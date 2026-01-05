Loại rau được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc ra chợ là thấy

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã chính thức đưa ra danh sách các loại rau tốt nhất thế giới. Đặc biệt có nhiều loại rau ở chợ Việt Nam có rất nhiều và rẻ nằm trong danh sách này.

Từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100,00 điểm).

2. Cải thảo (91,99).

3. Cải cầu vồng (89,27).

4. Lá củ dền (87,08).

5. Rau chân vịt (86,43).

6. Rau diếp xoăn (73,36).

7. Rau xà lách (70,73).

8. Rau mùi tây (65,59).

9. Rau xà lách Romaine (63,48).

10. Rau cải rổ (62,49).

Cải cầu vồng có nhiều màu sắc rực rỡ, hiện được trồng rộng rãi trên khắp thế giới. Ảnh minh họa.

Cải cầu vồng được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá là một trong những loại rau tốt nhất thế giới. Để có được kết luận đó, CDC Mỹ đã tiến hành đánh giá trị dinh dưỡng của 41 loại rau củ, trái cây giàu dinh dưỡng nhất.

Theo đó, cải cầu vồng được xếp thứ 3 với 89,27 điểm về mật độ dinh dưỡng, sau cải xoong (100 điểm) và cải thảo (91,99 điểm).

Đáng chú ý ngoài sắt, cải cầu vồng còn là nguồn cung cấp tuyệt vời nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. USDA thống kê, chỉ 1 chén cải cầu vồng nấu chín (175g) có thể cung cấp cho cơ thể 3,3g protein; 7g carbohydrate; 3,7g chất xơ; 477% DV (nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày) vitamin K; 60% DV vitamin A; 35% DV vitamin C; 22% DV vitamin E; 36% DV magiê; 20% DV kali; 25% DV mangan; 32% DV đồng; 8% DV canxi.

Cải cầu vồng được đánh giá là một trong những loại rau tốt nhất thế giới. Ảnh minh họa.

Đây là một loại rau giàu chất dinh dưỡng. Cụ thể, một khẩu phần rau cải cầu vồng (khoảng 175g) nấu chín cung cấp 477% lượng vitamin K cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu và sức khoẻ xương. Cơ thể cần vitamin K để tạo một loại protein liên quan đến sự hình thành và duy trì xương.

Rau cải cầu vồng chứa nhiều chất xơ và các chất chống oxy hoá có thể làm giảm lượng đường trong máu. Một khẩu phần rau cải cầu vồng nấu chín chỉ chứa 35 calo, vậy nên loại rau này có thể là thực phẩm lý tưởng trong chế độ ăn lành mạnh của người đang muốn giảm cân. Không chỉ vậy loại rau này cũng chứa nhiều khoáng chất quan trọng để duy trì mạch máu khoẻ và điều hoà nhịp tim như magiê, kali, đồng, sắt và canxi.

Đáng chú ý trong một bài viết trên tạp chí Prevention, cải cầu vồng được ca ngợi là thực phẩm giàu sắt. Theo tạp chí danh tiếng này, lượng sắt có trong cải cầu vồng còn nhiều hơn lượng sắt có trong thịt bò. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy, trong 100g thịt thăn bò có chứa 2,22mg sắt. Thế nhưng lượng sắt có trong 100g cải cầu vồng đã nấu chín là 2,26mg.

Cải cầu vồng dù có nguồn gốc từ phương Tây, thích hợp sinh trưởng ở những nơi có khí hậu mát mẻ. Khi được du nhập vào Việt Nam, cải cầu vồng rất được các bà nội trợ yêu thích, nhiều người cũng tự trồng vài chậu cải cầu vồng ở nhà để lấy rau ăn hàng ngày.

Theo Healthline, nhờ thành phần dinh dưỡng ấn tượng, cải cầu vồng có thể mang lại nhiều lợi ích trong phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính.

Phòng ngừa loãng xương: Loại rau quen thuộc này giàu lượng vitamin K, do đó nếu ăn thường xuyên có tác dụng cải thiện sức khỏe xương. Vitamin K giúp điều chỉnh các protein cấu trúc xương, tăng hấp thụ canxi và giảm lượng canxi bị bài tiết qua nước tiểu, Medical News Today thông tin.

Hạ huyết áp, tốt cho tim: Rau cải cầu vồng rất giàu canxi, magiê và kali. 3 khoáng chất này được cho là có khả năng làm giảm huyết áp bằng cách đào thải natri ra khỏi cơ thể và hỗ trợ giãn nở động mạch, Medical News Today thông tin. Ngoài ra, cải cầu vồng có chứa cả nitrate tự nhiên. Hợp chất này được một nghiên cứu công bố trên The British Journal of Clinical Pharmacology chứng minh có thể giảm huyết áp bằng cách ức chế kết tập tiểu cầu và cải thiện hoặc duy trì chức năng nội mô.

- Giảm nguy cơ ung thư : Cải cầu vồng chứa nhiều các chất dinh dưỡng có thể giúp giảm nguy cơ gây ung thư. Đặc tính chống oxy hóa và chống tăng sinh của nó có thể giúp chống lại bệnh ung thư ruột kết. Ngoài ra, loại cải này cũng chứa các hợp chất thúc đẩy hoạt động chống phân bào (ngăn chặn sự phân chia tế bào) trên các tế bào ung thư vú.

- Rất tốt cho mắt: Loại rau này giàu carotenoid, một hoạt chất đóng vai trò quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Bên cạnh đó, lutein và zeaxanthin có trong thực phẩm này cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể.

Gợi ý cách chế biến cải cầu vồng thơm ngon

Ảnh minh họa

Món cải cầu vồng xào thơm ngon

1. Xào tỏi: Phi thơm tỏi, cho cọng cải vào xào trước, sau đó cho lá vào, nêm nếm gia vị vừa ăn.

2. Xào cùng thịt: Thịt bò, thịt lợn, lòng gà, tôm đều có thể kết hợp để xào cùng cải cầu vồng.

Món canh cải cầu vồng đậm vị

Canh thịt mọc/cua: Nấu canh thanh mát, ngọt nước kết hợp với thịt xay hoặc cua đồng.

1. Món salad thanh mát

Salad trộn: Trộn cải cầu vồng với táo, hành tím, hạt hướng dương, phô mai Feta và sốt mè rang, để lạnh 15 phút trước khi ăn.

2. Món hấp/cuốn thơm ngon

Cuộn thịt hấp: Dùng lá cải cầu vồng cuốn thịt băm, hấp chín.

Tách riêng cọng và lá: Cọng cứng hơn nên xào trước, lá nhanh chín hơn.

Rửa sạch và ngâm nước muối loãng trước khi chế biến.