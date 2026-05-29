Loài hoa "móng kangaroo" đang khiến giới mê hoa Việt phát sốt: Cắm một mình đã đủ "đẹp", phơi khô vẫn đẹp như thường

Vài tháng gần đây, lướt TikTok và Instagram của các nàng dâu hào môn, các stylist thời trang Việt và đặc biệt là các florist trẻ ở Hà Nội, Sài Gòn, người ta dễ dàng bắt gặp một cái tên rất lạ: Hoa móng kangaroo, hay đúng nguyên gốc tiếng Anh là Kangaroo Paw. Có người cắm trong một bình thủy tinh trong vắt đặt cạnh cửa sổ, có người dùng làm điểm nhấn trong bó hoa cưới phong cách wildflower, có người chỉ đơn giản treo ngược một cụm lên trần bếp để... phơi khô. Và lạ là kiểu nào cũng đẹp.

Vì sao một loài hoa nghe tên đã "không liên quan" gì đến truyền thống cắm hoa Á Đông lại đang được giới mê cắm hoa Việt săn lùng đến vậy? Câu chuyện về Kangaroo Paw thú vị hơn cái vẻ ngoài "đáng yêu" của nó rất nhiều.

Một loài hoa mang "móng vuốt" mà chẳng làm ai sợ

Trước hết, phải nói về cái tên. Kangaroo Paw dịch nguyên văn là bàn chân/móng kangaroo, là cách gọi mà người Úc đặt cho loài hoa bản địa đặc hữu của Tây Nam Australia. Tên khoa học của nó là Anigozanthos, thuộc họ Haemodoraceae (họ Huyết bì thảo). Tên Anigozanthos có thể bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "Anises" nghĩa là "không đều" hay "xiên xéo" và "anthos" nghĩa là "hoa", ám chỉ phần cuối của hoa gồm 6 cánh không bằng nhau. Khi du nhập vào Trung Quốc, loài hoa này được phiên âm trực tiếp thành đại thử trảo (chân kangaroo), trên thị trường còn có nhiều tên gọi khác như thử trảo hoa, đại thử hoa, hoa kangaroo Úc.

Và đây là điều khiến nhiều người mới nhìn lần đầu bối rối: Thứ trông như những chiếc móng vuốt nhỏ phủ lông tơ ấy thực ra không phải cánh hoa. Phần "móng vuốt" lông tơ thực chất là lá đài hoa phình to. Cánh hoa thật nhỏ xíu giấu bên trong, thuộc cấu trúc "lừa người" điển hình. Lớp lông tơ dày ấy chính là "buff sinh tồn" của vùng hoang dã Australia, giúp cây sống tươi tốt trong điều kiện khô hạn, nóng bức. Nói cách khác, mỗi sợi lông tơ phủ trên "móng" Kangaroo Paw là một tấm khiên chống hạn được thiên nhiên tiến hóa qua hàng triệu năm cho cây tồn tại trên những vùng đất nóng nhất hành tinh.

Hiểu được điều này, nhìn lại một bình hoa Kangaroo Paw sẽ thấy khác hẳn. Đó không chỉ là một loài hoa đẹp. Đó là một kỳ tích sinh tồn của tự nhiên, được đưa vào nhà bạn dưới hình hài một thứ đáng yêu khôn tả. Có thể đây cũng là một phần lý do cộng đồng cắm hoa đã tinh tế gọi nó là "một cô gái không đi theo lối thông thường".

Vì sao Kangaroo Paw đang trở thành "thú chơi" của giới sành điệu?

Để hiểu sức hút của Kangaroo Paw, cần nhìn vào những yếu tố mà giới florist quốc tế đặc biệt yêu thích ở loài hoa này.

