Lời khuyên cho những gia đình có 2 con

Trong tâm lý học gia đình, khái niệm thứ tự sinh (Birth Order) của Alfred Adler chỉ ra rằng vị trí của mỗi đứa trẻ trong nhà ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của chúng. Con cả thường mang áp lực của sự kỳ vọng, trong khi con thứ thường nỗ lực để khẳng định bản thân hoặc tìm kiếm sự chú ý.

Nếu cha mẹ không khéo léo, sự cạnh tranh giữa các anh chị em có thể biến thành những vết rạn nứt tâm hồn khó chữa lành. Dưới đây là những lời khuyên chiến lược để bạn vận hành tổ ấm của mình một cách êm thấm nhất.

Tuyệt đối không sử dụng "con nhà người ta" ngay trong chính nhà mình

Sai lầm lớn nhất và phổ biến nhất là so sánh giữa hai anh chị em. Những câu nói như: "Sao con không ngoan như em?", "Nhìn anh con học giỏi chưa kìa"... vô tình tạo ra sự đố kỵ và thù hằn ngầm giữa hai đứa trẻ.

Cha mẹ có EQ cao hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một bản thể duy nhất với những thế mạnh riêng biệt. Thay vì so sánh ngang, hãy tập trung vào Công nhận cá nhân. Hãy khen ngợi sự nỗ lực riêng của mỗi đứa trẻ mà không cần gắn nó với thành tích của đứa còn lại. Khi mỗi đứa trẻ cảm thấy mình được yêu thương vì chính con người mình chứ không phải vì mình "giỏi hơn đứa kia", sự cạnh tranh tiêu cực sẽ tự động biến mất.





Quy tắc "thời gian riêng tư chất lượng"

Nhiều cha mẹ cố gắng làm mọi thứ cùng nhau để tạo sự công bằng, nhưng thực tế, mỗi đứa trẻ đều khao khát có được sự quan tâm trọn vẹn (1-1) từ cha mẹ. Đứa con lớn thường có cảm giác bị "soán ngôi" khi em bé xuất hiện, dẫn đến những hành vi tiêu cực để gây chú ý.

Hãy thiết lập quy tắc: Mỗi ngày hoặc mỗi tuần, mỗi phụ huynh sẽ có ít nhất 15-20 phút dành riêng cho từng đứa con. Trong khoảng thời gian này, bạn chỉ tập trung vào một đứa trẻ, làm những việc con thích và lắng nghe con nói mà không có sự hiện diện của đứa trẻ còn lại. Sự Độc quyền tình cảm ngắn ngủi này có tác dụng xoa dịu tâm lý cực lớn, giúp con cảm thấy mình vẫn luôn quan trọng và có vị trí vững chắc trong lòng cha mẹ.

Để các con tự giải quyết mâu thuẫn trong ranh giới an toàn

Khi hai con cãi vã, phản xạ của nhiều cha mẹ là nhảy vào làm "thẩm phán" và thường xuyên đứng về phía đứa nhỏ hơn hoặc đứa có vẻ "yếu thế" hơn. Điều này vô tình dạy đứa nhỏ cách "đóng vai nạn nhân" và khiến đứa lớn cảm thấy bị bất công.

Thay vì phân xử đúng sai, hãy đóng vai trò là người điều phối. Hãy yêu cầu mỗi con trình bày cảm xúc của mình và khuyến khích chúng tự đưa ra giải pháp hòa giải. Chỉ can thiệp khi có hành vi bạo lực hoặc ngôn từ xúc phạm. Việc để trẻ tự thương lượng không chỉ giúp giảm áp lực cho cha mẹ mà còn rèn luyện cho con kỹ năng giải quyết xung đột và trí tuệ xã hội - những yếu tố sống còn cho sự thành đạt sau này.





Xây dựng tinh thần "đồng đội" thay vì "cạnh tranh"

Hãy tạo ra những nhiệm vụ mà các con bắt buộc phải hợp tác mới hoàn thành được. Thay vì treo thưởng "Ai làm xong trước sẽ có quà", hãy nói "Nếu hai anh em cùng dọn xong phòng, cả nhà sẽ đi ăn kem".

Tâm lý học hành vi chỉ ra rằng việc cùng hướng tới một mục tiêu chung sẽ kích thích sự gắn kết và tinh thần tương trợ. Hãy giao cho con lớn vai trò là "người hướng dẫn" và con nhỏ là "trợ thủ". Khi đứa lớn cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ và giúp đỡ em, lòng tự trọng của con sẽ tăng cao. Ngược lại, khi đứa nhỏ cảm thấy mình là một phần của "đội", con sẽ học được cách tôn trọng và phối hợp với anh chị mình.

Nuôi dạy con cái là một hành trình mệt mỏi nhưng cũng đầy những khoảnh khắc ngọt ngào. Sự công bằng không phải là chia đều mọi thứ về vật chất, mà là sự thấu hiểu sâu sắc và đáp ứng đúng nhu cầu cảm xúc riêng biệt của mỗi đứa trẻ.