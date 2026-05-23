Lời khuyên cho 12 con giáp trong tuần mới (25/5 - 31/5)

Tuần lễ từ ngày 25/5 đến 31/5/2026 rơi vào giai đoạn chuyển giao vận khí, năng lượng vũ trụ có nhiều xáo trộn. Đây là lúc người khôn ngoan biết lùi một bước để tiến ba bước, còn người vội vàng dễ đánh mất những thứ đang nắm trong tay. Mỗi con giáp sẽ đối diện với những thử thách và may mắn rất khác nhau, hiểu rõ điều này giúp bạn đi qua bảy ngày tới một cách nhẹ nhõm hơn.

Tuổi Tý: Giữ miệng giữ lời, tránh thị phi vô cớ

Đầu tuần ngày 25/5 và 26/5, người tuổi Tý dễ vướng vào những cuộc tranh luận không đáng có ở nơi làm việc. Có người nói xấu sau lưng nhưng đừng vội đáp trả, im lặng lúc này là vũ khí sắc bén nhất. Khoảng giữa tuần từ 27/5 đến 28/5, công việc có tin vui nhỏ liên quan đến tiền bạc, có thể là khoản thưởng hoặc một hợp đồng phụ. Cuối tuần ngày 30/5 và 31/5 thích hợp gặp gỡ bạn cũ, mối quan hệ tưởng đã nhạt bỗng ấm lại bất ngờ.

Tuổi Sửu: Tiền vào lặng lẽ, đừng khoe khoang

Tuần này tuổi Sửu có lộc ngầm, đặc biệt vào ngày 26/5 và 29/5. Đây không phải kiểu trúng lớn ồn ào mà là tiền nhỏ giọt từ nhiều nguồn, gộp lại thành con số đáng kể. Lời khuyên là tuyệt đối không khoe khoang trên mạng xã hội, người tuổi Sửu càng giữ kín tài chính càng giữ được lộc lâu dài. Cuối tuần nên dành thời gian cho bố mẹ, một bữa cơm gia đình giản dị sẽ mang lại bình an hơn cả những chuyến đi xa.

Tuổi Dần: Đừng để cảm xúc lấn át lý trí

Người tuổi Dần tuần này dễ nổi nóng, nhất là ngày 27/5 khi có người chạm vào lòng tự ái. Hãy nhớ rằng người thắng cuộc không phải người to tiếng nhất mà là người tỉnh táo cuối cùng. Về tài chính, tránh đầu tư theo phong trào trong giai đoạn ngày 28/5 đến 29/5, đặc biệt là những lời rủ rê "ăn nhanh thắng đậm". Tình duyên có chút lửa nhỏ vào cuối tuần, người độc thân có cơ hội gặp đối tượng phù hợp qua giới thiệu.

Tuổi Mão: Quý nhân xuất hiện đúng lúc cần

Tuổi Mão tuần này có sao quý nhân chiếu mệnh, đặc biệt rõ vào ngày 25/5 và 30/5. Một người lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn sẽ chỉ cho bạn một con đường mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Đừng ngại hỏi, đừng ngại nhờ vả, đôi khi mở miệng một câu là mở ra cả tương lai. Sức khỏe cần lưu ý vùng cổ vai gáy do ngồi máy tính nhiều.

Tuổi Thìn: Cơ hội đến nhưng phải dám chịu trách nhiệm

Một dự án mới có thể được giao vào ngày 26/5 hoặc 27/5, ban đầu thấy nặng nhưng đây chính là bước ngoặt. Người tuổi Thìn vốn có tố chất lãnh đạo, đừng vì sợ thất bại mà từ chối. Tiền bạc tuần này ổn định, không bùng nổ nhưng cũng không thiếu thốn. Tình cảm vợ chồng cần lắng nghe nhiều hơn nói, một câu hỏi han đúng lúc giá trị hơn cả món quà đắt tiền.

