Chân dung 2 “ông trùm” cầm đầu đường dây Xôi Lạc TV với quy mô số tiền gần 1000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá chuyên án và bắt giữ 38 đối tượng sử dụng công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xảy ra tại Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác với quy mô số tiền lên tới gần 1000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố đối với 38 đối tượng. Trong đó, Phạm Nguyễn D. (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại số 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Công Đ. (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại tòa The Zei, số 8 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội) được xác định là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Hai đối tượng cầm đầu Phạm Nguyễn D và Nguyễn Công Đ tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Theo cơ quan điều tra, nhóm này vận hành hệ thống nhiều trang web phát sóng thể thao trái phép, trong đó có các địa chỉ quen thuộc với người xem bóng đá trực tuyến như XoilacTV, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88…

Các trang web này vừa phát sóng các giải thể thao lớn không có bản quyền, vừa chèn quảng cáo cá cược và dẫn người xem đến các nền tảng đánh bạc trực tuyến.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 03 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh các loại, 04 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận; phong toả 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ô tô, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác; tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Các đối tượng và vật chứng trong vụ án tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ nhiều năm trước đến nay với các đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi tên miền liên tục, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính. Điều này đặt ra không ít khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan, cùng với sự hỗ trợ từ các đối tác liên quan trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền số.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng trong đường dây.