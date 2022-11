Loại trái cây có thể "kéo" cholesterol ra khỏi cơ thể, bạn nên ăn nhiều hơn mỗi ngày

Lượng cholesterol trong cơ thể cao có thể khiến bạn có nguy cơ mắc một số tình trạng nguy hiểm như bệnh tim hoặc đột quỵ. Nó xảy ra khi bạn có quá nhiều chất béo được gọi là cholesterol trong máu. Theo thời gian, lượng cholesterol này có thể tích tụ và gây tắc nghẽn.



Cholesterol cao trong cơ thể do đâu? Theo các chuyên gia y tế, phần lớn nguyên nhân dẫn đến trường hợp có cholesterol trong cơ thể cao là do các yếu tố lối sống như ăn uống không lành mạnh, không tập thể dục đủ, hút thuốc lá và uống quá nhiều rượu. Vì lý do này, các chuyên gia cũng cho rằng những gì bạn ăn có thể giúp giảm mức cholesterol.

Chia sẻ với Express.co.uk, TJ Waterfall, chuyên gia dinh dưỡng tại Holy Plan (Tổ chức tư vấn về ăn uống, cân bằng dinh dưỡng), cho biết: "Những gì chúng ta ăn có thể tác động trực tiếp đến mức cholesterol. Đặc biệt, hầu hết mọi người nên xem xét các cách để giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (cholesterol 'xấu'), liên quan đến việc tăng nguy cơ xơ vữa động mạch".

"Chất béo bão hòa, được tìm thấy với lượng cao nhất trong thịt, phô mai và trứng, làm tăng cholesterol 'xấu', vì vậy giảm thiểu lượng tiêu thụ các sản phẩm động vật là bước giảm cholesterol đầu tiên mọi người cần làm. Nhưng chúng ta có thể làm thêm một bước nữa là tăng tiêu thụ các loại thực phẩm được cho là có thể giảm cholesterol 'xấu' này. Một loại thực phẩm giàu chất xơ hòa tan có thể làm như vậy. Chúng giúp liên kết cholesterol trong hệ thống tiêu hóa và kéo nó ra khỏi cơ thể trước khi nó được lưu thông", TJ nói.

Cụ thể, loại thực phẩm giàu chất xơ hòa tan mà chuyên gia dinh dưỡng TJ Waterfall khuyên dùng là nho.

Một số nghiên cứu khác cũng đã công nhận lợi ích này của nho như sau. Một bài báo đăng trên tạp chí Nutrients của các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Los Angeles (Hoa Kỳ), được xuất bản trên tạp chí Nutrients vào năm 2021, đã xem xét tác dụng của bột nho đối với mức cholesterol. Trong nghiên cứu, những người trưởng thành khỏe mạnh tiêu thụ 46 gram bột nho mỗi ngày trong bốn tuần. Kết quả sau đó cho thấy "tiêu thụ bột nho làm giảm đáng kể tổng lượng cholesterol xuống 6,1% và cholesterol 'xấu' giảm 5,9%, tổng lượng axit mật giảm 40,9%.

Tóm lại, tiêu thụ bột nho đã làm thay đổi đáng kể hệ vi sinh vật đường ruột và chuyển hóa cholesterol/axit mật.

Một nghiên cứu riêng biệt, được công bố trên tạp chí Thực phẩm và Chức năng vào năm 2015, cho thấy nho đỏ đặc biệt có hiệu quả hơn trong việc giảm cholesterol so với nho trắng. Theo nghiên cứu, tiêu thụ toàn bộ quả nho đỏ có tác dụng chống oxy hóa và hạ đường huyết mạnh hơn so với nho trắng ở người trưởng thành tăng lipid máu.

Do đó, quả nho đỏ có thể là một lựa chọn trái cây tuyệt vời không chỉ để ngăn ngừa các rối loạn chuyển hóa liên quan đến stress oxy hóa mà còn cả với các bệnh tim mạch liên quan đến cholesterol, đặc biệt là ở người trưởng thành tăng lipid máu.

Ngoài nho đỏ, bạn có thể tham khảo bổ sung các loại thực phẩm chất xơ hòa tan cao khác bao gồm:

- Yến mạch, lúa mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác

- Đậu

- Cà tím

- Đậu bắp

- Táo

- Dâu tây

- Trái cây họ cam quýt.