Liên quan vụ “Sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng cất hạ cánh vì 3 chiếc diều gắn đèn chớp” như đã thông tin, chiều 14/8, Cơ quan chức năng đang tạm giữ Thân Văn Tấn (SN 1984), Tôn Văn Chinh (SN 1979) và Trần Võ Hồng Phát (SN 2000) để điều tra xử lý theo quy định. Tại cơ quan chức năng bước đầu, các đối tượng khai nhận có tham gia nhóm Facebook "Anh em diều sáo TP. HCM".

Các đối tượng tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an TP.HCM)

Nhóm này thường xuyên thả diều tại khu vực bãi đất trống cạnh công ty trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa. Điều đáng nói, Thân Văn Tấn còn khai nhận sở hữu một flycam dùng để tìm diều thất lạc.

Trước đó, tối 13/8, một sự cố hy hữu xảy ra khi ba con diều gắn đèn chớp được thả gần đường bay đã buộc Cảng vụ Hàng không miền Nam ra lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong 13 phút, ảnh hưởng đến 16 chuyến bay.

Theo thông tin từ cơ quan điều hành bay, lúc 20 cùng ngày, trực ban sân bay phát hiện vật thể nghi là drone tại khu vực cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh (hướng phía Tây sân bay, đường cất cánh). Ngay lập tức, Cảng vụ hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh để xác minh, đảm bảo an toàn bay.

Nhận tin, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhanh chóng phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành truy tìm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vật thể gây nghi ngờ là 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ khu vực bãi đất trống cạnh công ty Lazada trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa.

Hoạt động bay tại sân bay được khôi phục vào lúc 20h18. Tuy nhiên, sự cố kéo dài 13 phút đã ảnh hưởng đến 16 chuyến bay, trong đó 8 chuyến bay phải chờ cất cánh, 7 chuyến phải bay chờ hạ cánh và 1 chuyến bay phải chuyển hướng đáp xuống sân bay Cam Ranh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã mời 3 người liên quan là Tấn, Chinh, Phát và thu giữ tang vật vụ việc. Hiện công an đánh giá thiệt hại, điều tra làm rõ và đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.