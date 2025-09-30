Trận lốc xoáy kinh hoàng kèm theo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 xảy ra sáng ngày 29/9 tại Ninh Bình đã để lại hậu quả vô cùng đau xót về người và tài sản, trong đó có 9 người tử vong và 18 người bị thương.

Cơn lốc kinh hoàng đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ anh Trần Văn Đường (ở xã Quý Nhất, tỉnh Ninh Binh). Trở về căn nhà đã tan hoang, không còn rõ hình hài, anh Đường nức nở, nghẹn ngào.

Đón nhận nỗi đau mấy mẹ quá lớn và đột ngột, người đàn ông chỉ biết ôm chặt lấy chú chó - người bạn thân thiết nhất của mẹ anh suốt chục năm qua. Khi đang trong giấc ngủ, cơn lốc ập đến khiến bà bị cả mảng tường và mái nhà đè vào. Phải rất vất vả, người dân xung quanh mới đưa được thi thể của nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Anh Đường đau đớn vừa khóc, vừa ôm chặt chú chó - người bạn thân thiết của mẹ anh hơn chục năm qua. (Ảnh: VTV24)

"Không còn gì nữa rồi. Bây giờ tôi không còn chỗ để về nữa. Có mỗi một nơi để về, mỗi lần đi xa về là bố mẹ ra đón, mà giờ bố mất, mẹ thì thế này", anh Đường đau đớn, theo VTV24.

Cùng cảnh mất mẹ giống như anh Đường là chị Trần Thị Sinh (ở xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình). Cơn lốc xoáy dữ dằn cũng đã cướp đi người mẹ, chỗ nương tựa của chị.

Bà Sinh ngồi trong ngôi nhà đổ nát, lặng lẽ tìm những di vật của mẹ. (Ảnh: VTC News)

Chia sẻ trên báo VTC News, chị Sinh cho biết mẹ chị bị tai biến, nằm liệt giường gần chục năm nay, 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau trong ngôi nhà này. Chỉ trong chốc lát, mẹ mất, nhà cũng không còn. "Tôi bị khuyết tật, chẳng biết những ngày tới sẽ thế nào. Sáng nay, tôi vừa cho mẹ ăn xong, chưa kịp rót nước thì tai họa đã ập xuống…", người con gái nghẹn ngào kể, vừa lục tìm bức ảnh của mẹ trong đống đổ nát.

Anh Hoàng Văn Cẩn (ở xã Quý Nhất) thì mất cả bố và mẹ. Thời điểm xảy ra sự việc, anh Cẩn nằm trên tầng, bất ngờ nghe tiếng động lớn, mở cửa ra thì thấy ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ đã đổ sập hoàn toàn, 2 ông bà đều không qua khỏi. Nhớ lại sự việc mà người con trai vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cho biết chưa từng chứng kiến chuyện xảy ra như thế này.

Bố mẹ anh Cẩn đã không qua khỏi trong cơn lốc xoáy sáng 29/9.

Những câu chuyện khiến mọi người không khỏi xót xa, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số. Hiện tại, các gia đình đang chuẩn bị lo tang lễ cho các nạn nhân. Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Giông lốc do hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) gây ra tại Ninh Bình đã khiến ít nhất 9 người tử vong, 18 người bị thương. 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 5 điểm trường học bị thiệt hại, 53 cột điện gãy đổ,...