Đầu tiên là form dáng cực kỳ "điêu khắc". Cành Kangaroo Paw thẳng đứng, vươn cao có thể đến 1,5 mét, đầu cành phân nhánh thành những cụm "móng vuốt" nhỏ xòe ra theo nhiều hướng. Đây là loại form mà giới florist phương Tây gọi là "architectural flower" – hoa có cấu trúc, có đường nét rõ ràng, có khả năng tự đứng làm tâm điểm trong một bình mà không cần cành phụ nào hỗ trợ. Trong khi hoa hồng, hoa cẩm chướng phải cắm cùng nhiều loại hoa phụ mới đẹp, Kangaroo Paw chỉ cần một bình thủy tinh thuôn dài và vài cành là đã thành một tác phẩm có chất riêng.

Thứ hai là dải màu cực kỳ "match" với phong cách nhà hiện đại. Kangaroo Paw có sẵn nhiều màu: đỏ thẫm, hồng nhạt, vàng tươi, cam đào, xanh lục pha đỏ, thậm chí có giống Anigozanthos manglesii với phần đầu xanh lục và thân đỏ - biểu tượng tiểu bang Tây Australia. Tất cả các tone này đều "ăn" với phong cách nội thất trung tính đang thịnh hành: Bê-tông xám, gỗ sáng, vải linen kem, ceramic tone đất. Đặt một bình Kangaroo Paw vàng cam giữa căn phòng tone be, hiệu ứng "đẹp tự nhiên không cần cố" hiện ra ngay tức thì.

Thứ ba và đây có lẽ là điểm khiến giới phú bà ưa chuộng nhất: Độ bền cực kỳ ấn tượng. Hoa tươi cắm bình giữ được 10 đến 15 ngày tùy mùa và độ ẩm. Nhưng điều phi thường là sau khi hết "thời hoa tươi", bạn không cần vứt đi. Chỉ cần treo ngược lên thoáng gió vài ngày, Kangaroo Paw biến thành hoa khô và có thể giữ được hàng tháng, thậm chí vài năm mà màu sắc và kết cấu lông tơ gần như không phai. Sau khi khô, màu hoa giữ rất lâu, lớp lông tơ dày tạo hiệu ứng độc đáo và thời thượng. Đây là điểm mà các florist quốc tế đặc biệt yêu thích - một loại hoa có "cuộc đời hai lần": Một lần là hoa tươi, một lần là hoa khô, mà lần nào cũng đẹp theo cách của riêng nó.

Cuối cùng là ý nghĩa. Theo cách diễn giải của cộng đồng hoa Á Đông, Kangaroo Paw mang nhiều tầng nghĩa rất đẹp: May mắn, "bắt tài lộc", thanh nhã, chiêu tài. Trong tiếng Trung, hình ảnh "móng vuốt" gợi liên tưởng đến hành động trảo (nắm bắt) tiền tài, cơ hội nên Kangaroo Paw được xem là loại hoa rất phù hợp tặng đồng nghiệp, sếp, đối tác, hoặc tự cắm trong nhà mình vào dịp năm mới với mong muốn một năm "trảo" được nhiều điều tốt đẹp.

Đặt Kangaroo Paw cạnh một quả táo, bạn vừa giết chết một bình hoa

Một câu chuyện thú vị mà ít người chơi hoa biết: Kangaroo Paw cũng như nhiều loài hoa cắt cành khác - cực kỳ "kỵ" trái cây chín.

Lý do nằm ở một loại khí thực vật có tên ethylene. Đây là một hormone thực vật mà các loại trái cây chín (đặc biệt là chuối, táo, lê) tỏa ra trong quá trình chín tiếp. Đối với cây và hoa cắt cành, ethylene là một tín hiệu sinh hóa thúc đẩy quá trình lão hóa và rụng cánh. Một bình hoa Kangaroo Paw đặt cạnh đĩa trái cây chín trên bàn ăn có thể tàn nhanh gấp đôi so với khi đặt riêng.

Đây là một trong những "bí mật ngầm" mà các florist chuyên nghiệp luôn dặn khách hàng nhưng nhiều người chơi hoa nghiệp dư không biết. Hoa Kangaroo Paw bạn vừa mua về với giá vài trăm nghìn cho một bó, nếu bạn vô tình đặt cạnh giỏ trái cây trong bếp, có thể tàn chỉ sau 4-5 ngày thay vì 10-15 ngày như đúng tiềm năng của nó.

