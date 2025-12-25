Loại ung thư 90% phát hiện ở giai đoạn muộn, bác sĩ khuyên: Phải từ bỏ 5 thói quen này dù khó đến đâu!

Theo báo cáo từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế trực thuộc WHO, ung thư thực quản là loại ung thư phổ biến thứ 5 và đứng thứ tư về tỷ lệ tử vong trong số các bệnh ung thư trên toàn cầu. Đáng lo ngại hơn, có đến 90% bệnh nhân chỉ được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn giữa hoặc muộn.

Các chuyên gia ung thư nhấn mạnh rằng lý do chính khiến căn bệnh này trở nên sát thủ là bởi các triệu chứng ban đầu rất mờ nhạt, dễ bị nhầm lẫn với viêm họng thông thường hoặc tình trạng nóng trong người. Khi phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm có thể đạt trên 80%, nhưng con số này sụt giảm nghiêm trọng xuống dưới 20% ở giai đoạn muộn khi khối u đã xâm lấn sâu và di căn sang các cơ quan khác.

5 thói quen hàng đầu gây ung thư thực quản cần bỏ sớm

Căn bệnh này thường không xuất hiện đột ngột mà là hệ quả của những thói quen sinh hoạt không lành mạnh kéo dài nhiều năm. Nếu muốn phòng ung thư thực quản, có 5 thói quen bạn cần bỏ càng sớm càng tốt:

- Ăn uống khi còn quá nóng là thủ phạm hàng đầu chiếm đến 70% các ca mắc bệnh. Niêm mạc thực quản chỉ chịu được nhiệt độ từ 50 đến 60 độ c, việc thường xuyên ăn lẩu hoặc uống trà nóng trên 70 độ c sẽ gây bỏng và tổn thương tái phát, dẫn đến các biến đổi tiền ung thư.

Ảnh minh họa

- Sử dụng thực phẩm muối chua và thịt hun khói quá mức làm gia tăng lượng nitrit trong cơ thể. Chất này khi vào dạ dày dễ chuyển hóa thành nitrosamine, một tác nhân gây ung thư thực quản cực mạnh đã được y khoa xác nhận.

- Hút thuốc và uống rượu nồng độ cao tạo ra tác động kép tàn phá niêm mạc. Rượu đóng vai trò như dung môi hòa tan các chất độc trong khói thuốc, giúp chúng thâm nhập sâu hơn vào các lớp tế bào thực quản và gây đột biến gen.

- Nằm xuống ngay sau khi ăn gây ra tình trạng trào ngược axit dạ dày thường xuyên. Axit kích ứng niêm mạc thực quản liên tục có thể phát triển thành bệnh thực quản barrett, làm tăng nguy cơ ung thư lên gấp 30 đến 50 lần so với người bình thường.

- Tự chẩn đoán và bỏ qua các triệu chứng kéo dài là sai lầm phổ biến nhất. Nhiều người chủ quan coi cảm giác khó nuốt hay đau sau xương ức là viêm họng mà không đi nội soi dạ dày sớm, đánh mất cơ hội điều trị trong khung giờ vàng.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư thực quản

Những người có thói quen ăn đồ nóng, người nghiện rượu bia thuốc lá, bệnh nhân trào ngược mãn tính hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư thực quản. Tuy nhiên, ai cũng có thể mắc bệnh này và cần đặc biệt chú ý 6 dấu hiệu sau để phát hiện sớm:

- Khó chịu hoặc nghẹn khi thức ăn đi qua thực quản đặc biệt là thức ăn khô cứng.

- Cảm giác đau rát hoặc nhói ở phía sau xương ức khi thực hiện động tác nuốt.

- Cảm giác có dị vật mắc kẹt trong cổ họng không thể khạc ra hay nuốt xuống được.

Ảnh minh họa

- Tình trạng đau họng hoặc khàn tiếng kéo dài trên hai tuần mà không rõ lý do.

- Thường xuyên bị ợ nóng, ợ chua hoặc có vị đắng trong miệng khi nằm vào ban đêm.

- Sụt cân bất thường đi kèm với tình trạng mệt mỏi và chán ăn kéo dài.

Làm gì để phòng ung thư thực quản?

Để bảo vệ thực quản, bạn nên xây dựng lối sống khoa học bằng cách ưu tiên các loại rau củ tự nhiên giàu chất xơ và chất chống oxy hóa để bảo vệ niêm mạc. Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng và tuyệt đối từ bỏ thuốc lá, rượu bia là những yếu tố then chốt. Sự kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng lành mạnh và tầm soát sức khỏe định kỳ sẽ giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và đẩy lùi nguy cơ ung thư hiệu quả.

Nguồn và ảnh: Sohu, Cancer123