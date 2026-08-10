Lời khai của Tô Đức Thiên - quản lý cấp cao Lương Sơn TV về chiêu kéo hàng nghìn người vào đường dây cá cược 1.500 tỷ đồng/tháng

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây có tổ chức, hoạt động xâm phạm bản quyền các chương trình thể thao trên không gian mạng, kết hợp tổ chức đánh bạc trực tuyến với quy mô lớn. Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, đồng thời cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng khi các nền tảng phát sóng lậu bị lợi dụng để dẫn dụ người dân tham gia các hoạt động cờ bạc trái phép.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới tên gọi "Lương Sơn TV", do một đối tượng sử dụng biệt danh FDR OBANK cầm đầu tại Việt Nam. Nhóm này vận hành theo mô hình khép kín, liên kết với hệ thống cá cược trực tuyến OK9.

Đối tượng Tô Đức Thiên, quản lý cấp cao của “Lương Sơn TV” tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã phát sóng trái phép nhiều trận đấu bóng đá và sự kiện thể thao có bản quyền nhằm thu hút lượng lớn người xem. Sau đó, thông qua đội ngũ bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng, các đối tượng hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, tham gia cá cược trên nền tảng đánh bạc trực tuyến.

Đối tượng Tô Đức Thiên, quản lý cấp cao của "Lương Sơn TV", khai nhận: Sau khi phát sóng các trận đấu bóng đá, bình luận viên sẽ hỗ trợ, kết nối người xem với bộ phận chăm sóc khách hàng để hướng dẫn mở tài khoản và tham gia cá cược trên hệ thống OK9.

Theo luật sư Phạm Đình Thông, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị, hành vi phát tán trái phép các chương trình có bản quyền trên các website lậu là vi phạm pháp luật. Không chỉ vậy, việc người dùng chia sẻ các nội dung này trên trang cá nhân hoặc trong các hội, nhóm cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Các thành viên làm việc độc lập, chỉ liên lạc với nhau qua biệt danh trên các ứng dụng mã hóa, không gặp mặt trực tiếp, tiền công được thanh toán bằng tiền số nhằm che giấu danh tính và gây khó khăn cho công tác điều tra.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết, toàn bộ hoạt động của đường dây đều được tổ chức trên không gian mạng, không có trụ sở cố định, các đối tượng chỉ biết nhau thông qua biệt danh và sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi thông tin nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Theo cơ quan chức năng, đến thời điểm bị triệt phá, hệ thống cá cược OK9 thông qua website "Lương Sơn TV" đã thu hút hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 1.500 tỉ đồng mỗi tháng.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng. Đồng thời, lực lượng công an cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm.

Đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 16 đối tượng về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, tang vật phục vụ điều tra. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc triệt phá đường dây nêu trên không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền mà còn là lời cảnh báo đối với người dân về những rủi ro pháp lý khi tiếp cận, chia sẻ các nội dung phát sóng trái phép. Trong bối cảnh các loại tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, việc nâng cao nhận thức, sử dụng các nền tảng số hợp pháp và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.