Tuổi Tỵ: Đầu tuần trắc trở, cuối tuần thông suốt

Hai ngày 25/5 và 26/5 hơi khó chịu với tuổi Tỵ, công việc gặp trục trặc giấy tờ hoặc bị đồng nghiệp hiểu lầm. Đừng vội vàng giải thích, để mọi chuyện tự sáng tỏ vào ngày 28/5. Từ ngày 29/5 trở đi, mọi thứ trơn tru hơn, thậm chí có thể nhận tin vui về thăng tiến hoặc một lời mời hợp tác giá trị. Cuối tuần nên đi bộ hoặc tập nhẹ để giải tỏa năng lượng tù đọng.

Tuổi Ngọ: Cẩn trọng với chi tiêu cảm xúc

Người tuổi Ngọ tuần này dễ tiêu tiền theo cảm xúc, nhất là vào ngày 27/5 và 28/5. Thấy buồn là mua sắm, thấy vui là chiêu đãi, cứ thế ví tiền vơi đi lúc nào không hay. Hãy đặt ra một con số giới hạn cho tuần và bám chặt vào đó. Về tình cảm, người đã có đôi cần dành thời gian chất lượng, đừng chỉ ở cạnh nhau mà tâm trí ở nơi khác.

Tuổi Mùi: Bình yên là phúc lớn nhất

Tuần này tuổi Mùi không có biến động lớn, nhưng đôi khi không có gì xảy ra cũng là một loại may mắn. Hãy tận dụng sự yên ả này để dọn dẹp lại không gian sống, sắp xếp lại tủ quần áo, vứt bỏ những thứ không dùng đến. Phong thủy nhà cửa thông thoáng sẽ kéo theo vận may vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Ngày 30/5 đặc biệt thuận lợi cho các giao dịch nhỏ.

Tuổi Thân: Nhanh nhẹn nhưng đừng hấp tấp

Tuổi Thân vốn thông minh, tuần này lại càng nhạy bén với các cơ hội, đặc biệt vào ngày 28/5. Tuy nhiên cần phân biệt giữa nhanh nhẹn và hấp tấp. Trước khi ký bất kỳ giấy tờ nào, đọc kỹ ít nhất hai lần. Có một người bạn cũ có thể liên lạc lại vào cuối tuần, hãy cởi mở đón nhận vì mối quan hệ này còn dài.

Tuổi Dậu: Kiên nhẫn sẽ được đền đáp

Người tuổi Dậu chờ đợi một kết quả nào đó suốt thời gian dài, tuần này có thể nhận được phản hồi, rõ nhất là ngày 29/5 hoặc 31/5. Dù kết quả ra sao cũng đừng quá vui hay quá buồn, mọi chuyện đều có lý do của nó. Tài chính ổn định, có thể bắt đầu nghĩ đến một khoản tiết kiệm dài hạn.

Tuổi Tuất: Tình thân là điểm tựa

Tuần này tuổi Tuất nên ưu tiên gia đình hơn công việc, đặc biệt vào hai ngày cuối tuần 30/5 và 31/5. Có một thành viên trong nhà cần sự quan tâm nhưng ngại nói ra. Hãy chủ động hỏi han, một cuộc gọi điện thoại đôi khi đủ làm thay đổi cả một mối quan hệ. Công việc ngày 27/5 có chút áp lực nhưng vượt qua được.

Tuổi Hợi: Lộc ăn lộc uống, đừng quên chia sẻ

Tuổi Hợi tuần này được mời ăn uống, gặp gỡ nhiều, nhất là từ ngày 28/5 trở đi. Đây là dấu hiệu của quan hệ xã hội đang nở rộ, hãy tận dụng để mở rộng vòng tròn bạn bè. Tuy nhiên cần kiểm soát ăn uống để tránh ảnh hưởng dạ dày. Tài lộc có sự gia tăng nhẹ vào cuối tuần.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.