Loạt sao châu Á đổ bộ Milan Fashion Week

Milan những ngày cuối tháng 2 không chỉ rực rỡ bởi các bộ sưu tập Thu - Đông 2026, mà còn “nóng” bởi sự hiện diện của loạt sao châu Á ở vị trí hàng ghế đầu các thương hiệu xa xỉ. Tuần lễ thời trang Milan (Milan Fashion Week) là một trong bốn tuần lễ thời trang hàng đầu thế giới, quy tụ những nhà mốt hàng đầu và dàn nghệ sĩ, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đến Việt Nam, Thái Lan, Indonesia… các nghệ sĩ xuất hiện với vai trò đại sứ toàn cầu, khách mời danh dự, thậm chí tham gia vào quá trình sáng tạo cùng nhà mốt. Điều này phản ánh rõ chiến lược dịch chuyển trọng tâm sang thị trường châu Á - khu vực đang đóng góp tỷ trọng lớn trong doanh thu ngành hàng xa xỉ.

Isaac chụp ảnh kỷ niệm cùng David Beckham trước khi vào xem trình diễn bộ sưu tập mới. (Ảnh: NVCC)

Là nghệ sĩ Việt duy nhất có mặt trong buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mới của một thương hiệu nổi tiếng, Isaac đã có dịp gặp gỡ danh thủ David Beckham và nhiều nghệ sĩ khác như S.COUPS (trưởng nhóm Seventeen), hai diễn viên người Thái Lan là Mew Suppasit và Tul Pakorn, Wang Feifei (Vương Phi Phi, từng là thành viên nhóm Miss A của Hàn Quốc), biên đạo múa và vũ công nổi tiếng người Hà Lan Shay, diễn viên Lưu Học Nghĩa…

Trước thời điểm chụp ảnh, Isaac chủ động chào hỏi và trò chuyện ngắn với Beckham. Nam ca sĩ bày tỏ: “Rất vui được gặp anh ở đây. Anh có rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam” khiến danh thủ thích thú.

Nam ca sĩ diện trang phục đồng điện với các nghệ sĩ đến từ Thái Lan. (Ảnh: NVCC)

Isaac vinh dự được ngồi hàng đầu cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế trong buổi diễn. (Ảnh: NVCC)

Đường Yên là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất tại Milan để xem trình diễn thời trang. Cô mặc trang phục đen thanh lịch tôn làn da trắng và vóc dáng mảnh mai. Nữ diễn viên cũng được mời ngồi ở vị trí hàng đầu cùng nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, thời trang quốc tế. Ở tuổi 43, Đường Yên vẫn được nhiều thương hiệu thời trang ưu ái trong các hoạt động. Cô là gương mặt quen thuộc tham dự nhiều tuần lễ thời trang nổi tiếng trên thế giới trong khoảng 10 năm qua.

Đường Yên tại Milan. (Ảnh: Weibo)

Dương Mịch cũng là nghệ sĩ đến Milan Fashion Week sớm với vai trò đại sứ thương hiệu thời trang. Cô diện những trang phục đơn sắc, thanh lịch và mang dáng vẻ công sở trong chuyến công tác lần này.

Phong cách dự sự kiện và sân bay của Dương Mịch khi sang Ý. (Ảnh: Weibo)

Diễn viên Tiêu Chiến sẽ xuất hiện liên tiếp tại 2 buổi trình diễn của 2 thương hiệu lớn mà anh làm đại diện. Việc hai thương hiệu cao cấp điều chỉnh lịch trình để phù hợp cho cùng một đại sứ toàn cầu được giới quan sát thời trang đánh giá là động thái hiếm thấy. Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Tiêu Chiến xuất hiện tại Milan với vai trò đại diện cho hai thương hiệu lớn.

Theo số liệu được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, trong thời gian hợp tác, Tiêu Chiến được cho là góp phần thúc đẩy doanh số của các thương hiệu này tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh nên họ duy trì chiến dịch quảng bá cùng anh qua nhiều mùa liên tiếp. Giới chuyên môn nhận định, các thương hiệu xa xỉ ngày càng coi trọng yếu tố “đồng sáng tạo” thay vì chỉ dừng ở vai trò đại sứ hình ảnh.

Ưu đãi dành cho Tiêu Chiến rất đặc biệt, các thương hiệu bố trí 4 vệ sĩ chuyên nghiệp theo sát anh trong suốt hành trình, không chỉ tại một sự kiện, mà từ sân bay, khách sạn cho đến cả 2 buổi diễn đều được bảo vệ toàn diện. Khách sạn nơi anh lưu trú cũng thuộc sở hữu của tập đoàn có thương hiệu đồng hồ anh đang làm đại diện.

Tiêu Chiến tham gia 2 sự kiện tại tuần lê thời trang lần này. (Ảnh: Weibo)

Tăng Thuấn Hy có buổi xuất hiện chớp nhoáng tại tuần lễ thời trang vì anh giữ vai trò đại sứ thương hiệu đồng hồ cho một hãng thời trang nổi tiếng.

Tăng Thuấn Hy xuất hiện lịch lãm tại Ý. (Ảnh: Weibo)

Diễn viên người Nhật Kaya Kiyohara diện "cây đen" quý phái.

Làn sóng Hallyu những năm gần đây đã giúp các thần tượng K-Pop và diễn viên Hàn Quốc trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà mốt, đặc biệt trong chiến lược tiếp cận thế hệ Gen Z toàn cầu.

Trưởng nhóm Seventeen S.COUPS cũng tham dự buổi diễn của thương hiệu cùng với danh thủ David Beckham. Anh từng nhiều năm tham dự Milan Fashion Week và được nhiều người yêu mến.

S.COUPS ngồi cạnh David Beckham trong buổi diễn. (Ảnh: Instagram)

Song Yuqi (nhóm I-DLE) diện trang phục trẻ trung tham dự tuần lễ thời trang. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Ningning với những trang phục cá tính, hiện đại.



