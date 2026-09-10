Lợi dụng SGK khan hiếm, giá sách được đẩy lên gấp 7 lần giá bìa

Ngày 10-9, trong khi lượng người mua SGK trực tiếp sụt giảm rõ rệt tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM (231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) so với những ngày qua thì trên các diễn đàn, hội nhóm, mạng xã hội, không khí mua SGK rất nhộn nhịp.

Chị P.H (ngụ ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cho biết, trên một hội nhóm phụ huynh trên mạng, một tài khoản zalo có tên tài khoản và số điện thoại trùng với tên nhà sách và số điện thoại hiển thị trên bảng hiệu một nhà sách do chính tài khoản này giới thiệu yêu cầu phụ huynh chuyển khoản trước, SGK sẽ được giao tận nhà.

Tuy nhiên, sau khi phụ huynh chuyển tiền, tài khoản không liên hệ được. Phụ huynh tá hỏa biết mình bị lừa tiền.

Nhiều phụ huynh khác gặp tình huống dở khóc, dở cười khi SGK được rao bán với giá "trên trời" tại một số hội nhóm, mạng xã hội.

Cụ thể, một phụ huynh ở xã Nhà Bè bức xúc cho biết, chị được một tài khoản facebook "rao" giá bán Vở bài tập Toán 2, tập 1 với giá 138.000 đồng, đắt gấp 7 lần giá bìa của quyển sách này là 20.000 đồng.

Khi phụ huynh thắc mắc vì sao giá SGK quá cao, người bán giải thích, tiền công xếp hàng mua sách là 100.000 đồng, phí giao hàng 18.000 đồng, cộng với giá bìa quyển sách là 20.000 đồng nên giá bán tổng cộng khi sách đến tay phụ huynh là 138.000 đồng.

Một trường hợp khác, phụ huynh cần tìm mua Vở bài tập Mĩ thuật lớp 1 cho con có giá bìa là 10.000 đồng, được chào mua với giá 70.000 đồng gồm 40.000 đồng tiền sách và 30.000 đồng phí giao hàng.

Đại diện NXBGDVN tại TPHCM thông tin, những ngày vừa qua, tại trụ sở NXBGDVN tại TPHCM, nhân viên NXBGDVN phát hiện nhiều trường hợp mua hộ SGK thông qua việc người mua tự nhận "không biết chữ", đưa danh sách các đầu sách cần mua cho nhân viên mà không biết mình cần mua sách môn gì, lớp mấy. Có trường hợp một người sau khi mua xong một bộ SGK trở lại xếp hàng nhiều lần để mua các bộ sách khác khiến nhân viên NXBGDVN nghi ngờ.

NXBGDVN khuyến cáo phụ huynh và học sinh chỉ mua sách tại các cửa hàng phân phối của NXBGDVN hoặc các hệ thống nhà sách uy tín. Trường hợp có nhu cầu mua SGK trực tuyến cần đặt mua qua kênh trực tuyến của các đơn vị thuộc NXBGDVN tại hai địa chỉ dautuxuatbangiaoduc.vn hoặc phuongnamretail.vn, không nên mua SGK qua các tài khoản mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.