Lịch dương bước sang tháng 12 đúng lúc nhiều người bắt đầu chạy nước rút. Lịch bàn kín dần, việc cũ chưa xong đã có người hỏi kế hoạch năm mới. Theo cách tính tháng bằng tiết khí, những ngày đầu tháng vẫn thuộc Kỷ Hợi, đến tiết Đại Tuyết ngày 7/12 mới chuyển sang Canh Tý. Ngày 9/12 là mùng 1 tháng 11 âm lịch, còn Đông Chí rơi vào 22/12. Xét các quan hệ hợp, xung giữa địa chi theo quan niệm dân gian, mỗi con giáp có một việc đáng ưu tiên trong tháng cuối năm.

Tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão nên làm gì để tháng cuối năm bớt rối?

Tuổi Tý nên khép một việc cũ trước khi mở việc mới. Khi địa chi tháng trùng với tuổi, hãy lấy đó làm dịp rà lại những gì mình đã nhận lời. Khoản tiền ai đó hẹn trả, bản thảo gửi đi chưa được phản hồi hay cuộc hẹn dời tới lần thứ ba đều đáng có một câu hỏi thẳng. Chọn việc khiến bạn nghĩ tới nhiều nhất và xử lý trước. Một đầu việc được chốt hẳn đáng giá hơn cả buổi tối ngồi lập thêm kế hoạch.

Tuổi Sửu có thể chủ động nhờ người khác một tay. Tý và Sửu thuộc cặp lục hợp, gợi ý cho tuổi Sửu tận dụng những mối quan hệ đã có sẵn. Nếu muốn đổi ca, cần người xem giúp hồ sơ hay đang tìm nguồn hàng mới, hãy nói cụ thể bạn cần gì và cần trước ngày nào. Người quen có thể sẵn lòng giúp, nhưng họ khó biết phải làm gì với một câu "dạo này tôi bận quá".

Tuổi Dần nên liên hệ lại với người từng làm việc ăn ý. Những ngày đầu tháng còn thuộc Kỷ Hợi, mà Dần và Hợi là cặp lục hợp. Nếu từng có một dự án hay bị gác vì lịch hai bên lệch nhau, hãy thử mở lại câu chuyện bằng một đề xuất vừa sức. Chẳng hạn, hẹn một buổi ngắn để thử ý tưởng trước khi cam kết cả tháng. Người hợp cách làm việc với bạn đáng được ưu tiên trong lịch hẹn cuối năm.

Tuổi Mão nên hỏi một câu trước khi tự đoán mười câu. Theo cách luận địa chi, Tý và Mão thuộc cặp tương hình. Tháng này, một tin nhắn cụt lủn hay một lời góp ý nói vội có thể khiến bạn nghĩ lâu hơn cần thiết. Nếu đồng nghiệp bảo "để xem lại", hãy hỏi họ muốn sửa phần nào. Với người thân cũng vậy, chuyện đã khiến mình buồn thì nên nói riêng, vào lúc cả hai có thời gian nghe hết câu.

Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi cần tỉnh táo khi chốt việc và nhận lời

Tuổi Thìn nên biến lời khen thành một cuộc trao đổi cụ thể. Thìn và Tý cùng thuộc nhóm tam hợp Thân – Tý – Thìn. Nếu công việc gần đây được ghi nhận, hãy dùng chính kết quả đó để đề xuất vai trò hoặc phạm vi phụ trách cho năm tới. Chuẩn bị vài con số, một ví dụ bạn xử lý tốt và điều bạn muốn thay đổi. Cuộc tổng kết cuối năm cũng là dịp để nói rõ mình muốn tiến về đâu.

