Lốc xoáy làm tốc mái gần 30 nhà dân ở Hà Tĩnh

Sáng 13/6, lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh ) cho biết, các lực lượng chức năng, đoàn thể địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy xảy ra chiều 12/6 khiến gần 30 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều tài sản hư hỏng.

Hàng chục nhà dân bị tốc mái.

Theo lãnh đạo địa phương, chiều 12/6, mưa lớn kèm tố lốc quét qua thôn Trung Tiến, xã Cẩm Trung đã làm gần 30 ngôi nhà của người dân tốc mái, nhiều tấm tôn sân bị cuốn bay và tài sản bên trong hư hại nặng nề.

Trong đó, một ngôi nhà của người phụ nữ lớn tuổi tại thôn Trung Tiến đã bị đổ sập hoàn toàn. May mắn thời điểm xảy ra sự việc, người phụ nữ không có mặt trong nhà nên không có thiệt hại về người. Hiện bà đang phải tá túc tại nhà người thân.

“Trận lốc xoáy không chỉ gây thiệt hại lớn về vật chất mà còn làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục hộ dân. Các lực lượng đoàn thể của xã đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Nhà dân bị tốc mái, tài sản hư hỏng sau đợt mưa giông.

Từ chiều 12/6, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 1 (Wutip).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh được đơn vị quản lý chủ động xả tràn, điều tiết như hồ Tàu Voi, hồ Khe Xai, hồ Đá Hàn, hồ Đá Cát, hồ Văn Võ…

Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh đã chủ động gia cố ao hồ, lồng bè, tăng cường sục khí và xử lý môi trường nước nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Ban Quản lý Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với lực lượng quân đội để kịp thời thông tin, nhắc nhở bà con ngư dân về tình hình thời tiết nguy hiểm, khuyến cáo hạn chế ra khơi và chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn.

Mái tôn, ngói nhà dân bị thổi bay.

Ngành chức năng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận tố lốc.

