Ngày 7-2, ca sĩ kiêm diễn viên Yoo Bomi của nhóm Apink và nhà sản xuất Rado được công bố đã chính thức ấn định ngày cưới.

Cả hai làm đám cưới tại khách sạn Grand Hyatt Seoul vào ngày 16 - 5, chính thức thành vợ chồng sau 9 năm hẹn hò.

Yoo Bomi và Rado sẽ cưới vào tháng 5

Yoo Bomi và Rado gặp nhau khi cả hai cùng làm việc cho album thứ 3 của Apink, với vai trò nhà sản xuất và nghệ sĩ. Từ là đồng nghiệp, họ dần trở thành một cặp đôi và công khai yêu đương vào năm 2017.

Ngoài cặp đôi trên, nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Mỹ gốc Hàn EJAE cũng dự định kết hôn cùng nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Hàn Sam Kim năm nay.

Tháng trước, EJAE đã chia sẻ bức ảnh cô được Sam Kim cầu hôn lên mạng xã hội, thông báo về lễ đính hôn của mình. Một số thông tin cho rằng cặp đôi đã đính hôn vào cuối năm 2023 nhưng EJAE đã trì hoãn việc công bố cho đến đầu năm nay.

EJAE hạnh phúc với Sam Kim

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, EJAE xác nhận kế hoạch tổ chức lễ cưới vào tháng 11 năm nay. Do lịch trình bận rộn, cô chưa có cơ hội chọn váy cưới hay lên kế hoạch nhiều cho đám cưới. Lễ cưới dự kiến sẽ được tổ chức tại Los Angeles - Mỹ.

Bài hát "Golden" của EJAE và Mark Sonnenblick - nhạc phim của "KPop Demon Hunters", đã giành giải "Bài hát hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh" tại Grammy lần thứ 68. Đây cũng là ca khúc K-Pop đầu tiên giành được Grammy.

Gần đây, làng giải trí Hàn Quốc cũng xôn xao khi tài tử Ha Jung-woo xác nhận tình cảm với Cha Jung-won. Cặp đôi đã hứa hẹn cái kết đẹp dù chưa xác nhận thời điểm đám cưới.

Cặp sao xác nhận mối quan hệ tình cảm

Một số người hâm mộ gửi lời chúc mừng Ha Jung-woo và hỏi về đám cưới, nam diễn viên trả lời trên trang mạng xã hội rằng còn một chặng đường dài phía trước.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 2020, cả hai từ vị trí đồng nghiệp phát triển thành cộng sự thân thiết và giờ là người yêu.

Theo các nguồn tin, họ đã bắt đầu lên kế hoạch cụ thể cho đám cưới từ năm 2025. Tuy nhiên, ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định do lịch trình bận rộn của hai ngôi sao này.