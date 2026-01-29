Loại rau nhiều sắt gấp 6 lần thịt bò, được bán quanh năm ở chợ Việt: Không phải ai cũng biết để ăn

Rau ngót là loại rau rất đỗi thân quen với người Việt. Loại rau này từ lâu đã gắn liền với bữa ăn gia đình, đặc biệt nổi tiếng nhờ những lợi ích dành cho phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ.

Không chỉ dễ trồng, dễ chế biến, rau ngót còn gây chú ý bởi giá trị dinh dưỡng vượt trội so với nhiều thực phẩm quen thuộc khác. Trong đó, điểm khiến nhiều người bất ngờ nhất nằm ở hàm lượng sắt.

Hàm lượng sắt cao bất ngờ trong rau ngót

Rau ngót.

Theo dữ liệu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g thịt bò chỉ chứa khoảng 2,6mg sắt. Trong khi đó, một số nghiên cứu cho thấy 100g rau ngót có thể cung cấp tới 15,7mg sắt – cao gấp gần 6 lần so với thịt bò. Đây là con số không nhiều người ngờ tới.

Sắt là khoáng chất thiết yếu giúp hình thành hồng cầu, vận chuyển oxy và duy trì thể lực. Vi chất này đặc biệt quan trọng với người thiếu máu, phụ nữ sau sinh và những người lao động nặng.

Không dừng lại ở đó, rau ngót còn là nguồn cung dồi dào đạm thực vật, kali, mangan, đồng, cùng nhiều vitamin thiết yếu như vitamin C, vitamin nhóm B và beta-caroten - tiền vitamin A. Đáng chú ý, rau ngót nằm trong số ít loại rau chứa vitamin K, dưỡng chất đóng vai trò quan trọng với quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Canh rau ngót đậu phụ.

Bên cạnh các vi chất, rau ngót còn cung cấp nhiều axit amin thiết yếu, góp phần hỗ trợ miễn dịch, tái tạo mô và duy trì hoạt động chuyển hóa của cơ thể.

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, rau ngót mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ hạ huyết áp, tăng cường sức khỏe tim mạch, thanh nhiệt và giải độc. Các hoạt chất tự nhiên trong rau giúp giãn mạch, lợi tiểu, đồng thời hỗ trợ gan và thận trong quá trình đào thải độc tố.

Với hàm lượng vitamin C cao cùng các hợp chất chống oxy hóa, rau ngót còn giúp nâng cao đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại viêm nhiễm và mệt mỏi. Chính vì vậy, dù là món ăn dân dã, rau ngót vẫn được xem như một “kho dinh dưỡng xanh” đáng giá trong bữa ăn hằng ngày.

Canh rau ngót trứng bổ dưỡng

Rau ngót vốn quen thuộc trong nhiều món canh như canh thịt băm, canh tôm hay canh cua, nhưng nấu cùng trứng lại mang đến hương vị khá lạ miệng. Món canh đơn giản này thanh nhẹ, dễ ăn, thích hợp để đổi vị cho bữa cơm gia đình mà vẫn giữ trọn vị ngọt tự nhiên của rau ngót. Dưới đây là cách nấu canh rau ngót trứng.