Ở những căn bếp nhỏ, đặt lò vi sóng trên nóc tủ lạnh là cách tiết kiệm diện tích khá dễ hiểu. Khoảng trống phía trên được tận dụng, mặt bàn bếp không bị chiếm chỗ và hai thiết bị cũng nằm gọn về một phía. Tuy nhiên, nếu gia đình đã lựa chọn cách bố trí này và muốn tiếp tục sử dụng lâu dài, có vài việc nên làm để chiếc lò đứng ổn định, thoát nhiệt đúng cách và quan trọng nhất là người sử dụng không gặp khó khăn khi lấy thức ăn nóng từ trên cao xuống.

1. Đừng đặt lò trực tiếp lên nóc tủ nếu mặt tủ không đủ phẳng và chắc

Đây là điều bạn nên kiểm tra đầu tiên. Lò vi sóng để bàn cần một bề mặt chắc chắn, bằng phẳng và đủ rộng để toàn bộ chân đế được đỡ ổn định. Vì vậy, nếu nóc tủ lạnh cong, trơn, có chi tiết nhô lên hoặc nhỏ hơn phần chân lò, gia đình không nên cố tận dụng bằng cách chèn thêm vài miếng gỗ hay vật dụng bên dưới. Ngoài ra, mỗi tủ lạnh có kết cấu khác nhau. Không nên mặc định mặt trên của mọi sản phẩm đều được thiết kế để chịu thêm trọng lượng của một thiết bị khác. Gia đình nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng của tủ lạnh để biết nhà sản xuất có đưa ra hạn chế nào đối với việc đặt đồ phía trên hay không. Nếu vị trí hiện tại khiến lò dễ xê dịch mỗi lần đóng mở cửa, giải pháp hợp lý hơn là làm một chiếc kệ chắc chắn phía trên tủ lạnh để chịu trọng lượng của lò, thay vì để toàn bộ thiết bị nằm trực tiếp trên nóc tủ.

2. Đã đặt trên cao thì khoảng thoáng quanh lò càng không được tận dụng để nhét thêm đồ

Nóc tủ lạnh vốn là vị trí dễ bị biến thành nơi chứa đồ. Sau khi đặt lò vi sóng, nhiều gia đình tiếp tục tận dụng những khoảng còn trống để hộp nhựa, khay, túi đồ hoặc các vật dụng nhà bếp xung quanh. Nếu đang bố trí như vậy, nên dọn lại. Trong quá trình hoạt động, lò vi sóng cần thông gió và tản nhiệt. Các khe thông gió không được che chắn, đồng thời thiết bị cần có khoảng cách với tường và những vật xung quanh theo yêu cầu của nhà sản xuất. Con số cụ thể không giống nhau giữa các model, vì vậy gia đình nên xem hướng dẫn của chính chiếc lò đang sử dụng thay vì áp dụng một khoảng cách chung. Đặc biệt, đừng đẩy lò sát tường chỉ để nó nằm gọn hoàn toàn trên nóc tủ nếu điều đó khiến khe thông gió phía sau hoặc hai bên bị cản trở.

3. Không cắm chung lò vi sóng và tủ lạnh vào một ổ chia chỉ vì hai thiết bị nằm cạnh nhau

Đây là chi tiết rất dễ phát sinh sau khi đặt lò lên tủ lạnh. Khu vực đó vốn có một ổ điện dành cho tủ lạnh, vì vậy cách nhanh nhất nhiều người nghĩ tới là cắm thêm ổ chia để cấp điện luôn cho lò vi sóng. Không nên mặc định một ổ chia thông thường có thể cấp điện an toàn cho cả hai thiết bị. Lò vi sóng có công suất lớn khi hoạt động, còn tủ lạnh cũng là thiết bị công suất đáng kể và có dòng khởi động của máy nén. Việc cấp nguồn cần tuân theo yêu cầu điện của từng sản phẩm và khả năng của mạch điện tại vị trí lắp đặt. Nếu ổ điện hiện tại không đáp ứng cách bố trí mới, nên nhờ thợ điện kiểm tra và bổ sung điểm cấp điện phù hợp. Đừng giải quyết lâu dài bằng một ổ nối nằm chênh vênh sau tủ lạnh hoặc dây điện kéo vòng qua khu vực bếp.

