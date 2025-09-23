Loạt trường đại học kéo dài thời gian xét tuyển bổ sung đến tháng 10

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển sinh bổ sung hơn 200 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo: Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng. Trong đó, ngành Y học dự phòng tuyển bổ sung nhiều nhất với 80 chỉ tiêu, ngành Hộ sinh 65 chỉ tiêu, các ngành còn lại dao động từ 5-40 chỉ tiêu.

Ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 17 điểm, theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 11/9 đến 17h ngày 29/9. Thời gian nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến từ ngày 22/9 đến 17h ngày 30/9.

Năm học mới đã bắt đầu nhưng một số trường đại học vẫn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến cuối tháng 9, thậm chí kéo dài đến tháng 10. (Ảnh minh hoạ)

Trường Đại học Y tế công cộng cũng vừa thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2025 cho 2 ngành đào tạo là Y tế công cộng và Dinh dưỡng. Thời gian nhận hồ sơ đến 17h ngày 3/10.

Theo đó, ngành Y tế công cộng lấy 30 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 20,5, theo phương thức xét học bạ là 22,34. Các tổ hợp xét tuyển gồm B00, B03, В08, C02, D01, D13. Ngành Dinh dưỡng lấy 20 chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 22,1, theo phương thức xét học bạ là 23,74 điểm. Các tổ hợp xét tuyển gồm B00, B03, B08, C02, D01, D07.

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cũng thông báo tuyển sinh bổ sung đại học chính quy năm 2025 với 16 ngành học, tổng số 225 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 8/9 đến trước ngày 15/10.

Trường xét tuyển theo 4 phương thức gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét kết học bạ; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc 2024; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2025.

Trường Đại học Tân Tạo thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2025 hệ chính quy cho 13 ngành đào tạo. Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 kéo dài từ ngày 16/9 đến hết ngày 2/10.

Năm nay trường triển khai 7 phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy, kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, thí sinh là người nước ngoài và kết hợp điểm thi tốt nghiệp với học bạ.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng được quy định cụ thể. Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học bạ, ngành Y khoa yêu cầu tối thiểu 20,5 điểm (thang 30), ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là từ 17 điểm (thang 30).

Trước đó, trường Đại học An Giang cũng thông báo việc nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học đợt 2 hình thức đào tạo chính quy năm. Theo đó, các phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025; xét tuyển dựa trên Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngành Công nghệ Sinh học tuyển bổ sung 65 chỉ tiêu; ngành Tài chính - Ngân hàng 10 chỉ tiêu; ngành Kỹ thuật phần mềm 30 chỉ tiêu; ngành Sư phạm - Địa lý dự kiến tuyển bổ sung 3 chỉ tiêu, ngành Sư phạm Sinh học dự kiến tuyển bổ sung 3 chỉ tiêu... Thời gian nộp hồ sơ đến 17h ngày 23/9.