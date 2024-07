Loạt ảnh làm rộ tin Han So Hee bất ổn tâm lý hậu scandal, vết bầm tím khắp người

Sáng 15/7, tờ Chosun đưa tin Han So Hee vừa chiếm sóng mạng xã hội khi "dội bom" Instagram cá nhân bằng loạt hình khoe hình xăm kín người. Nhiều khán giả nhận định đây đều là xăm dán do nữ diễn viên đã thay đổi toàn bộ hình xăm chỉ trong thời gian ngắn.



Trên các diễn đàn, nhiều khán giả xôn xao bàn tán trước hình ảnh nữ minh tinh Thế Giới Hôn Nhân ở thời điểm hiện tại. Không ít netizen cho rằng Han So Hee đang gặp bất ổn tâm lý sau drama tình ái tay 3 với Hyeri - Ryu Jun Yeol. Nghi vấn bắt nguồn từ biểu cảm buồn bã của nữ diễn viên khi chụp ảnh và việc cô liên tục đổi hình xăm kín người bất chấp những phản đối, lời bình luận công kích trên mạng. Bên cạnh tin đồn liên quan tới trạng thái tâm lý, Han So Hee còn bị tố thích gây sự chú ý: "Trông cô ấy bất ổn thật sự", "Có vẻ cô ấy đang phải vật lộn tìm kiếm sự chú ý vì gần đây không còn được quan tâm như trước", "Dù có làm gì đi chăng nữa thì tôi thấy cô ấy giờ đây trông thật kém sang"...

Han So Hee lộ diện với biểu hiện tâm lý đáng lo ngại. Cô trông buồn bã, thẫn thờ và gây chú ý với loạt hình xăm kín cơ thể bất chấp dư luận phản đối

Nhiều khán giả nhận định Han So Hee sử dụng xăm dán nên đã thay hết được toàn bộ hình xăm trong thời gian ngắn

Mới tháng trước, mỹ nhân họ Han trở thành tâm điểm bàn tán khi công khai loạt hình xăm kín người ngay giữa tâm bão chỉ trích vì màn lộ diện được cho là kém sang tại sự kiện cao cấp Dior

Trước đó hồi cuối tháng 5, Han So Hee mất điểm với hình xăm lớn ở vị trí cực hiểm tại sự kiện do Dior tổ chức

Bên cạnh hình xăm kín cơ thể, nhiều khán giả còn đổ dồn sự chú ý vào vết bầm ở đầu gối của Han So Hee trong hình ảnh mới được đăng tải. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1994 cũng bị soi hàng loạt vết thâm tím khắp cơ thể ở loạt ảnh hậu trường vào hôm 11/7.

Khán giả không khỏi hoang mang khi chứng kiến dấu vết lạ dọc cơ thể mỹ nhân đình đám, đồng thời thi nhau đồn đoán về nguyên nhân gây ra những vết bầm này. Trong đó, nhiều fan khẳng định nữ diễn viên họ Han bị thương khi tập luyện với cường độ cao. Được biết, gần đây cô đảm nhận vai trò trợ giảng võ thuật tại sự kiện kết hợp giữa Học viện Nghệ thuật Seoul và 1 ngôi trường chuyên đào tạo diễn viên hành động.

Vết bầm ở đầu gối Han So Hee trong hình ảnh mới đã trở thành đề tài nóng hổi gây bàn tán xôn xao khắp cõi mạng châu Á

Mới vài ngày trước, cô cũng bị soi loạt vết thâm tím khắp cơ thể từ vai, cánh tay cho đến đầu gối trong loạt ảnh hậu trường. Nhiều khán giả khẳng định nữ diễn viên bị thương do tập luyện

Gần đây, Han So Hee xuất hiện với vai trò trợ giảng võ thuật trong 1 sự kiện do 2 ngôi trường tại Seoul tổ chức

Trong năm nay, Han So Hee mất lượng đáng kể vì nghi vấn ngoại tình với tài tử Ryu Jun Yeol. Drama nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol (Reply 1988) lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam.

Giữa tâm bão thị phi, Dispatch đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ 3 xen vào giữa cặp đôi Reply 1988. Nhưng công chúng lại tỏ ra "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải do xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với sao nữ họ Han. Cuối tháng 3, Han So Hee - Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ. Đến lúc này, drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu.

Ồn ào tình ái liên quan tới ba ngôi sao Ryu Jun Yeol - Han So Hee - Hyeri khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong năm nay

