Loại quả giúp thanh lọc mỡ máu, ngừa đau tim, đột quỵ, Việt Nam chỉ bán 20-30.000/kg

Một trong những nguyên nhân chính gây ra nồng độ cholesterol trong máu tăng cao là do chế độ ăn uống và dinh dưỡng, trong đó loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa là một trong những thủ phạm chính làm tăng nồng độ cholesterol "xấu" LDL trong máu.



Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, một số loại thực phẩm có thể làm tăng lượng cholesterol nhưng cũng có những loại thực phẩm có thể giúp giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Shona Wilkinson, tại Anh chia sẻ với trang Express: “Đào là loại trái cây quen thuộc, có tác dụng giúp kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu, giúp 'thanh lọc' mỡ máu, mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày”.

Chuyên gia nói thêm: “Quả đào là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời và chất xơ có thể giúp giảm cholesterol trong máu.

Chất xơ hòa tan có khả năng liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa, ngăn cản sự hấp thụ cholesterol vào máu. Điều này làm giảm lượng cholesterol tích tụ trong cơ thể”.

“Việc tổng hợp muối mật được thực hiện tại gan với nguyên liệu là cholesterol. Khi chất xơ liên kết với axit mật trong ruột và thúc đẩy quá trình đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể, từ đó giúp giảm cholesterol trong máu”, chuyên gia Wilkinson nói.

Một nghiên cứu được công bố trên tờ Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics cũng từng chỉ ra rằng đào là một trong những loại trái cây có tác dụng làm giảm mức cholesterol do hàm lượng flavonoid có trong chúng.

Một cuộc thử nghiệm với sự tham gia của gần 1.400 người cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn đào, táo, mận hoặc lê, đã giảm lượng mỡ trong máu.

Một nghiên cứu được công bố trên tờ Journal of Nutritional Biochemistry cũng đã tiến hành thử nghiệm cho loài gặm nhấm tiêu thụ nước ép đào và mận. Kết quả cho thấy tiêu thụ nước ép đào và mận giúp cơ thể chống lại tình trạng rối loạn chuyển hóa do béo phì, bao gồm tăng đường huyết, kháng insulin và leptin, rối loạn lipid máu.

Với hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ, quả đào đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Ở Việt Nam, quả đào có giá dao động từ 20.000-30.000 đồng/kg tùy loại. Do đó, mọi người có thể dễ dàng thêm đào vào trong chế độ ăn uống để "làm sạch" mạch máu, phòng ngừa đau tim, đột quỵ.

Ngoài ra, để phòng ngừa tình trạng tăng cholesterol, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn (xúc xích, thịt hun khói...) hoặc các loại đồ ăn thức uống chứa nhiều đường vào bữa sáng và các bữa ăn trong ngày để tránh làm tăng lượng cholesterol hoặc tăng huyết áp.

Thay vào đó, mọi người nên thiết lập một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh và cắt giảm lượng chất béo bão hòa; tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần; loại bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu, bia.