Mới đây, nhiều người nhói lòng khi chứng kiến hình ảnh 3 đứa trẻ gương mặt thất thần, ngơ ngác, ngồi bên linh cữu mẹ. Chị Nguyễn Thị K. (36 tuổi, ở xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) là nạn nhân xấu số của trận lốc xoáy kinh hoàng do ảnh hưởng của bão Bualoi xảy ra sáng 29/9 tại Ninh Bình. Chồng của chị - anh Nguyễn Văn Hiệu (38 tuổi) bị thương nặng, đang cấp cứu ở bệnh viện.

"Thương quá, nhìn ánh mắt ngơ ngác của các cháu mà thắt lòng. Thiên tai nghiệt ngã! Mong bố của các cháu sớm bình phục, mong gia đình sớm vượt qua mất mát quá lớn này", cư dân mạng nghẹn ngào.

Hình ảnh 3 đứa trẻ ngơ ngác trong nỗi đau mất mẹ khiến nhiều người xót xa.

Thời điểm xảy ra sự việc, cả gia đình chị K. đang trong giấc ngủ. Bất ngờ, cơn giông lốc ập đến, quét qua khiến ngôi nhà bị tốc mái, tường sập xuống.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, chiếc giường nơi vợ chồng chị K. nằm ngủ kê sát tường. Người phụ nữ nằm phía trong, không kịp trở tay khi tường đổ sập xuống. Cả tảng tường đè lên người khiến chị K. tử vong tại chỗ. Nằm ngủ cùng bố mẹ, song cháu Nguyễn Thị Khánh Vy (SN 2020) may mắn thoát nạn nhờ trong lúc hiểm nguy, anh Hiệu đã kịp thời úp người che chắn cho con gái.

2 người con lớn của vợ chồng anh Hiệu là cháu Nguyễn Duy Thiên (SN 2010) và Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2013), ngủ ở gian nhà trong, may mắn chỉ bị thương nhẹ dù gian trong cũng bị tốc mái.

Ngôi nhà của chị K. tốc mái, tường đổ sập trong cơn bão.

Tất cả chỉ còn là đống đổ nát.

Chị Nguyễn Thị Trang (SN 1985, chị gái chị K.) kể, trước đây mỗi khi có bão, cả nhà chị K. đều chạy sang nhà các chị để tránh trú. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, anh Hiệu đi làm xa mới về để chuẩn bị đưa con gái út đi khám bệnh. Do nghĩ bão không vào, lại có chồng ở nhà nên gia đình chị K. yên tâm ở lại ngôi nhà của mình. Không ngờ, bi kịp ập đến khiến chị K. ra đi mãi mãi, để lại 3 con thơ dại, chồng mất vợ, con mồ côi. Thi thể của người phụ nữ xấu số được đưa về nhà bố mẹ ở gần đó để lo hậu sự.

Theo thống kê của tỉnh Ninh Bình, trận lốc xoáy hôm 29/9 khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương. Trong đó, 8 nạn nhân tử vong do lốc xoáy làm sập đổ nhà, 1 nạn nhân bị cây đổ vào người.

Hiện chính quyền tỉnh Ninh Bình và và các đơn vị đang tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định đời sống cho người dân.