4. Đừng để dây nguồn của lò rơi xuống phía sau tủ lạnh một cách tùy tiện

Khi lò nằm phía trên, dây nguồn thường được thả xuống phía sau để tới ổ điện. Gia đình nên kiểm tra xem dây có bị tủ lạnh ép sát vào tường, bị kéo căng, gập mạnh hoặc nằm gần những khu vực tỏa nhiệt hay không. Điểm khó của vị trí này là phía sau tủ lạnh rất ít khi được quan sát. Một sợi dây bị chèn ép có thể nằm ở đó rất lâu mà người sử dụng không để ý. Vì vậy, dây nguồn nên được bố trí gọn, không chịu lực kéo và không bị kẹp giữa thiết bị với tường. Đồng thời, không tự ý nối dài dây nguồn nếu hướng dẫn của nhà sản xuất không cho phép.

5. Có một việc nên thử ngay: bê một bát nước từ trong lò xuống

Lò đứng chắc, điện được bố trí ổn và khoảng thông gió đầy đủ vẫn chưa có nghĩa vị trí đó thuận tiện cho tất cả mọi người. Bạn hãy đặt một chiếc bát vào lò rồi thử thao tác lấy xuống như khi vừa hâm thức ăn. Nếu người sử dụng phải kiễng chân, đưa tay cao quá vai hoặc không thể nhìn rõ mặt chất lỏng bên trong khi bê xuống, lò đang nằm quá cao so với tầm sử dụng. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với bát canh, cốc nước hoặc thực phẩm có nhiều chất lỏng. Thức ăn được hâm bằng lò vi sóng có thể rất nóng, vì vậy việc phải bê từ một vị trí quá cao xuống làm tăng nguy cơ đổ lên người. Nếu nhà có nhiều thành viên, hãy tính theo người thường xuyên sử dụng lò chứ không phải người cao nhất trong nhà. Với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ em tự sử dụng thiết bị, vị trí quá cao càng không phù hợp.

6. Nếu phải đặt ở đó lâu dài, làm kệ riêng thường gọn hơn việc kê trực tiếp

Với căn bếp thực sự không còn vị trí nào khác, gia đình có thể cân nhắc thiết kế một hệ kệ phía trên tủ lạnh. Kệ cần đủ chắc để chịu trọng lượng của lò, có kích thước phù hợp và được bố trí ở độ cao thuận tiện. Quan trọng hơn, kệ không nên biến thành một chiếc hộc kín ôm sát lò. Nếu sử dụng lò vi sóng để bàn, khoảng trống thông gió vẫn phải được giữ đúng theo hướng dẫn của sản phẩm. Cách bố trí này cũng giúp tách hai thiết bị khỏi nhau. Khi cần kéo tủ lạnh ra vệ sinh, bảo dưỡng hoặc thay mới, gia đình không phải bê chiếc lò nặng xuống khỏi nóc tủ trước.

Với những nhà đang đặt lò vi sóng trực tiếp trên tủ lạnh, ba thứ đáng kiểm tra nhất ngay hôm nay là độ chắc chắn của mặt đặt, khoảng thông gió quanh lò và độ cao khi lấy thức ăn nóng. Nếu cả ba đều ổn và cách cấp điện đáp ứng yêu cầu của thiết bị, gia đình có thể tiếp tục sử dụng. Còn nếu chiếc lò đang cập kênh, bị bao kín bởi đồ đạc hoặc cao đến mức phải kiễng chân lấy thức ăn, nên chỉnh lại cách bố trí thay vì chỉ giữ nguyên vì tiết kiệm được một khoảng mặt bàn.