Tuổi Tỵ nên đọc kỹ những gì người khác muốn mình đồng ý nhanh. Tỵ và Hợi là cặp lục xung, một điểm đáng lưu ý trong những ngày đầu tháng còn thuộc Kỷ Hợi. Với đơn hàng, lịch làm hay thỏa thuận cộng tác, hãy hỏi lại phần dễ bị bỏ qua như thời hạn, số lần chỉnh sửa hoặc điều kiện đổi trả. Nếu ai đó giục "cứ chốt trước đi", bạn có thể hẹn một giờ trả lời cụ thể để có thời gian đọc hết.

Tuổi Ngọ nên để qua một đêm trước quyết định dễ gây tiếc. Tý và Ngọ đối xung, nên khi sang tháng tiết Canh Tý, lời khuyên cho tuổi Ngọ là chừa khoảng đệm trước những việc dễ làm vì bực. Muốn rút khỏi một nhóm, trả lời email gay gắt hay hủy một kế hoạch chung, cứ viết điều mình muốn nói ra trước. Sáng hôm sau đọc lại, bạn sẽ dễ nhìn ra mình muốn dừng hẳn hay chỉ muốn đổi cách làm việc.

Tuổi Mùi nên nói rõ mình giúp được tới đâu. Tý – Mùi thuộc cặp lục hại trong cách luận dân gian, gợi nhắc chuyện kỳ vọng lệch nhau. Bạn nghĩ mình xem hộ một bản, người nhờ lại tưởng bạn nhận sửa đến lúc xong. Cuối năm ai cũng bận, một câu "mình xem giúp phần này trước thứ Sáu" sẽ giữ được cả thiện chí lẫn thời gian. Với những buổi tụ tập cũng thế, lịch đã kín thì trả lời sớm để người khác còn sắp xếp.

Tuổi Thân, Dậu, Tuất, Hợi nên dành sức cho điều gì?

Tuổi Thân nên tự mở lời về cơ hội mình muốn. Cùng nhóm tam hợp với Tý và Thìn, tuổi Thân có thể lấy tháng này làm dịp nối lại những liên hệ nghề nghiệp đang bỏ ngỏ. Nếu muốn cộng tác với ai, hãy gửi một ý tưởng đủ rõ để họ trả lời được ngay. Một tin nhắn có đề tài, phần bạn làm được và thời điểm bắt đầu sẽ dễ đưa câu chuyện đi xa hơn câu "hôm nào có dịp làm chung nhé".

Tuổi Dậu nên chừa một buổi trống trong tuần bận nhất. Một số cách luận xếp Tý – Dậu vào cặp tương phá. Áp vào lịch cuối năm, lời khuyên thiết thực là đừng xếp các việc quan trọng sát nhau. Chỉ một cuộc họp kéo dài hay một món đồ giao muộn cũng đủ làm cả buổi đảo lộn. Nếu có việc phụ thuộc người khác, hãy hẹn nhận sớm hơn hạn thật một ngày để còn xoay xở.

Tuổi Tuất nên chia lại việc chung trước khi thấy mình gánh quá nhiều. Dần – Ngọ – Tuất là nhóm tam hợp, có thể dùng làm lời nhắc về sức của cả nhóm trong năm Bính Ngọ. Từ chuẩn bị một bữa họp mặt đến bàn giao dự án, hãy chia theo đầu việc có người phụ trách cụ thể. Nếu bạn đã đứng ra lo địa điểm, cứ giao hẳn việc đặt món cho người khác. Bớt phải nhắc từng chuyện nhỏ cũng là bớt một phần việc.

Tuổi Hợi nên dành một khoản riêng cho những cuộc vui cuối năm. Những ngày đầu tháng, địa chi tháng còn trùng với tuổi, thích hợp để nhìn lại các thói quen đã lặp suốt năm. Thử cộng riêng tiền ăn ngoài, quà cáp và những món mua vì đang giảm giá. Sau đó, chọn vài dịp bạn thực sự muốn chi và đặt giới hạn cho phần còn lại. Bạn vẫn có thể đi ăn một bữa ngon mà khỏi giật mình khi nhìn lại cả tháng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.