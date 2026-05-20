Liên quan đến vụ “Khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra thảm án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ở tỉnh Tây Ninh”, khuya 19/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh).

Theo điều tra, khoảng 18h cùng ngày, Bằng mang dao tới căn nhà của bà H.T.Đ. (70 tuổi) ở ấp Nguyễn Rớt (xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, Bằng dùng dao đâm bà Đ., chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.), em N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) trọng thương.

Nguyễn Cao Bằng

Sau khi gây án, Bằng vứt con dao và nhanh chóng bỏ trốn. Người dân phát hiện sự việc kiểm tra thì bà Đ. đã tử vong, chị T. và em B. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau nhiều giờ truy xét, công an đã bắt giữ được Bằng. Qua điều tra, công an xác định Bằng có mâu thuẫn tình cảm với chị T.. Tối cùng ngày, Bằng uống rượu tìm tới nhà bà Đ. gây ra vụ án.