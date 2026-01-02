Lọc máu cứu sống bệnh nhi tay chân miệng nguy kịch

Theo bệnh sử, trẻ khởi phát bệnh 3 ngày với biểu hiện sốt, nôn ói, nổi hồng ban mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Đến ngày thứ ba, trẻ xuất hiện giật mình chới với, li bì nên được đưa vào viện.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch: mạch nhanh 188 lần/phút, huyết áp 70/50 mmHg, chi lạnh, thở không đều, SpO2 chỉ 86-88%, da xanh tái. Các xét nghiệm ghi nhận toan chuyển hóa nặng, lactate máu tăng, men gan tăng nhẹ. Trẻ được chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4, suy hô hấp - tuần hoàn.

Ekip điều trị đã khẩn trương đặt nội khí quản giúp thở, chống sốc bằng dịch truyền dưới theo dõi huyết động xâm lấn, sử dụng thuốc vận mạch, truyền globulin miễn dịch (IVIG), an thần và điều chỉnh rối loạn toan kiềm, điện giải. Tuy nhiên, bệnh nhi diễn tiến rất phức tạp, sốt cao liên tục 40-41 độ C, mạch trên 200 lần/phút, suy hô hấp - tuần hoàn kém đáp ứng điều trị. Trước tình trạng này, các bác sĩ quyết định tiến hành lọc máu liên tục hai đợt.

Sau gần hai tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt: hết sốt, nhịp tim giảm còn 120-130 lần/phút, huyết động ổn định, cai được máy thở, tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh tay chân miệng kèm biểu hiện nặng như giật mình chới với, sốt cao khó hạ, thở bất thường, lơ mơ, co giật. Đồng thời, cần chủ động phòng bệnh cho trẻ bằng vệ sinh cá nhân, rửa tay xà phòng, ăn chín uống chín và cách ly trẻ bệnh đúng quy định để hạn chế lây lan.