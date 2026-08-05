Loạt ảnh phá hỏng hình tượng kiêu sa của Mai Phương Thúy

Dù đã rút lui khỏi các hoạt động giải trí trong nhiều năm, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên chưa bao giờ giảm sức hút. Bên cạnh cuộc sống kín tiếng và giàu có, những hình ảnh, video cũ của Hoa hậu Việt Nam 2006 mỗi khi được chia sẻ trở lại đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mai Phương Thúy đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau dòng bình luận đầy ẩn ý dưới bài đăng của Lý Nhã Kỳ, kéo theo nhiều luồng tranh luận từ cư dân mạng. Vì thế, loạt hình ảnh của Mai Phương Thúy trong bộ phim Âm Tính bất ngờ viral trở lại. Việc cư dân mạng bàn tán không phải nhan sắc của nàng hậu, mà chính là diện mạo tàn tạ, hốc hác đến mức nhiều người khó nhận ra.

Trong phim, Mai Phương Thúy vào vai Minh, một cô gái xuất thân bình thường nhưng bất ngờ đăng quang hoa hậu. Bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, danh vọng và những cám dỗ từ các đại gia, Minh dần đánh mất bản thân, sa vào con đường nghiện ngập, mại dâm rồi mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ đến khi chạm đáy cuộc đời, cô mới nhận ra giá trị của gia đình và những người luôn chờ mình quay đầu.

Để thể hiện hành trình đầy bi kịch của nhân vật, Mai Phương Thúy chấp nhận phá hỏng hoàn toàn hình tượng hoa hậu kiêu sa. Ngoài những phân đoạn khi vừa đăng quang, phần lớn thời lượng phim, cô xuất hiện với gương mặt hốc hác, làn da xỉn màu, mái tóc rối bời, quần áo nhếch nhác. Đặc biệt, phân cảnh Minh nghiện ngập, sống bệ rạc đã hoàn toàn phá hỏng vẻ đẹp kiêu sa, sang chảnh vốn gắn liền với tên tuổi của người đẹp họ Mai. Các cảnh nhân vật "vã" thuốc, suy kiệt vì nghiện hay bị bạo hành càng khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước sự lăn xả của nàng hậu.

Không ít cư dân mạng cho biết nếu không xem phần giới thiệu, họ gần như không thể tin người phụ nữ tiều tụy trên màn ảnh lại chính là Mai Phương Thúy. Hàng loạt video so sánh hình ảnh nàng hậu ngoài đời với tạo hình trong Âm Tính cũng nhanh chóng lan truyền, thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tay của Mai Phương Thúy sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Để chuẩn bị cho nhân vật, cô từng theo học một khóa diễn xuất ngắn hạn tại Trường Sân khấu - Điện ảnh.

Chia sẻ về quyết định nhận vai, Mai Phương Thúy từng cho biết: "Tôi thích tìm hiểu những khía cạnh khác nhau về con người. Khi nhận vai tôi thấy mình có cơ hội hiểu thêm số phận những con người mà nếu không có vai diễn này tôi không thể hiểu được. Vai diễn cho tôi những kinh nghiệm, tránh sai lầm mà cô hoa hậu trong phim đã mắc phải."

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Mai Phương Thúy vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ lối thể hiện tự nhiên, đặc biệt ở những phân cảnh tâm lý nặng khi nhân vật rơi vào tuyệt vọng và khao khát làm lại cuộc đời. Vai Minh sau đó còn giúp cô được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại HTV Awards 2011, trong khi Âm Tính giành giải cao tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

Tuy được đánh giá có tiềm năng với màn ảnh, Mai Phương Thúy lại không tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. Người đẹp từng chia sẻ rằng thời điểm đó, ưu tiên lớn nhất của cô là hoàn thành việc học đại học thay vì phát triển sự nghiệp diễn viên.

Đến nay, sau gần hai thập kỷ, Âm Tính vẫn là tác phẩm điện ảnh duy nhất trong sự nghiệp của Mai Phương Thúy. Mỗi lần những phân cảnh "phá hỏng" hoàn toàn hình tượng hoa hậu được chia sẻ trở lại, khán giả lại không khỏi tiếc nuối vì người đẹp đã sớm rời xa màn ảnh.