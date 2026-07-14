Hai phút kinh hoàng ở Cà Mau

Ngồi thẫn thờ trên nền căn nhà trống không, chị Nguyễn Thị Hiền (xã Khánh Bình, Cà Mau ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc cơn lốc xoáy ập đến vào khoảng 7h sáng 13/7.

Clip: Hiện trường vụ lốc xoáy quét qua Cà Mau

"Lúc đó mấy mẹ con còn đang ngủ. Lốc xoáy tới hất thằng nhỏ 11 tuổi văng xa mấy mét, rơi xuống từ không trung. May mắn là cháu rơi xuống đất, không bị cuốn đi tiếp. Cái tủ thờ của mẹ tôi cũng bị cuốn bay mất", chị Hiền kể.

Theo lời chị Hiền chia sẻ, gia đình thuộc diện khó khăn. Con trai lớn của chị mới 13 tuổi đang mắc bệnh máu trắng và phải thường xuyên điều trị. "Căn nhà này do các nhà hảo tâm thương hoàn cảnh con tôi bị bệnh nên hỗ trợ xây dựng. Ngay cả giường để ngủ cũng là người ta cho", chị Hiền nghẹn ngào.

Sau cơn lốc, gần như toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình đều không còn. "Tôi mới đi mượn được ít tiền để chuẩn bị đưa con lên tái khám. Tôi để số tiền đó ngay đầu giường, vậy mà lốc cuốn mất sạch, không còn một đồng nào. Giờ tôi chỉ còn bộ quần áo đang mặc trên người…", chị Hiền nói trong nước mắt.

Sau khi lốc đi qua, nhiều căn nhà trong khu vực chỉ còn trơ nền. Mái tôn, cây cối, vật dụng sinh hoạt bị gió cuốn văng khắp nơi.

Bà Huỳnh Thị Út (65 tuổi) chưa hết ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến căn nhà bị lốc xoáy tàn phá. Bà kể, thời điểm xảy ra sự việc, chồng bà đang nằm võng, còn bà vừa vào phòng nằm nghỉ do cơn rối loạn tiền đình.

"Chồng tôi la lên nhà mình tiêu hết trơn rồi. Tôi bò ra ngoài thì thấy mái nhà bị tốc hết, đồ đạc bay cuộn cuộn trên không. Tôi chỉ biết kêu trời rồi đứng sụm xuống", bà Út nhớ lại.

Theo bà Út, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ khoảng 2 phút nhưng sức gió rất mạnh. Chồng bà chạy ra đóng cửa cũng bị một tấm tôn hất trúng lưng và vùng hông, gây xây xát, bầm tím. “Năm nay 65 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cơn lốc dữ như vậy", bà Út nói.

Chính quyền các xã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa.

Theo báo cáo của Văn phòng Phòng, Chống thiên tai tỉnh Cà Mau, mưa dông kèm lốc xoáy sáng 13/7 làm 4 người bị thương, hơn 70 căn nhà cùng một điểm lẻ trường học bị sập, tốc mái hoặc hư hỏng tại nhiều xã ở Cà Mau.

Trong đó, xã Khánh Bình là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất. Dông lốc làm 4 người bị thương, đã được đưa đến bệnh viện điều trị, 25 căn nhà (5 căn nhà bị sập, 20 căn tốc mái, hư hỏng) và một điểm Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, đồng thời thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Dông lốc gây thiệt hại nặng tại Cần Thơ

Ngày 13/7, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết, trận dông lốc ngày 12/7 khiến địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là xã Vĩnh Thạnh khi có 1 căn nhà sập, 17 căn nhà bị tốc mái, ước tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ông Lê Phước Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh - cho hay, chính quyền đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, gia cố nhà cửa bị hư hỏng để sớm ổn định cuộc sống.

Nhà tốc mái ở xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

Tại xã Trung Hưng, mưa dông kèm lốc xoáy quét qua địa bàn các ấp Thạnh Lộc và Thạnh Phước 2, làm tốc mái nhà lồng chợ Lấp Vò rộng hàng trăm mét vuông, làm ngã trụ điện, bay mái nhà dân, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Tại phường Trung Nhứt, mưa lớn kèm dông lốc làm sập một căn nhà và tốc mái 3 căn nhà khác. Ước thiệt hại tại xã Trung Hưng và phường Trung Nhứt khoảng 200 triệu đồng...

Một căn nhà thiệt hại ở phường Trung Nhứt, TP. Cần Thơ.

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