Loạt dấu hiệu đáng ngờ của Kim Soo Hyun với những ngôi sao trẻ tuổi

Vào ngày 21/5, đơn xin lệnh bắt giữ do Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đệ trình nêu rõ rằng Kim Se Ui của kênh YouTube Viện Garosero đã lan truyền thông tin sai sự thật về nam diễn viên Kim Soo Hyun liên quan đến nữ diễn viên Kim Sae Ron, nhằm mục đích trục lợi tài chính, bao gồm cả thu nhập từ YouTube.

Theo báo JoongAng Ilbo, các bài báo cho rằng Kim Soo Hyun không hề hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là vị thành niên, và bằng chứng tin nhắn đã bị làm giả. Tuy nhiên cư dân mạng vẫn có phản ứng tiêu cực và tỏ ra không tin tưởng Kim Soo Hyun, đồng thời hứa sẽ tẩy chay các dự án trong tương lai của anh.

Cảnh sát kết luận Kim Soo Hyun không hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Trước việc vụ việc được khơi lại, những lời chỉ trích nhắm vào Kim Soo Hyun đã "đào" lại những hành vi được cho là "không phù hợp" khác của anh với các ngôi sao trẻ. Cụ thể trong bộ phim truyền hình Mặt Trăng Ôm Mặt Trời năm 2012, Kim Soo Hyun đóng cùng với Han Ga In và sao nhí Kim Yoo Jung - khi đó mới 13 tuổi. Nam diễn viên đã từng nói về Kim Yoo Jung, mô tả cô theo cách khiến nhiều người cảm thấy khó chịu trong bối cảnh những tranh cãi gần đây.

"Trước đây tôi nghĩ Kim Yoo Jung còn quá trẻ con. Sau khi gặp em ấy ngoài đời, tôi thấy em ấy rất tự tin và thông minh, và tôi không hề cảm thấy em ấy còn nhỏ tuổi. Tôi rất mong chờ được thấy em ấy trưởng thành và tôi nghĩ rằng sớm thôi tôi sẽ có cơ hội gặp lại em ấy với tư cách là bạn diễn trong một bộ phim" - nam diễn viên nói.

Kim Soo Hyun được cho là có phát ngôn không phù hợp với Kim Yoo Jung. Ảnh: X

Một trường hợp khác được dẫn chứng liên quan đến Nam Ji Hyun, xoay quanh những bình luận được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn năm 2010 khi nữ diễn viên mới chỉ 15 tuổi. Cụ thể, Kim Soo Hyun nói bộ phim của Nam Ji Hyun khiến anh cảm thấy "em trai tôi đã cướp mất người yêu của tôi". Nam diễn viên còn khen Nam Ji Hyun là "1 con cáo thực thụ" về khả năng diễn xuất.

Kim Yoo Jung và Nam Ji Hyun. Ảnh: X

Vào năm 23 tuổi, Kim Soo Hyun còn "gọi điện tán tỉnh" vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia Son Yeon Jae 16 tuổi, nói rằng muốn mời cô đi ăn. Không chỉ có "dấu hiệu đáng ngại với các sao nữ, Kim Soo Hyun cũng từng bị chỉ trích vì hành vi không phù hợp với nam idol 17 tuổi Kevin Woo (UKISS). Vào năm 2009, Kim Soo Hyun là MC của show truyền hình âm nhạc Boys & Girls Music Countdown mùa 3, tiếp đón khách mời nhóm UKISS. Những câu nói và hành động của Kim Soo Hyun dành cho anh chàng Kevin khiến nhiều người “sởn da gà”.

Cụ thể, khi Kevin chia sẻ về việc anh nhìn vào gương và khóc, Kim Soo Hyun đã nhìn vào mặt đàn em và chia sẻ: “Nhưng mà em nói chuyện đáng yêu quá à”. Điều này khiến cho nam idol nhóm U-KISS không giấu được sự ngại ngùng. Ngay lập tức, Kim Soo Hyun thừa nhận: “Là do anh kỳ lạ mất rồi”. Điều này còn làm cho nữ idol Han Seung Yeon phải phá tan bầu không khí “sượng trân” bằng cách “đánh yêu” Kim Soo Hyun.

Thậm chí ở khoảnh khắc khác, Kim Soo Hyun còn công khai “động chạm” Kevin bằng cách nắm tay khiến nam thần tượng sinh năm 1991 bối rối, vội vàng rụt tay và cười miễn cưỡng. Đoạn clip sau khi bị “đào” lại khiến một bộ phận netizen tranh cãi, cho rằng Kim Soo Hyun có hành động quấy rối công khai trên sóng truyền hình khiến đàn em khó xử. Dẫu vậy, cũng có những ý kiến bênh vực khi nhận xét Kim Soo Hyun chỉ cố gắng tạo tình huống hài hước để tăng tính giải trí cho chương trình.

Kevin Woo ngại ngùng trước cử chỉ của Kim Soo Hyun. Ảnh: X

Những vụ việc này gần đây đã được nhắc lại trong sự phẫn nộ trước những diễn biến mới nhất của vụ án, cùng với những cáo buộc liên tục cho rằng Kim Soo Hyun là kẻ dụ dỗ trẻ em. Từ tháng 3/2024, Kim Sae Ron đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun rồi bất ngờ xóa đi. Phía nam diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên đến ngày 16/2/2025, Kim Sae Ron đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật Kim Soo Hyun. Nhanh chóng đến tháng 3/2025, 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên. Phía Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đối đầu nhau ồn ào suốt 1 năm qua. Kim Soo Hyun phải tạm dừng hoạt động và đối diện nguy cơ đền hợp đồng quảng cáo hàng tỷ won.