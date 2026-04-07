Lời khai tài xế vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người chết ở Lâm Đồng

Liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người chết, nhiều ngưởi bị thương ở Lâm Đồng chiều 6/4, cơ quan chức năng cho biết sau khi xảy ra vụ việc, tài xế Trần Thanh Sơn đã được đưa về trụ sở Công an xã Hòa Thắng để làm việc, kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy.

Kết quả bước đầu cho thấy, tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở và cũng âm tính với ma túy.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trong đêm 6/4. Ảnh: THÀNH TÀI

Theo tường trình ban đầu của tài xế Trần Thanh Sơn (SN 1988, ngụ xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng), khoảng 15h ngày 6/4, khi xe đến ngã ba Bàu Trắng để rẽ phải về hướng Phan Rí Cửa, tài xế phát hiện phương tiện bị mất phanh nên không thể giảm tốc để rẽ.

Ông Sơn sau đó cho xe chạy thẳng về hướng xã Lương Sơn nhằm tìm cách xử lý, song khi đến đoạn đường cong bên trái, xe lao xuống lề đất sâu bên phải đường và lật dẫn đến vụ việc trên.

Trong khi đó, anh Đỗ Tuấn Kiệt (thợ lặn đi trên xe khách, bị thương) cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc có nghe tài xế la mất thắng, khoảng 1 phút sau thì xe khách lao xuống vực lề.

Trong tối 6/4, sau khi khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm phương tiện, giám định sự cố kỹ thuật xe khách lao xuống vực khiến 4 người chết. Phải đến khoảng 22h30 tối cùng ngày, công việc khám nghiệm hiện trường mới kết thúc.

Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã cử các giám định viên tư pháp của trung tâm đăng kiểm đến hiện trường để phối hợp cùng công an khám nghiệm hệ thống kỹ thuật của phương tiện.

Tại hiện trường, lực lượng công an ngoài điều tra viên còn có giám định viên lĩnh vực Cháy nổ và sự cố kỹ thuật thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh tham gia khám nghiệm.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các giám định viên đã kiểm tra bánh xe, hệ thống phanh… để ghi nhận vào biên bản.

Thời điểm này, xe khách biển số 86H-045.61 do ông Sơn điều khiển chở thợ lặn di chuyển từ hướng Mũi Né về Phan Rí Cửa thì xảy ra sự cố và xe lao xuống vực lề rồi lật khiến 3 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đi cấp cứu và 11 người bị thương.