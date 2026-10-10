Loạt ảnh diện bikini của nữ diễn viên 47 tuổi khiến cả MXH tranh cãi: Không thể tin nổi

Những ngày qua, loạt ảnh Tần Lam diện đồ bơi một mảnh tại Maldives tiếp tục được các trang giải trí lớn trên Toutiao đăng lại và thu hút lượng tương tác lớn. Truyền thông liên tục cảm thán: "Ai dám tin năm nay chị ấy đã 47 tuổi!". Đây là bộ ảnh nằm trong chuỗi khoảnh khắc nghỉ dưỡng mà nữ diễn viên chia sẻ dịp đón sinh nhật tuổi 47 tại Maldives.

Trong ảnh, Tần Lam chọn bộ đồ bơi liền thân màu nâu socola, viền trắng xám chạy dọc các đường cắt, dây áo mảnh và phần lưng khoét. Thay vì mũ rộng vành quen thuộc, cô quấn một chiếc khăn ren thêu họa tiết lá cây trùm đầu, thắt nút dưới cằm, kết hợp kính râm gọng trắng dáng oval mang hơi hướng thập niên 60. Tổng thể vừa cổ điển vừa tinh nghịch, gợi nhớ phong cách nghỉ dưỡng của các minh tinh châu Âu thời hoàng kim.

Hai khung hình mang hai tâm trạng khác hẳn nhau. Ở ảnh đầu tiên, Tần Lam cầm vòi sen giơ cao, ngửa mặt cười tít mắt dưới làn nước phun, lộ cả những nếp cười nơi khóe mắt mà không hề che giấu. Ở ảnh còn lại, cô đứng nghiêng người nhìn ra biển, thần thái lạnh lùng, đường nét từ vai, lưng đến hông hiện rõ trong bộ đồ bơi ôm sát.

Bờ vai thẳng, vòng eo gọn và đôi chân dài là những chi tiết được dân mạng nhắc đi nhắc lại nhiều nhất.

Theo các trang giải trí Trung Quốc, những bộ ảnh nghỉ dưỡng gần đây của Tần Lam đều nhận về phản ứng trái chiều. Một bên gọi cô là "chuẩn mực tuổi 47", khen ngợi sự tự tin khi dám khoe ảnh với nụ cười hết cỡ, không né góc chụp. Bên còn lại cho rằng nữ diễn viên đang "gầy đến đáng sợ", vóc dáng quá mảnh khiến gương mặt thiếu sức sống.

Thực tế, Tần Lam đã có một mùa hè dày đặc ảnh du lịch. Ngày 13/8, cô đăng loạt ảnh mặc váy trắng bay bổng bên biển, kèm dòng chia sẻ hào hứng rằng "thời gian sạc năng lượng hạnh phúc đã đến". Ngày 20/8, cô tiếp tục khoe bộ váy kẻ ô xanh trắng khoét eo, đi kèm câu "ra khơi, gặp hoàng hôn tuyệt đẹp". Đến ngày 2/9, nữ diễn viên tung tiếp 18 tấm ảnh trên đảo với áo quây kẻ ô vàng ấm, quần ống rộng trắng và mũ cói rộng vành. Mỗi lần đăng ảnh, khu bình luận lại tái diễn cuộc tranh luận quen thuộc giữa hai luồng ý kiến.

Không ít người cũng chỉ ra rằng sự xuất hiện của Tần Lam trong những ảnh đời thường hay ảnh chụp lén luôn bị soi kỹ hơn nhiều so với ảnh cô tự đăng. Chính sự chênh lệch đó khiến mỗi bộ ảnh mới của cô gần như mặc định trở thành đề tài bàn tán.

Tần Lam sinh ngày 17/7/1979 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh. Năm 1999, cô giành huy chương vàng nhóm người mẫu quảng cáo tại một cuộc thi tìm kiếm gương mặt mới toàn quốc, từ đó bước chân vào làng giải trí. Bộ phim truyền hình đầu tay của cô là "Đại Đường tình sử" (2001), nhưng phải đến năm 2003, vai Trần Tri Họa trong "Hoàn Châu Cách Cách 3" mới giúp tên tuổi Tần Lam được khán giả đại chúng biết đến.

Sau nhiều năm đóng phim đều đặn, sự nghiệp của cô bước sang trang mới với vai Phú Sát Hoàng hậu trong "Diên Hi công lược" (2018). Hình ảnh hoàng hậu đoan trang, dịu dàng giúp Tần Lam trở lại hàng ngũ sao hạng A và tạo nên làn sóng yêu mến kéo dài nhiều năm. Đầu năm 2026, cô góp mặt trong chương trình "Thân ái đích khách sạn" phiên bản trở lại sau 6 năm, đồng thời có phim truyền hình "Bình đẳng chi môn" đang chờ phát sóng.

Ở tuổi 47, Tần Lam vẫn là một trong số ít nữ diễn viên thế hệ 7X duy trì được độ phủ sóng đều đặn trên mạng xã hội. Dù bị khen hay bị chê, mỗi lần cô đăng ảnh, cái tên Tần Lam lại một lần nữa được đẩy lên dòng thời gian của hàng triệu người dùng.