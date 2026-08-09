Loạt vi phạm trong kinh doanh vàng ở Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, SJC

Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 2777/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan.

Theo kết luận, 6 doanh nghiệp gồm Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI có liên quan chịu trách nhiệm trong việc chưa thực hiện đầy đủ, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng và các quy định pháp luật liên quan.

Loạt vi phạm

Tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Doanh nghiệp này còn xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải bị chỉ ra một số vi phạm về phòng, chống rửa tiền như báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch giá trị lớn phải báo cáo. Thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ. Không cập nhật, xác minh thông tin khách hàng; không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.

Doanh nghiệp này cũng có vi phạm về thương mại điện tử và nghĩa vụ thuế.

Đối với Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Có vi phạm trong công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm cung cấp trên website.

Mi Hồng cũng bị chỉ ra một số vi phạm về phòng, chống rửa tiền và kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.

Tại SJC, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp vi phạm quy định kế toán trong trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước lợi nhuận còn lại năm 2024.

SJC cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

PNJ và DOJI cũng được xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế rà soát, kiểm tra, xử lý thu nộp ngân sách đối với những khoản được phát hiện qua thanh tra do các doanh nghiệp kê khai không đúng, số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng.

Trong đó, thuế GTGT 29,515 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 4,322 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 0,229 tỷ đồng và lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024 là 59,666 tỷ đồng.

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định đối với hai nội dung.

Thứ nhất, 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng, khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của những người bán vàng.

Thứ hai, việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp. Trong đó, có hành vi kê khai không đúng thuế GTGT kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, có tính chất phổ biến, dẫn đến nộp thiếu thuế GTGT số tiền tạm tính 28,403 tỷ đồng.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Nhất là xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, dứt điểm các kiến nghị trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ trong quý III/2026.