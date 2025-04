Cải xoăn là một loại rau thuộc họ cải, có lá màu xanh đậm hoặc màu tím. Chúng cung cấp nhiều loại chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi - chẳng hạn như glucosinolates, chất chống oxy hóa, lutein, zeaxanthin,...

Ngoài ra lượng phytochemical (hóa chất thực vật có tác dụng dược lý) dồi dào bên trong cải xoăn cũng đã làm cải xoăn trở thành một loại rau giàu dinh dưỡng, nhưng ít calo và không chứa tinh bột.

Một số nghiên cứu cho thấy giống cải xoăn màu tím chứa anthocyanin, một hợp chất hữu cơ tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.

Mặc dù cải xoăn có nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được loại rau này.

Người bệnh thận

Rau lá xanh như cải xoăn là kho chứa kali, có thể không tốt cho những người bị bệnh thận. Lượng kali được phép tiêu thụ mỗi ngày phụ thuộc vào giai đoạn bệnh thận hoặc loại lọc thận mà người bệnh đang áp dụng. Những người bị bệnh thận giai đoạn cuối hoặc sỏi thận có thể không nên (hoặc hạn chế) ăn cải xoăn do hàm lượng oxalate và kali trong cải xoăn.

Người đang sử dụng thuốc chống đông máu

Cải xoăn có nhiều vitamin K giúp thúc đẩy quá trình đông máu. Vì vậy, đối với những người đang dùng thuốc chống đông máu như bệnh nhân tai biến mạch máu não hoặc thiếu máu cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn cải xoăn.

Người bệnh tim

Các chất dinh dưỡng có trong cải xoăn giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhất là glucosinolates, một nhóm hợp chất thực vật cung cấp chất chống oxy hóa và chống viêm.

Cải xoăn cũng rất giàu kali - một chất điện giải quan trọng giúp kiểm soát huyết áp bằng cách tăng cường bài tiết natri.

Người có các vấn đề về tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong cải xoăn có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu đối với một số người. Để khắc phục, loại bỏ thân cải xoăn, thái nhỏ lá và nhẹ nhàng vò nát có thể giúp dạ dày dễ chịu hơn. Nấu cải xoăn cũng có thể cải thiện khả năng tiêu hóa của loại rau này, nhưng sẽ làm giảm nồng độ vitamin C khoảng 89%.

Phụ nữ mang thai không nên sử dụng nhiều

Cải xoăn có hàm lượng vitamin C rất cao, thậm chí nhiều hơn lượng vitamin C trong cam. Nếu dùng quá nhiều cải xoăn có thể bị thừa vitamin C, gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi ở phụ nữ mang thai. Do đó, muốn sử dụng cải xoăn khi mang thai, bà bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Người bị bệnh tuyến giáp

Nếu bạn có vấn đề về tuyến giáp, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng cải xoăn. Vì cải xoăn có chứa thiocyanate, gây cản trở cơ thể hấp thụ i-ốt. Khi cơ thể thiếu i-ốt, tuyến giáp không thể hoạt động bình thường có thể dẫn đến suy giáp.