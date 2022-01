Loạt quà Tết đem biếu gia đình đảm bảo bố mẹ ai cũng khen, các chị em tham khảo ngay!

Tặng bộ quà Tết là cách chúng ta thể hiện tấm lòng của mình đến với bố mẹ. Ngày Tết sắp đến, các chị em hãy mang đến cho bố mẹ những bộ quà Tết thật đẹp để chào đón một năm mới với thật nhiều niềm vui nhé!



Gợi ý quà Tết biếu bố mẹ

Hộp quà Tết cao cấp Kinh Đô

Gợi ý đầu tiên cho các chị em là hộp quà Tết cao cấp của Kinh Đô. Chất lượng của các sản phẩm Kinh Đô đã được chứng minh qua nhiều năm, vì thế nhận được hộp quà này chắc chắn bố mẹ sẽ rất ưng ý.

Bộ sưu tập quà Tết cao cấp từ Kinh Đô bao gồm: Cosy Marie bánh quy sữa, bánh Socola Pie Cadbury Oreo, Solite bánh bông lan, bánh Quy Socola Oreo, bánh Cracker AFC, kẹo Muối Halls, bánh Cosy...

Bộ quà Tết Orion - An

Với các sản phẩm quen thuộc, gần gũi cùng thông điệp "Tân niên vạn sự khởi đầu An", bộ quà Tết Orion - An là một lựa chọn không thể bỏ qua trong dịp Tết. Bộ quà Tết Orion - An gồm 8 sản phẩm: Bánh Chocopie Original, bánh Chocopie Dark, bánh Custas kem trứng, bánh Goute mè, bánh gạo nướng An, bánh Marineboy, kẹo dẻo Boom Jelly.

Giỏ quà Tết Nestlé - Tết An Lành

Một cái Tết an lành là điều mà ai cũng mong muốn. Bộ quà Tết mang tên "Tết An Lành" sẽ là một món quà ý nghĩa dành tặng cho bố mẹ. Các chị em có thể tìm mua dễ dàng trên Lazada.

Bộ quà Tết gồm có: Cà phê rang xay hòa tan Nescafé 3in, trà Nestea vị vải và hương hoa lài, Milo bột hộp thiếc, hạt nêm cao cấp Maggi, ngũ cốc ăn sáng Fitnesse trái cây, KitKat.

Siêu thị VinMart - Giỏ quà Tết Cát Tường

Giỏ quà tặng của Vinmart với các sản phẩm được tuyển chọn tỉ mỉ cùng thông điệp ý nghĩa cũng là món quà đáng quý trong dịp Tết đến - Xuân về mà các chị em có thể tham khảo.



Giỏ quà Tết Cát Tường bao gồm: Trà Nestlé Nestea vị vải lài, cà phê VinaCafé Wake-up, Wall Street, bánh Gold Daisy Assorted Cookie, hạt điều lụa, kẹo Truffle hộp 215g, snack khoai tây Lay's.

Hộp quà Tết Phú Quý

Hộp Tết Phú Quý với bao bì sang trọng cùng tay cầm tiện dụng, chứa đựng những sản phẩm biếu Tết đa dạng đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Mayora sẽ là món quà đặc biệt trao tặng nhau ngày Tết này.



Hộp quà Phú Quý bao gồm các sản phẩm như: Bánh quy bơ Danisa, bánh quy vị phô mai Crispy Joy, bánh quy sữa Marie Gold, bánh quy vị cà phê Coffee Joy, bánh xốp kem phô mai CalCheese, hũ kẹo cà phê Kopiko, hộp cà phê sữa hòa tan Kopiko Macchiato.

Chúc các chị em lựa chọn được những giỏ quà Tết ưng ý dành tặng bố mẹ nhé!