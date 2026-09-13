Lời khuyên cho người hay đi siêu thị

Một vài thay đổi nhỏ trong cách đi siêu thị có thể giúp giảm khoản chi này mà không cần cắt những thứ thực sự cần mua.

Đừng đi siêu thị mà không biết mình cần mua gì

Một trong những cách dễ khiến hóa đơn tăng là bước vào siêu thị mà chưa có danh sách cụ thể. Bạn định mua vài món cần thiết, nhưng đi qua các quầy hàng, thấy món này đang giảm giá, món kia “mua 2 được rẻ hơn”, cuối cùng giỏ hàng lớn hơn rất nhiều so với dự tính.

Trước khi đi, hãy kiểm tra tủ lạnh, tủ bếp và những đồ dùng trong nhà. Sau đó ghi ra những thứ thực sự cần mua, càng cụ thể càng tốt. Thay vì viết “mua đồ ăn”, có thể ghi rõ thịt, trứng, rau, sữa hay nước giặt.

Danh sách không có nghĩa là bạn phải mua đúng từng món và không được mua thêm bất cứ thứ gì. Nó chỉ giúp bạn phân biệt đâu là thứ mình đang cần, đâu là thứ vừa nhìn thấy nên tự nhiên muốn mua.

Đừng thấy giảm giá là phải mua

Siêu thị có rất nhiều chương trình khuyến mãi, nhưng giảm giá không đồng nghĩa với tiết kiệm nếu món đồ đó vốn không nằm trong kế hoạch mua sắm.

Một sản phẩm giảm từ 100.000 xuống 70.000 đồng đúng là giúp bạn bớt 30.000 đồng nếu bạn vốn định mua nó. Nhưng nếu bình thường bạn không có nhu cầu, việc bỏ ra 70.000 đồng vẫn là một khoản chi thêm.

Trước một món hàng đang giảm giá, thử hỏi mình một câu: “Nếu hôm nay món này không giảm, mình có mua không?” Nếu câu trả lời là không, có thể thứ bạn đang tiếc không phải món đồ mà là cảm giác bỏ lỡ một cơ hội mua rẻ.

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Cẩn thận với những món “mua thêm cho đủ”

“Mua 2 rẻ hơn”, “mua đủ 500.000 đồng được giảm thêm”, “thêm một món nữa là được tặng quà” là những cách rất dễ khiến giỏ hàng phình to.

Ví dụ, bạn chỉ định mua một món 50.000 đồng nhưng thấy mua thêm hai món nữa sẽ được giảm 50.000 đồng. Nếu hai món đó thực sự cần dùng thì ưu đãi có thể đáng cân nhắc. Nhưng nếu mua chỉ để được giảm giá, bạn vẫn đang chi thêm 100.000 đồng cho những thứ ban đầu không định mua.

Khi đứng trước một chương trình khuyến mãi, đừng chỉ nhìn vào số tiền được giảm. Hãy nhìn vào tổng số tiền mình phải trả sau khi mua.

Đi siêu thị khi đang đói cũng dễ mua nhiều hơn

Đây là một thói quen nhỏ nhưng khá dễ gặp. Khi đói, những món ăn sẵn, bánh kẹo, nước uống hay đồ ăn vặt trong siêu thị trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Một món bỏ vào giỏ, rồi thêm một món khác, đến lúc tính tiền mới nhận ra mình đã mua khá nhiều thứ không có trong danh sách.

Nếu đang cần mua một lượng lớn thực phẩm, đặc biệt là vào cuối ngày sau giờ làm, ăn nhẹ trước khi đi có thể giúp việc mua sắm tỉnh táo hơn.

Với những thứ dùng thường xuyên, đừng chỉ nhìn giá của cả gói

Một sản phẩm có giá 100.000 đồng chưa chắc đắt hơn sản phẩm 80.000 đồng nếu hai loại có khối lượng khác nhau.

