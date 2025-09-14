Loay hoay giữa phí câu lạc bộ và bài toán đón con

Sau lễ khai giảng, các trường bắt đầu xếp thời khoá biểu theo chương trình của năm học mới. Triển khai được một tuần lễ, phụ huynh đã có nhiều ý kiến về việc dạy học 2 buổi/ngày nảy sinh nhiều bất cập, bất tiện trong việc đưa đón con.

Chị Đỗ Hồng Loan ở phường Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ thời khoá biểu của con học lớp 6 một trường THCS trên địa bàn mỗi ngày chỉ có 6 tiết. Trong đó, buổi sáng 4 tiết, chiều 2 tiết và học sinh tan trường lúc 15 giờ 25 phút. Các buổi chiều theo thời khoá biểu học sinh tiếp tục học các môn cơ bản gồm: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm Văn học…“15 giờ 25 phút con đã tan trường trong khi bố mẹ đi làm 5 giờ mới tan làm mà công ty lại ở xa. Do đó, dù muốn hay không buộc phải đăng ký các CLB liên kết hoặc học thêm các môn gần trường để chờ bố mẹ đón”, chị Loan nói.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến phụ huynh phản ánh quy định dạy học không quá 7 tiết/ngày nhằm giảm áp lực cho học sinh, thời gian còn lại các em có thể vui chơi, tham gia các hoạt động ngoài giờ học trước khi về nhà. Thực tế, vẫn có trường xếp lịch 5 tiết buổi sáng, 2 tiết buổi chiều để triển khai chương trình liên kết hoặc trông giữ có thu phí. Con tan học lúc hơn 15 giờ là quá sớm, nhiều phụ huynh không thể sắp xếp được công việc để đưa đón, đành phải thuê người giúp, phát sinh thêm chi phí.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về dạy học 2 buổi/ngày đối với tiểu học, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết học 35 phút. Trong đó, buổi sáng tổ chức dạy học nội dung Chương trình giáo dục phổ thông; buổi chiều tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, giáo dục STEM/STEAM, văn hóa đọc, giáo dục kỹ năng sống, thể thao… Ở bậc THCS, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 45 phút. Buổi sáng, học sinh học theo chương trình và chiều ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức ôn tập để học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10; kỹ năng sống...

Khi học tăng cường phải mất phí

Bà Phan Thị Xuân Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Đồng (Hà Nội), cho biết, theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh lớp 1 đến lớp 5 học 25-30 tiết/tuần tuy nhiên nhà trường đang co kéo để xây dựng kế hoạch dạy 32 tiết/tuần, như vậy sẽ có 2 ngày 7 tiết; 3 ngày 6 tiết. Với ngày 6 tiết, học sinh sẽ tan trường lúc 15 giờ 20 phút và ngày 7 tiết, học sinh tan trường 16 giờ 20 phút là đúng chương trình. Để sắp xếp như vậy, trường đang tận dụng đội ngũ giáo viên sẵn có để tăng từ 2 tiết thể dục lên thành 3 tiết/tuần; tăng từ 1 tiết Mỹ thuật, Âm nhạc lên thành 2 tiết/tuần, đưa thêm 1 tiết Tin học để học sinh lớp 1 làm quen.

Theo bà Thu, việc cố gắng sắp xếp thêm một số tiết để học sinh được tăng cường âm nhạc, mỹ thuật, thể dục… với giáo viên của chính trường mình cũng nhằm giảm gánh nặng chi phí liên kết. Tuy nhiên, nhà trường buộc phải “khéo vén” từ các khoản chi để trả tiền tăng thêm cho các thầy cô và không tổ chức các chương trình liên kết như STEM, tiếng Anh, Toán tiếng Anh vào dạy học vì trước đây khi đưa ra chủ trương, chỉ có khoảng 60% phụ huynh đồng thuận. Chương trình liên kết sẽ chỉ được triển khai khi có sự đồng thuận gần 100% vì xếp thời khoá biểu khó tránh khỏi các tiết xen kẽ. Những em không tham gia rơi vào tình huống khó xử do đó đa số phụ huynh sắp xếp đón con sớm.

Với chương trình như hiện nay, chủ trương dạy học 2 buổi/ngày là hợp lý. Theo bà Thu, cần tăng cường truyền thông để phụ huynh hiểu, khó có thể dồn chương trình vào một buổi và các em cần có thời gian vui chơi. Giải pháp gỡ khó trong việc đưa đón cho phụ huynh có thể là, các nhà trường mở cửa thư viện, triển khai mô hình trông giữ học sinh cuối giờ với chi phí thấp như 12.000 đồng/giờ. Khi đó, với các em chưa được bố mẹ đón có thể tiếp tục ngồi trong lớp hoàn thiện nốt bài đang dở dang trong ngày hoặc vui chơi trong khuôn khổ an toàn, có giáo viên trông.

Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo, cho rằng, ở bậc tiểu học, Hà Nội dạy học 2 buổi/ngày từ nhiều năm nay. Trường Tiểu học Vạn Bảo ngoài chương trình của Bộ GD&ĐT còn có chương trình nâng cao nên đảm bảo tan trường khoảng 4 giờ 30 phút. Tuy nhiên, với các trường học khác, theo lịch, mỗi ngày 6-7 tiết, học sinh tan trường hơn 15 giờ nhằm giúp học sinh có thời gian vui chơi, rèn thêm kỹ năng sống, ngoại ngữ... Với chương trình như hiện nay, thời lượng như vậy, nhà trường buộc phải tổ chức liên kết tổ chức các CLB liên quan âm nhạc, mỹ thuật, aerobic, nhảy múa… nhưng con em tham gia, phụ huynh phải đóng phí. Các câu lạc bộ trong trường học hiện nay được tổ chức ở hình thức tự nguyện. Em nào không tham gia mà tan học hơn 15 giờ cũng là khó khăn, thách thức trong việc đưa đón đối với phụ huynh.

Bà Hương ví dụ, ở trường có thể tạo thư viện mở với rất nhiều góc học sinh ngồi đọc sách; sân bóng rổ… cho các em chơi bóng sau giờ học một cách thoải mái. Không nhất thiết sau khi tan học, em nào cũng phải đăng ký học CLB. Có những phụ huynh đi làm xa, 6 giờ tối mới đến đón con thì học sinh vẫn có không gian vui chơi an toàn ở sau cánh cổng trường.

Cần tăng cường các sân chơi thể thao để học sinh chơi miễn phí sau giờ học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, năm học này, địa phương thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học 100% ở bậc tiểu học; bậc THCS-THPT triển khai ở trường có điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, kỹ năng cho học sinh. Trước thực tế các trường đang thiếu một số môn đặc thù như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thể thao… Sở GD&ĐT đã chỉ đạo phương án thống nhất mời ca sĩ, nghệ sĩ, hoạ sĩ… đến cộng tác viên giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng ở buổi 2 trong các nhà trường. Sở cũng yêu cầu các xã, phường và trường học rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, khảo sát nguyện vọng phụ huynh để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, hiệu quả.

Hiệu trưởng một số trường THCS ở Hà Nội cho rằng, khuyến khích dạy học 2 buổi/ngày ở bậc THCS và tăng thời lượng dạy kỹ năng sống, AI, STEM và các môn nghệ thuật nhằm tăng cường kỹ năng, năng lực cho học sinh là đúng đắn tuy nhiên các trường hiện không có đủ đội ngũ giáo viên để sắp xếp. Do đó, để triển khai, cần có lộ trình, đào tạo, tuyển dụng giáo viên đồng thời có chế độ phụ cấp phù hợp.