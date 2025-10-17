Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.Hải Phòng, với chiêu trò đánh vào ham muốn của "đấng mày râu", các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Chỉ tính từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo về việc bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức mại dâm online. Manh động hơn, các đối tượng còn dùng các thủ đoạn để cưỡng đoạt tài sản.

Mới đây nhất là trường hợp anh NV.D, ở phường Lê Chân sau khi truy cập 1 trang website nhạy cảm, anh nhận được hình ảnh phụ nữ gợi cảm kèm theo lời cam kết "phục vụ tới bến". Kết thúc chuỗi tin nhắn thỏa thuận, anh D. nhận được yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, cũng kể từ đó, anh ăn không ngon, ngủ không yên. Từ chỗ là "thượng đế" thì anh D. liên tục nhận được tin nhắn đe dọa của các đối tượng, như: "nếu không chuyển tiền sẽ gửi ảnh chụp tin nhắn tìm "của lạ" tới người thân, đồng nghiệp, phá tan sự nghiệp, gia đình... kèm theo ảnh chụp màn hình điện thoại có nội dung trao đổi với anh trước đó.

Để "im miệng" các đối tượng, anh D. đành phải chuyển khoản một số tiền theo yêu cầu, nhưng chỉ vài hôm anh lại nhận được lời đe dọa và lần này các đối tượng ra giá cao hơn. Biết mình "vào tròng", cực chẳng đã, anh D. đến cơ quan công an trình báo.

Những hình ảnh và thông tin bán dâm giả do nhóm Lộc đăng tải (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Từ các thông tin, tài liệu thu thập, đơn vị xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Cao Xuân Lộc, 32 tuổi, trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lộc khai nhận hành vi liên kết với các đối tượng khác trên mạng, thông qua các trang website mại dâm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng hình ảnh phụ nữ gợi cảm và thông tin giả để đăng lên các trang website mại dâm online với lời quảng cáo, giới thiệu cung cấp "gái gọi" cho người có nhu cầu.

Khi có người liên hệ, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Nếu nạn nhân chuyển tiền sẽ bị chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Sau đó, các đối tượng thu thập thông tin về nạn nhân và liên tục nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân đe doạ, yêu cầu phải chuyển tiền, nếu không sẽ công khai toàn bộ hình ảnh, nội dung tin nhắn liên quan đến việc hỏi mua dâm tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đăng tải trên các mạng xã hội.

Thậm chí sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng vẫn không "buông tha" mà tiếp tục đe doạ, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Có nạn nhân liên tục nhận được hàng trăm tin nhắn, gọi điện đe doạ.