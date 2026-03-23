Hé lộ hình ảnh đầu tiên của 'Táo quân' lên sóng cuối tháng 3 trên VTV

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, NSND Tự Long cho biết không chỉ khán giả mà các nghệ sĩ cũng rất nhớ chương trình Táo quân . Cảm giác được khoác trang phục Táo, đứng trên sân khấu quen thuộc khiến anh vừa háo hức, vừa bồi hồi. Với anh, Táo quân không chỉ là một chương trình mà còn là ký ức, là một phần thanh xuân của người nghệ sĩ.

NSND Tự Long chia sẻ hình ảnh các nghệ sĩ luyện tập cho chương trình Táo quân lên sóng cuối tháng 3.

Những ngày qua, các nghệ sĩ NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng và nghệ sĩ Vân Dung luyện tập gấp rút để chuẩn bị cho chương trình đặc biệt này. NSƯT Chí Trung cho biết: "Chúng tôi bám theo format cũ và biến tấu một phần để mang hương vị của Táo quân đến chương trình kỷ niệm này".

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm do Hãng phim Truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam - VFC) sản xuất lần đầu vào năm 2003, ban đầu là số phát sóng đặc biệt cuối năm của chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Từ năm 2006, toàn bộ thời lượng Gặp nhau cuối năm được dành riêng cho Táo quân. Với cách thể hiện hài hước, châm biếm, phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội, chương trình nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, không thể thiếu trong đêm Giao thừa.

Tiểu phẩm "Táo quân" nằm trong chương trình kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng chương trình đầu tiên.

Sau hơn hai thập kỷ lên sóng, Táo quân không đơn thuần là chương trình truyền hình mà trở thành ký ức tập thể, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới của nhiều thế hệ khán giả. Từ năm 2003-2019, Táo quân được phát sóng đều đặn vào mỗi đêm Giao thừa.

Tuy nhiên, năm 2019, chương trình bất ngờ thông báo tạm dừng sau 16 năm liên tục lên sóng, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đúng dịp Tết Canh Tý (2020), Táo quân không xuất hiện trên VTV, thay vào đó là chương trình Làng Vũ Đại thời hội nhập.

Sang Tết Tân Sửu (2021), Táo quân trở lại với khán giả, dù có nhiều thay đổi về nội dung và dàn nghệ sĩ, nhưng vẫn giữ tinh thần báo cáo cuối năm - yếu tố cốt lõi đã làm nên thương hiệu của chương trình suốt nhiều năm qua.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Táo quân tạm nghỉ, thay bằng chương trình mới là Quảng trường mùa xuân.