Với nước giặt, giấy, thực phẩm, đồ uống hay những sản phẩm mua thường xuyên, nên nhìn thêm giá theo kg, lít hoặc đơn vị sản phẩm nếu siêu thị có niêm yết. Đây là cách đơn giản để so sánh hai món có quy cách khác nhau.

Đặc biệt, đừng mặc định gói lớn luôn tiết kiệm hơn. Nếu gia đình sử dụng chậm hoặc sản phẩm có hạn sử dụng ngắn, mua quá nhiều có thể dẫn đến bỏ đi trước khi dùng hết.

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Đừng mua quá nhiều chỉ vì nghĩ “để dành cũng được”

Mua một món với giá tốt và thực sự sử dụng hết là tiết kiệm. Mua ba món vì đang có khuyến mãi nhưng cuối cùng để quên trong tủ thì không.

Điều này đặc biệt dễ xảy ra với thực phẩm, đồ ăn vặt, nước sốt, mỹ phẩm hoặc những sản phẩm chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng. Nếu chưa chắc mình có dùng hết, mua một lượng vừa phải trước có khi lại hợp lý hơn.

Một khoản tiền nhỏ bỏ ra cho món đồ “rẻ hơn” vẫn là tiền nếu món đồ đó cuối cùng không được sử dụng.

Đừng cố tiết kiệm bằng cách luôn chọn món rẻ nhất

Tiết kiệm tiền không có nghĩa là lúc nào cũng phải chọn sản phẩm có giá thấp nhất.

Với những món dùng hàng ngày, bạn có thể cân nhắc thêm chất lượng, độ bền, lượng sử dụng và tần suất phải mua lại. Một sản phẩm đắt hơn nhưng dùng lâu hơn đôi khi lại phù hợp hơn sản phẩm rẻ nhưng phải thay liên tục.

Điều quan trọng là đừng biến việc tiết kiệm thành cuộc đua xem ai mua được món rẻ nhất. Mục tiêu cuối cùng vẫn là dùng số tiền mình bỏ ra một cách hợp lý nhất.

Có thể đặt ngân sách cho mỗi lần đi siêu thị

Nếu bạn có thói quen đi siêu thị nhiều lần trong tuần, thay vì mỗi lần mua một ít rồi đến cuối tháng mới giật mình vì tổng số tiền đã chi, có thể đặt trước một khoản ngân sách cho nhóm này.

Chẳng hạn, nếu một tháng gia đình dự kiến dành 4 triệu đồng cho thực phẩm và đồ dùng gia đình, hãy theo dõi số tiền đã sử dụng sau mỗi tuần. Khi biết mình còn bao nhiêu cho phần còn lại của tháng, bạn sẽ dễ cân nhắc hơn trước những món mua thêm.

Không cần biến việc đi siêu thị thành một bài toán quá căng thẳng. Chỉ cần có một giới hạn để biết lúc nào mình đang mua nhiều hơn mức thường ngày.

Đi siêu thị tiết kiệm không có nghĩa là mua ít nhất có thể

Một hóa đơn thấp chưa chắc là một lần mua sắm tốt nếu bạn mua thiếu những thứ cần thiết rồi vài ngày sau lại phải quay lại.

Cách tiết kiệm hợp lý hơn là mua đúng thứ cần, đúng lượng có thể sử dụng và hạn chế những món được đưa vào giỏ chỉ vì đang giảm giá hoặc nhìn thấy chúng ở ngay trước mắt.

Nếu thường xuyên đi siêu thị, hãy thử nhìn lại hóa đơn của một tháng. Không cần soi từng nghìn đồng, chỉ cần tìm xem những khoản nào lặp đi lặp lại, món nào thường mua ngoài danh sách và khoản nào có thể giảm mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Khi biết tiền của mình đang đi đâu, việc tiết kiệm sẽ dễ hơn nhiều so với việc mỗi lần đi siêu thị đều tự nhắc “hôm nay phải tiêu ít”.