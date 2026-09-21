Bắt 'nữ quái' bọc ma túy trong giấy vệ sinh, lái ô tô mang đi tiêu thụ

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Triệu Phong vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ người phụ nữ có hành vi vận chuyển trái phép các viên nén nghi là ma túy trên ô tô. Qua kiểm tra và khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 188 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan công an, khoảng 15h30 ngày 16/9, tại đường Trần Phú (thôn Phong Giang, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác Công an xã Triệu Phong phối hợp làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand I10 biển kiểm soát 74A-334.37 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lê Thị Hoài Minh thời điểm bị bắt quả tang. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có một phụ nữ ngồi tại vị trí ghế lái, khai tên Lê Thị Hoài Minh (SN 1981, trú tại khu phố 1, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện tại vị trí ghế lái có 1 cuộn giấy vệ sinh, bên trong có đoạn ống nhựa dài màu trắng, bịt kín hai đầu, chứa 30 viên nén màu hồng nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra túi xách màu đen tại vị trí ghế phụ, lực lượng chức năng phát hiện trong một ngăn phụ có 01 cuộn giấy vệ sinh chứa hai đoạn ống nhựa bịt kín hai đầu (gồm 1 ống màu trắng chứa 10 viên nén màu hồng và 01 ống màu xanh sọc trắng chứa 8 viên nén màu hồng, đều nghi là ma túy).

Bước đầu Lê Thị Hoài Minh khai, số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến, cất giấu nhằm mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời. Lực lượng chức năng thực hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả với Lê Thị Hoài Minh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tạm giữ, niêm phong các đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra, xác minh.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Lê Thị Hoài Minh tại khu phố 1 (phường Quảng Trị), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 140 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Tổng số tang vật thu giữ qua kiểm tra phương tiện và khám xét nơi ở của Minh là 188 viên nén màu hồng nghi là ma túy. Các tang vật đã được niêm phong, bảo quản theo quy định để phục vụ giám định và điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.