Trong bữa cơm gia đình Việt, rau đay là cái tên quen thuộc, thường xuất hiện trong bát canh cua dân dã hay những món ăn mùa hè giản dị. Dù không phải lúc nào cũng được ưa chuộng-thậm chí có người còn “ngại” vì độ nhớt đặc trưng khi nấu nhưng loại rau này lại đang được nhiều quốc gia đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia, chính đặc tính khiến rau đay bị e dè ấy lại là dấu hiệu của những hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe.

Rau đay (tên khoa học Corchorus olitorius, còn gọi là “jute leaves”) là loài cây dễ trồng, sinh trưởng mạnh trong mùa nóng và phổ biến ở nhiều vùng tại Việt Nam.

Không chỉ quen thuộc trong bữa ăn Việt, rau đay còn xuất hiện phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á và châu Phi, nơi nó được sử dụng không chỉ như thực phẩm mà còn trong các bài thuốc dân gian.

Tại Nhật Bản, loại rau này được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa và chăm sóc làn da. Người Nhật tin rằng lớp chất nhầy tự nhiên trong rau giúp giữ ẩm, cải thiện độ đàn hồi da, đồng thời hỗ trợ tăng cường miễn dịch và sức khỏe xương.

Ở Ấn Độ và Malaysia, rau đay cũng được sử dụng trong nhiều bài thuốc truyền thống nhằm cải thiện thể trạng và phòng ngừa một số bệnh lý thông thường.

Theo các chuyên gia, rau đay chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, C, E, B6 và folate. Bên cạnh đó là các khoáng chất quan trọng như canxi, sắt và magie.

Đây cũng là nguồn chất xơ dồi dào, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, rau đay còn chứa omega-3 nguồn gốc thực vật (ALA), một hợp chất có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Nhờ đó, việc bổ sung rau đay vào chế độ ăn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Những lợi ích nổi bật của rau đay đối với sức khỏe:

Hỗ trợ cải thiện táo bón: Rau đay chứa nhiều nước, chất nhầy và polysaccharid giúp làm mềm phân, tăng nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón hiệu quả.

Tăng cường lợi sữa cho phụ nữ sau sinh: Nhờ hàm lượng nước và chất nhầy tự nhiên, rau đay được ghi nhận có khả năng kích thích tiết sữa, giúp tăng cả lượng và chất lượng sữa mẹ khi sử dụng đều đặn.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể: Với đặc tính giàu nước và tính mát, rau đay giúp làm dịu cơ thể, hỗ trợ giải nhiệt, giảm cảm giác nóng trong, đặc biệt phù hợp trong thời tiết nắng nóng.

Hỗ trợ hệ tiết niệu, lợi tiểu: Rau đay có tác dụng thúc đẩy bài tiết nước tiểu, hỗ trợ giảm tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt, đồng thời góp phần làm dịu viêm nhiễm đường tiết niệu nhẹ.

Trúc Chi (t/h)