Lộc Fuho bác tin bị ung thư

Tối 1/2, Lộc Fuho bất ngờ xuất hiện trở lại trên TikTok thông qua một buổi PK TikTok (viết tắt của Player Killing - tính năng cho phép hai nhà sáng tạo nội dung livestream đối kháng trực tiếp trên màn hình chia đôi, để người xem tặng quà, bình chọn cho bên mình yêu thích - PV).

Lộc Fuho trở lại giữa ồn ào đời tư. Ảnh chụp màn hình.

Vốn là gương mặt thường xuyên lên sóng PK TikTok, việc Lộc Fuho livestream vốn không quá xa lạ với cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, lần xuất hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn bởi đây là động thái hiếm hoi của nam YouTuber giữa lúc đời tư của anh đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội suốt nhiều ngày qua.

Đáng chú ý, trong buổi livestream, Lộc Fuho trực tiếp phản hồi về tình trạng sức khỏe của mình. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin cho rằng nam YouTuber mắc bệnh nặng, thậm chí từ khóa “Lộc Fuho bị ung thư” còn lọt top tìm kiếm, gây hoang mang.

Từ khóa "lộc Fuho bị ung thư" viral khắp MXH.

Lộc Fuho khẳng định đây đều là thông tin vô căn cứ, sai sự thật và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân của anh cũng như gia đình. Nam YouTuber cho biết có nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi ở quê, không rành mạng xã hội nên dễ tin những thông tin lan truyền, dẫn đến lo lắng không đáng có.

“Mấy cái người đó là bất chấp để câu view, kiếm tiền. Những người ở xóm, rồi những người lớn tuổi không biết, tưởng là thật”, Lộc Fuho chia sẻ trên sóng livestream.

Bên cạnh đó, anh cũng phủ nhận các hình ảnh, clip đang được lan truyền trên mạng xã hội nói Lộc Fuho đi khám bệnh nan y tại bệnh viện. Theo nam YouTuber, đây đều là nội dung cắt ghép, dựng chuyện, không đúng sự thật.

Trước đó, việc Lộc Fuho “im hơi lặng tiếng” trên mạng xã hội từ đầu tháng 1 cũng khiến netizen không khỏi đặt nhiều dấu hỏi.

Sau khi đăng video đính chính rằng thông tin ly hôn với vợ chỉ là content, nam YouTuber tiếp tục đăng thêm hai clip nữa rồi gần như biến mất khỏi mạng xã hội kể từ ngày 8/1 đến nay. Bản thân Lộc Fuho cũng không chia sẻ rõ lý do vì sao anh hạn chế đăng bài trong thời gian vừa qua.

Là những nhà sáng tạo nội dung vốn duy trì tần suất đăng clip và livestream khá dày, nên việc Lộc Fuho và vợ gần như “ở ẩn” trên mạng xã hội càng khiến dư luận tò mò, hoài nghi về tình trạng hiện tại của cả hai.

Ảnh: FBNV.

Trước khi kết hôn với Kim Thủy, Lộc Fuho được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi thông qua những video xoay quanh công việc phụ hồ, thợ xây với màu sắc hài hước, gần gũi. Đây cũng là công việc mưu sinh chính của anh ngoài hoạt động sáng tạo nội dung. Trên các buổi livestream hay video đời thường, Lộc Fuho nhiều lần chia sẻ về hoàn cảnh xuất thân khó khăn, phải sớm bươn chải với nghề phụ hồ để kiếm sống, trong khi vợ anh 0 Kim Thủy có điều kiện gia đình khá giả hơn.

Hiện tại, Lộc Fuho đang sở hữu kênh TikTok với hơn 4,3 triệu người theo dõi, cùng kênh YouTube đạt hơn 1,71 triệu subscriber, là một trong những gương mặt sáng tạo nội dung quen thuộc với đông đảo cư dân mạng Việt.