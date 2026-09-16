Nồi chiên không dầu ngày càng trở thành thiết bị quen thuộc trong căn bếp gia đình nhờ khả năng chế biến nhiều món ăn nhanh chóng, tiện lợi mà không cần sử dụng quá nhiều dầu mỡ. Từ thịt, cá, gà, khoai tây đến các món ăn nhẹ, chỉ cần cho thực phẩm vào nồi, cài đặt nhiệt độ và thời gian phù hợp là đã có ngay một món ăn nóng hổi, thơm ngon. Để nồi hoạt động hiệu quả, món ăn chín đều, đồng thời thiết bị được sử dụng bền lâu, có một số lưu ý mà các gia đình nên ghi nhớ trong quá trình sử dụng nồi chiên không dầu.

Không nên xếp thực phẩm quá đầy

Nồi chiên không dầu làm chín thực phẩm nhờ luồng khí nóng lưu thông bên trong. Vì vậy, nếu cho quá nhiều thực phẩm vào cùng lúc hoặc xếp chồng lên nhau quá dày, khí nóng sẽ khó tiếp xúc đều với các mặt của thực phẩm. Khi đó, món ăn có thể chín không đồng đều, bên ngoài đã vàng nhưng bên trong vẫn chưa đạt, thậm chí thời gian nấu còn kéo dài hơn. Với những món như khoai tây, gà viên, xúc xích hay rau củ cắt nhỏ, nên cố gắng xếp thành một lớp tương đối thoáng. Nếu lượng thực phẩm quá nhiều, chia thành vài mẻ sẽ giúp món ăn ngon và đều hơn.

Hạn chế mở nắp quá nhiều khi nồi đang hoạt động

Một thói quen khá phổ biến của nhiều người là liên tục kéo giỏ chiên ra để kiểm tra xem thực phẩm đã chín hay chưa. Việc này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng nếu chỉ thực hiện một vài lần, nhưng nếu mở nồi quá thường xuyên, nhiệt độ bên trong sẽ bị thất thoát, khiến quá trình nấu bị gián đoạn và có thể kéo dài thêm. Tốt nhất, nên cài đặt thời gian phù hợp ngay từ đầu và chỉ mở nồi khi thực sự cần kiểm tra hoặc trở mặt thực phẩm theo công thức. Với những món đã quen thuộc, có thể dựa vào thời gian nấu đã sử dụng trước đó để hạn chế việc mở ra đóng vào liên tục.

Lưu ý sử dụng giấy nến, giấy bạc đúng cách

Giấy nến hoặc giấy bạc chuyên dụng có thể trở thành trợ thủ khá tiện lợi khi dùng nồi chiên không dầu. Chúng giúp hạn chế dầu mỡ và vụn thức ăn bám trực tiếp vào giỏ, từ đó việc vệ sinh sau khi nấu cũng nhẹ nhàng hơn. Với những món dễ chảy nước hoặc nhiều vụn nhỏ, việc lót phù hợp còn giúp phần đáy nồi sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, cần lựa chọn loại giấy phù hợp với nhiệt độ sử dụng và đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên dùng giấy lót khi nồi đang trống vì luồng khí nóng có thể khiến giấy bị cuốn lên và chạm vào bộ phận gia nhiệt. Giấy cũng cần được đặt cố định dưới thực phẩm thay vì để rời trong lòng nồi.

Vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng

Dầu mỡ, nước sốt và vụn thức ăn còn sót lại nếu tích tụ qua nhiều lần sử dụng có thể khiến nồi xuất hiện mùi khó chịu, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình nấu. Vì vậy, sau khi nấu xong nên để thiết bị nguội rồi vệ sinh giỏ chiên và khay hứng theo đúng hướng dẫn. Không nên dùng vật sắc nhọn để cạy những mảng thức ăn bám chặt vì có thể làm xước lớp chống dính. Với phần bên trong nồi, nên lau sạch bằng cách phù hợp và kiểm tra định kỳ để tránh dầu mỡ hoặc vụn thức ăn tích tụ ở những vị trí khó nhìn thấy.

Đặt nồi ở nơi thoáng và kiểm tra nguồn điện

Nồi chiên không dầu tỏa ra lượng nhiệt khá lớn trong quá trình hoạt động nên cần được đặt ở vị trí bằng phẳng, khô ráo và thông thoáng. Không nên kê sát tường, đặt ngay dưới vật dụng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt hoặc che kín các khe thoát khí của thiết bị. Bên cạnh đó, gia đình cũng nên kiểm tra dây nguồn và phích cắm định kỳ. Nếu phát hiện dây điện bị hở, phích cắm lỏng, ổ điện nóng bất thường hoặc nồi có dấu hiệu hoạt động khác thường, nên ngừng sử dụng và kiểm tra trước khi tiếp tục.

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