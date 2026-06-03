Điểm danh 3 con giáp thuận lợi nhất ngày 4/6

Bước qua những ngày đầu tháng 6, năng lượng đã dịu lại sau một quãng bận rộn. Riêng ngày thứ Năm 4/6 được dự báo là một ngày dễ thở của ba con giáp dưới đây, khi chuyện tiền bạc, công việc và tình cảm cùng lúc rơi vào pha thuận chiều. Có người đếm tiền mỏi tay, có người nhận lời mời quan trọng, lại có người gỡ được nút thắt âm ỉ bấy lâu trong lòng.

Tuổi Mão: Khéo léo gỡ rối, lộc nhỏ gom thành lộc lớn

Người tuổi Mão vốn quen với cách sống nhỏ nhẹ, ít ồn ào, và chính nét tính cách ấy lại đắc dụng trong ngày 4/6. Khi không khí công sở vẫn còn nhiều xáo trộn sau giai đoạn tái cấu trúc giữa năm, người tuổi Mão lại là người được cấp trên để mắt vì khả năng giữ bình tĩnh và xử lý gọn ghẽ những việc tưởng vụn vặt. Một lời khen công khai, một dự án nhỏ được giao thêm, hoặc đơn giản là một khoản thưởng phát sinh ngoài lịch, đều có thể đến trong ngày này.

Về tài chính, đây là ngày mà những khoản tưởng đã bị lãng quên bỗng nhiên có tin tốt. Có thể là một khoản tiền cho vay bạn thân tự nhiên được trả lại, hoặc một món hàng rao mãi không ai mua nay lại có người ngỏ ý. Người tuổi Mão làm nghề tự do, kinh doanh online nên tranh thủ chốt đơn vào khung giờ chiều muộn, vì đây là lúc khách hàng dễ ra quyết định nhất sau một ngày dài.

Chuyện tình cảm cũng có chuyển biến thú vị. Người độc thân tuổi Mão nên đi cùng nhóm bạn thay vì ở nhà, bởi duyên lành thường ghé qua khi tâm trạng đang nhẹ nhõm, không kỳ vọng. Với người đã có đôi, đây là ngày phù hợp để nói lại những điều từng bỏ ngỏ, đối phương đang sẵn sàng lắng nghe hơn bình thường.

Tuổi Ngọ: Quyết đoán đúng nhịp, một bước đi xa

Tuổi Ngọ vốn nhanh nhạy, đôi khi bị chê là vội vàng. Nhưng ngày 4/6 lại là dịp mà chính tốc độ ra quyết định của tuổi Ngọ trở thành lợi thế. Trong khi nhiều người còn cân nhắc, người tuổi Ngọ đã kịp nắm bắt một cơ hội bất ngờ xuất hiện, có thể là một lời mời hợp tác, một đề nghị nhảy việc với mức đãi ngộ tốt hơn, hoặc một deal mua bán cần chốt nhanh trong vài giờ.

Người tuổi Ngọ làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, môi giới hoặc kinh doanh sẽ thấy ngày này rất rộn ràng. Tin nhắn, cuộc gọi và email đến dồn dập, trong đó có ít nhất một đầu mối đáng giá. Đừng vì bận mà bỏ qua những số máy lạ, đôi khi vận may đi kèm với một giọng nói chưa từng nghe.

Về tiền bạc, ngày 4/6 hợp để thu hồi công nợ. Một khoản tiền tưởng đã mất trắng có thể trở về theo cách rất nhẹ nhàng, sau một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Tuy nhiên, tuổi Ngọ vẫn nên giữ thái độ ôn hòa thay vì gay gắt, bởi lộc tới khi tâm trạng thoáng đãng, không phải khi đôi co. Người tuổi Ngọ đã có gia đình nên dành buổi tối cho người thân, vì những căng thẳng trong tuần dễ được hóa giải qua một bữa ăn ấm cúng. Người độc thân lại có thể gặp lại một người bạn cũ và bất ngờ nhận ra cảm xúc đã khác trước.

Tuổi Dậu: Tinh mắt nhìn ra cơ hội, mở rộng nguồn thu

Người tuổi Dậu vốn có con mắt nhìn việc khá sắc, hay để ý đến chi tiết mà người khác bỏ qua. Đây chính là vũ khí lớn nhất trong ngày 4/6. Khi thị trường đang trong giai đoạn nhiều biến động nhỏ, người tuổi Dậu lại nhìn ra những khe hở để chen vào, có thể là một xu hướng mới chớm nở, một sản phẩm ngách, hoặc một kênh bán hàng chưa ai khai thác hết.

Đối với người làm công ăn lương, ngày này phù hợp để chủ động đề xuất ý tưởng mới trong cuộc họp. Sếp đang trong tâm thế sẵn sàng lắng nghe, và một đề xuất rõ ràng kèm con số cụ thể sẽ dễ được duyệt hơn bao giờ hết. Tránh nói chung chung, hãy chuẩn bị sẵn vài lựa chọn để đối phương chọn, đó là cách tuổi Dậu thường thắng trong các cuộc thảo luận.

Tài lộc của tuổi Dậu trong ngày 4/6 đến nhiều từ nguồn phụ. Một công việc làm thêm, một khoản hoa hồng, một món đồ cũ bán lại được giá, đều có thể là điểm rơi của vận may. Nếu đang ấp ủ một dự định kinh doanh nhỏ, đây là thời điểm thích hợp để thử bước đầu tiên, đừng đợi đến lúc mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, vì cơ hội thường đi qua nhanh hơn dự tính.

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu cũng có gam màu tươi. Người đã có đôi nên chủ động lên kế hoạch cho cuối tuần, một chuyến đi ngắn hoặc một bữa ăn ngoài cũng đủ làm mới không khí. Người độc thân có khả năng gặp đối tượng tiềm năng qua công việc, đừng vội đánh giá qua vẻ ngoài, đôi khi người ít nói lại là người chân thành nhất.

Một ngày thuận lợi không có nghĩa là cứ ngồi yên lộc tự tới. Người tuổi Mão cần chủ động hơn trong giao tiếp, tuổi Ngọ nên kìm bớt sự nóng vội ở những việc cần kiên nhẫn, còn tuổi Dậu nên tin vào trực giác của mình thay vì hỏi ý kiến quá nhiều người. Vận tốt vốn là điểm cộng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay mỗi người.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.