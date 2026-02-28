"Anh sếp showbiz" vừa bị cảnh sát bắt khẩn cấp, nay lộ thêm quá khứ "tác động vật lý" nhân viên

Vào ngày 23/2, nam ca sĩ kiêm CEO JAKOPS (còn được biết đến với tên thật Simon Junho Sakai) đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Vụ bắt giữ xảy ra ngay sau khi JAKOPS tham dự concert của nhóm nhạc nữ đình đám XG tại thành phố Nagoya vào ngày 22/2. JAKOPS chính là ông bầu kiêm nhà sản xuất của XG.

Sau khi tin tức về việc JAKOPS bị bắt giữ được công bố, thêm nhiều cáo buộc khác đã xuất hiện, tố cáo nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất này có tiền sử lạm dụng quyền lực đối với nhân viên. Theo báo cáo của Bunshun, việc JAKOPS lạm dụng quyền lực đối với nhân viên đã “trở thành chuyện thường tình” trong công ty và đây là một vấn đề nội bộ nghiêm trọng.

JAKOPS bị tố cáo có hành vi lăng mạ, đánh đập, lạm dụng quyền lực đối với nhân viên. Ảnh: X

Một nguồn tin cho biết "ông bầu" quyền lực này thường xuyên đe dọa và lăng mạ nhân viên: "Nếu chúng tôi phạm lỗi hoặc đơn giản là anh ta bực mình, anh ta sẽ đập bàn hoặc ném chai nhựa xuống sàn để dọa chúng tôi. Anh ta cũng sẽ tiến lại gần và hăm dọa chúng tôi, nói những câu như 'Đi chết đi, đùa à?' hoặc dùng những từ ngữ thô tục như 'M* k***'. Thỉnh thoảng Anh ta còn chửi rủa chúng tôi bằng những lời lẽ lăng mạ cực kỳ tục tĩu bằng tiếng Hàn”.

Nguồn tin này cũng tiết lộ JAKOPS còn "tác động vật lý" nhân viên: “Một số nhân viên thậm chí còn bị hành hung - anh ta đá vào người và đánh vào đầu họ. Sau khi nổi giận, anh ta thường xin lỗi, nhưng sau đó lại lặp lại hành vi đó”. Trong 2 năm qua, ít nhất 10 nhân viên đã nghỉ việc hoặc yêu cầu chuyển công tác vì cảm thấy không hài lòng khi làm việc với nhà sản xuất này.

Ngoài những cáo buộc từ phía nhân viên, các báo cáo cho rằng các thành viên của XG cũng bị ảnh hưởng sâu sắc khi "anh sếp showbiz" bị bắt giữ: "Khi các thành viên biết về tình hình, họ vô cùng bất ổn về mặt cảm xúc. Họ sợ mất JAKOPS làm đầu tàu, nhưng quan trọng hơn, họ rất muốn tiếp tục hoạt động dưới cái tên XG. Tôi nghe nói họ đã thảo luận vấn đề này dưới sự hướng dẫn của Chisa - thành viên lớn tuổi nhất và là nhóm phó. Cuối cùng các thành viên XG đi đến kết luận rằng họ muốn 'làm tốt hơn bao giờ hết vì người hâm mộ và tất cả mọi người'".

Các thành viên XG hoang mang sau khi "ông bầu" bị bắt giữ. Ảnh: Koreaboo

Vào chiều ngày 23/2, The Fact đưa tin JAKOPS cùng 3 người khác vừa bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. JAKOPS bị phát hiện tàng trữ trái phép cocain và cần sa trong cuộc khám xét của cảnh sát tại 1 khách sạn ở tỉnh Aichi. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra làm rõ về cách thức tiếp nhận và nguồn gốc của số ma túy nói trên.

3 người khác cũng bị bắt giữ cùng JAKOPS với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy trong cuộc đột kích của cảnh sát. Nguồn tin hé lộ, 3 người này là nhân viên đến từ 1 công ty giải trí lớn tại Nhật Bản. Vụ bắt giữ xảy ra ngay sau khi JAKOPS tham dự concert của nhóm nhạc nữ đình đám XG tại thành phố Nagoya vào ngày 22/2 mới đây. JAKOPS chính là ông bầu kiêm nhà sản xuất của XG.

JAKOPS vừa bị bắt giữ khẩn cấp ngay đầu năm mới với cáo buộc tàng trữ ma túy. Ảnh: X

Ngay trong chiều 23/2, phía XGLAX - công ty do JAKOPS sáng lập đã có động thái phản hồi đầu tiên sau khi nam ca sĩ kiêm chủ tịch showbiz sinh năm 1986 bị bắt giữ khẩn cấp vì liên quan tới chất cấm. Theo đó, đại diện từ XGLAX đã lên tiếng 1 cách dè dặt khi trả lời với trang tin Star News của Hàn Quốc: "Chúng tôi hiện đang cố gắng xác minh tình hình".

Thông tin JAKOPS bị bắt giữ khẩn cấp trong ngày 23/2 đã gây rúng động truyền thông và mạng xã hội châu Á, âu cũng là bởi XG hiện đang rất thành công, nhận được sự quan tâm lớn trên diện rộng.

Phía JAKOPS đã có động thái phản hồi đầu tiên sau khi nam nghệ sĩ bị bắt. Ảnh: Naver

JAKOPS sinh năm 1986, mang trong mình 2 dòng máu. Anh có cha là người Hàn Quốc và mẹ đến từ Nhật Bản. JAKOPS ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam Kpop Dalmatian (DMTN). Khi ấy, nam ngôi sao dùng nghệ danh SIMON. Sau khi nhóm tan rã, anh chuyển sang hoạt động với vai trò nhà sản xuất âm nhạc.

Tới năm 2017, nam ca sĩ thành lập hãng đĩa XGLAX và nắm giữ chức vụ CEO. 5 năm sau đó, JAKOPS cho ra mắt nhóm nhạc XG. XG gồm các thành viên người Nhật Bản nhưng lại hoạt động ở thị trường Hàn Quốc. Đến nay, XG đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, đạt được sự nổi tiếng rộng khắp.

JAKOPS từng hoạt động trong nhóm nhạc Kpop Dalmatian và dùng nghệ danh Simon. Ảnh: X

JAKOPS là ông bầu kiêm nhà sản xuất của nhóm nhạc đang rất hot hiện nay XG. Ảnh: Harper's Bazaar

Nguồn: Koreaboo