mỗi ngày, chiếc ghế ngồi 8 tiếng, chiếc nệm dùng trong nhiều năm, nồi cơm điện của cả gia đình hay một chiếc balo thường xuyên phải mang nặng đều là những ví dụ.

Không phải cứ đắt hơn là tốt hơn. Nhưng với những món có tần suất sử dụng cao, chi phí trên mỗi lần sử dụng thường quan trọng hơn giá mua ban đầu.

Giả sử một đôi giày 400.000 đồng chỉ dùng ổn trong khoảng 6 tháng, trong khi một đôi 1,2 triệu đồng có thể dùng tốt trong 2–3 năm. Nếu nhu cầu thực sự tồn tại, liên tục mua phiên bản rẻ nhất chưa chắc đã tiết kiệm.

Nguyên tắc đáng tham khảo là: càng sử dụng thường xuyên, càng nên ưu tiên độ bền, sự thoải mái và khả năng sửa chữa thay vì chỉ nhìn giá niêm yết.

3. Những khoản giúp tiết kiệm thời gian đáng kể

Thời gian thường không xuất hiện trong bảng chi tiêu nên rất dễ bị coi là miễn phí.

Một người có thể dành ba tiếng cuối tuần để đi nhiều nơi chỉ nhằm mua thực phẩm rẻ hơn vài chục nghìn đồng. Một gia đình trì hoãn mua chiếc máy hút bụi phù hợp dù mỗi ngày mất rất nhiều thời gian dọn nhà. Có người đi vòng xa hơn để tiết kiệm một khoản nhỏ nhưng đổi lại bằng hàng giờ mỗi tháng.

Không phải lúc nào trả tiền để tiết kiệm thời gian cũng hợp lý. Nhưng ở một số giai đoạn, đặc biệt với người vừa đi làm vừa chăm con hoặc đang có khối lượng công việc lớn, thời gian cũng là một loại tài sản.

Có thể sử dụng một phép tính rất đơn giản:

Khoản chi Tiền tiết kiệm được Thời gian phải bỏ ra Có thực sự đáng? Đi xa hơn để mua đồ giảm giá 70.000 đồng 2 giờ Cần cân nhắc Mua thiết bị giúp giảm 20 phút việc nhà/ngày Tốn thêm 2 triệu đồng Tiết kiệm hơn 120 giờ/năm Có thể đáng Tự sửa món đồ không có kinh nghiệm 300.000 đồng tiền công 4–5 giờ + rủi ro Chưa chắc

Tiết kiệm tiền nhưng tiêu quá nhiều thời gian đôi khi chỉ là chuyển chi phí từ ví tiền sang cuộc sống.

4. Những khoản dành cho sức khỏe và khả năng làm việc

Đây là nhóm chi tiêu không nên áp dụng nguyên tắc "chờ đến lúc thật cần".

Khám sức khỏe phù hợp, chăm sóc răng miệng, kính mắt đúng độ, thiết bị bảo hộ khi làm việc, một chiếc ghế phù hợp nếu phải ngồi nhiều hay những khoản hỗ trợ vận động đều có điểm chung: lợi ích của chúng đôi khi chưa nhìn thấy ngay.

Vì không có cảm giác cấp bách, nhiều người rất dễ trì hoãn.

Một chiếc răng mới chớm vấn đề có thể chưa đau nên người ta nghĩ "chưa cần làm". Một chiếc kính đã không còn phù hợp vẫn được dùng vì "chưa hỏng". Những khoản này thường bị xếp sau mua sắm, ăn uống hoặc du lịch vì không tạo cảm giác vui vẻ tức thời.

Nhưng trong quản lý tài chính dài hạn, sức khỏe và khả năng lao động chính là tài sản tạo ra thu nhập. Vì thế, tiết kiệm bằng cách trì hoãn những khoản cần thiết cho sức khỏe có thể trở thành kiểu tiết kiệm đắt nhất.

Điều quan trọng là chi tiêu dựa trên nhu cầu thực tế và khuyến nghị chuyên môn, chứ không phải mua tràn lan các sản phẩm được quảng cáo là "tốt cho sức khỏe".

5. Những thứ bạn chắc chắn sẽ cần trong tương lai gần và đang có kế hoạch rõ ràng

"Không cần hôm nay" không đồng nghĩa với "không cần mua".

Ví dụ, gia đình biết chắc vài tháng nữa con vào năm học mới và sẽ cần bàn học. Bạn biết chiếc laptop đang dùng đã quá cũ và công việc sắp tới yêu cầu máy mới. Gia đình có kế hoạch chuyển nhà và chắc chắn sẽ phải mua một số thiết bị thiết yếu.

Nếu nhu cầu gần như chắc chắn xảy ra, chuẩn bị ngân sách và mua vào thời điểm phù hợp có thể hợp lý hơn chờ tới phút cuối.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ đây phải là nhu cầu đã được xác định, chứ không phải lấy tương lai làm lý do để mua trước mọi thứ.

Một bộ quần áo mua vì "biết đâu tháng sau có tiệc" chưa phải nhu cầu rõ ràng. Nhưng một chiếc máy tính cần cho công việc bắt đầu vào tháng tới lại là chuyện khác.

Đối với nhóm này, có thể áp dụng quy tắc ba câu hỏi:

- Tôi có chắc sẽ sử dụng món này trong 3–6 tháng tới không?

- Nếu không mua bây giờ, tôi có khả năng phải mua vội với giá cao hơn không?

- Tôi đang mua vì có kế hoạch hay chỉ vì thấy giảm giá?

Nếu cả ba câu trả lời đều hợp lý, mua trước không nhất thiết là tiêu hoang.

Tiết kiệm tốt không phải là trì hoãn mọi khoản chi

"Không cần thì đừng mua" vẫn là một nguyên tắc tốt để chống mua sắm bốc đồng. Nhưng tài chính cá nhân không thể chỉ dựa trên việc giảm số tiền rời khỏi tài khoản hôm nay.

Một khoản chi tốt đôi khi là khoản giúp bạn không phải chi nhiều hơn vào ngày mai.

Vì thế, trước mỗi quyết định mua sắm, ngoài câu hỏi quen thuộc "Tôi có thực sự cần không?", có thể thêm ba câu hỏi khác: Món này có giúp tránh chi phí lớn hơn không? Tôi sẽ sử dụng nó thường xuyên đến mức nào? Không mua bây giờ sẽ khiến tôi mất thêm tiền, thời gian hay cơ hội gì?

Tiết kiệm thông minh không phải là luôn chọn phương án chi ít tiền nhất. Đó là biết khoản nào nên cắt, khoản nào nên trì hoãn và khoản nào đáng để trả tiền sớm hơn một chút để cuộc sống về sau nhẹ hơn.