Ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai với nghi phạm Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo Công an, Nguyễn Cao Bằng là người đã sát hại 3 người trong 1 gia đình ở ấp Nguyễn Rớt (xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh). Các nạn nhân gồm: H.T.Đ. (70 tuổi), chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.), em N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) tất cả cùng ngụ ở ấp Nguyễn Rớt (xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Cao Bằng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng khai từng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị T. là con của bà Đ..

Hiện trường sự việc

Tuy nhiên, gia đình lại không chấp nhận cho chuyện này. Vì thế, 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi với nhau.

Khoảng 18h ngày 19/5, Nguyễn Cao Bằng sau khi uống rượu tìm tới nhà chị T. để nói chuyện. Thế nhưng, tại đây cả 2 phát sinh mâu thuẫn rồi cự cãi.

Trong cơn giận, Nguyễn Cao Bằng dùng dao đâm bà Đ., chị T. và em B.. Vụ việc khiến cho bà Đ. tử vong tại chỗ. Riêng chị T. và em B. bị trọng thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Về phần Nguyễn Cao Bằng sau khi gây án xong đã vứt bỏ con dao rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sự việc sau đó được người dân địa phương phát hiện nên báo công an.

Đối tượng Nguyễn Cao Bằng

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Cao Bằng nên truy xét.

Công an nhận định Nguyễn Cao Bằng có thể tìm đường trốn sang Campuchia nên đã thông báo và phối hợp với Công an các địa phương giáp biên giới; đồng thời, Công an cũng đề nghị người dân cảnh giác và kịp thới báo tin khi phát hiện Nguyễn Cao Bằng.

Hơn 5 giờ sau, Công an đã bắt giữ được Nguyễn Cao Bằng khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 2km. Sau khi bắt giữ, nghi phạm được di lý về trụ sở Công an để lấy lời khai.