Ngoài ra, còn vài nguyên tắc chăm sóc khác mà cộng đồng yêu hoa quốc tế đã đúc kết, rất đáng nhớ. Khi nhận hoa về, đừng vội cắm ngay. Trong vận chuyển hoa rất dễ mất nước, hãy lập tức cắt bỏ phần gốc đen héo, ngâm cành vào nước sâu (đến gần hoa) trong tối thiểu 5 tiếng để "đánh thức" hoa. Khi cắm bình, luôn cắt nghiêng gốc cành 45 độ để mở rộng diện tích hút nước. Kangaroo Paw cần ít nước hơn nhiều loài hoa khác, chỉ cần giữ mực nước ở 1/3 bình là đủ. Thay nước thường xuyên: mùa hè mỗi ngày, mùa đông 2-3 ngày một lần. Và như đã nói, tránh xa trái cây.

Khi muốn chuyển sang hoa khô, đợi đến lúc hoa tươi bắt đầu héo nhẹ, treo ngược cả cụm ở nơi thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau 7-10 ngày, bạn sẽ có một tác phẩm hoa khô có thể đặt nguyên vào bình mới, hoặc khung tranh, hoặc treo trang trí, giữ được vẻ đẹp gần như nguyên vẹn trong nhiều tháng.

"Chọn cái lạ thay vì cái quen"

Quay lại câu hỏi ban đầu: vì sao Kangaroo Paw đang viral trong cộng đồng cắm hoa Việt Nam?

Một phần câu trả lời nằm ở chính cái gu thẩm mỹ đang thay đổi của phụ nữ Việt thời thượng. Trong nhiều năm, văn hóa cắm hoa truyền thống tại Việt Nam xoay quanh những lựa chọn an toàn: Hồng đỏ ngày Tết, hoa ly trắng cho không gian sang, hoa lan thiêng liêng. Đẹp nhưng đôi khi quá quen. Quá an toàn. Quá "ai cũng có".

Thế hệ phụ nữ hiện nay, đặc biệt những người có gu và có chỗ đứng riêng trong công việc, ngày càng tìm đến những loài hoa không giống ai. Hoa cẩm tú cầu Pháp, hoa atiso, hoa kế (thistle), hoa cỏ đồng (wildflower), hoa cẩm chướng dâu (carnation berry), và bây giờ là Kangaroo Paw. Lựa chọn loài hoa "lạ" không phải để khoe biết nhiều, mà là để nói rằng: Tôi không cần dùng cái mọi người dùng để được công nhận là có gu.

Đó cũng chính là tinh thần mà giới florist quốc tế đã nói về Kangaroo Paw nhiều năm qua. Đây không phải loài hoa cho người mua hoa theo cảm tính. Đây là loài hoa cho người biết mình thích gì và không ngại bị đánh giá là kỳ. Một bình Kangaroo Paw đặt trên bàn ăn nhà bạn sẽ không khiến mẹ chồng bạn ngay lập tức trầm trồ nhưng nó sẽ khiến một người bạn có gu, vô tình ghé chơi, dừng lại nhìn rất lâu và hỏi "loài hoa gì mà đẹp lạ thế chị?"

Đôi khi cái đẹp đáng giá nhất không nằm ở sự công nhận của đám đông. Nó nằm ở khoảnh khắc một người thật sự hiểu dừng lại và mỉm cười. Và Kangaroo Paw - loài hoa Úc mang trên mình lớp lông tơ chống hạn của triệu năm tiến hóa có lẽ là một trong những loài hoa hiểu rõ điều đó nhất.

Một bình hoa đẹp không phải để hét lên rằng "tôi đẹp". Một bình hoa đẹp chỉ cần ở đó, lặng lẽ, và những ánh mắt biết nhìn sẽ tự tìm đến.