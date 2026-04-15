Loại quả bán đầy chợ Việt nhưng ra nước ngoài lại hóa "vàng ròng" mang về trăm triệu USD, chinh phục hơn 40 quốc gia

Xoài vốn là loại quả mùa hè quen thuộc với người Việt, đôi khi còn được bán theo kiểu “3 cân 50.000 đồng” hoá lại là món khá đắt đỏ tại Hàn Quốc, với mức giá dao động từ 200.000 - 370.000 đồng/kg. Tại các siêu thị ở Melbourne, Sydney (Australia), sản phẩm xoài xanh của Việt Nam được bày bán với giá 15 -17 AUD/1kg (khoảng hơn 300.000 đồng/kg).

Một sạp bán xoài cát Hòa Lộc trong chợ Bà Chiểu (TPHCM) có giá 25.000 đồng/kg).

Không chỉ dừng lại ở con số, sự mê mẩn xoài Việt của người Hàn còn được thể hiện qua những câu chuyện rất đời. Trong một chuyến du lịch Việt Nam, diễn viên Park Hae Jin cùng bạn bè đã mua tới hơn 25kg xoài chỉ để ăn cho thoả thích. Cặp vợ chồng người Hàn Quốc Sso và Sam trong thời gian ở Đà Nẵng cũng thức dậy lúc 4 giờ sáng để đến chợ đầu mối mua xoài. Nhiều du khách Hàn cho rằng xoài Việt Nam có mùi thơm đậm, vị ngọt rõ và kết cấu mềm hơn so với xoài nhập khẩu từ các thị trường khác.

Hình ảnh người Hàn Quốc thưởng thức một bữa tiệc xoài đúng nghĩa khiến không ít người Việt vừa bất ngờ vừa thích thú. Loại quả chúng ta quen đến mức ra cổng là thấy bán, lại trở thành món “must try” với nhiều du khách.

Năm 2024, để có cái nhìn khách quan về du lịch Việt Nam, phóng viên Lee Moon-su của tờ Nongmin (Hàn Quốc) đã dành trọn một tháng trải nghiệm thực. Trong cảm nhận của anh, Việt Nam giống như “thiên đường trái cây nhiệt đới”, nơi đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp các sạp bán thanh long, ổi, chanh leo, chuối, xoài, bơ hay dừa.

Lee đặc biệt ấn tượng với mức giá: “Mùa xuân năm ngoái, tôi mua xoài ở Đà Lạt với giá 10.000 won (khoảng 187.000 đồng), nhiều đến mức hai người ăn trong hai ngày mới hết. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, một quả xoài có giá hơn 20.000 won (trên 370.000 đồng)”, anh chia sẻ, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa hai thị trường.

Loại quả rẻ bèo nhưng “gánh” cả loạt lợi ích từ miễn dịch đến làm đẹp

Xoài vốn là một loại trái cây có hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, xoài còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp mà không phải ai cũng biết. Chỉ trong 100g xoài đã chứa lượng dinh dưỡng đáng kể với vitamin C, kali, chất xơ cùng nhiều vi chất thiết yếu. Ít calo nhưng giàu dưỡng chất, xoài giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hấp thụ sắt và thúc đẩy quá trình phát triển của cơ thể.

Không chỉ vậy, loại quả quen thuộc này còn tốt cho tim mạch nhờ khả năng hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm cholesterol và hạn chế nguy cơ đột quỵ. Các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, mangiferin trong xoài cũng được cho là giúp bảo vệ tế bào, giảm viêm và góp phần phòng ngừa một số bệnh ung thư.

Ngoài lợi ích sức khỏe, xoài còn là “trợ thủ” làm đẹp nhờ giàu vitamin C, hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da tươi sáng và làm chậm quá trình lão hóa.

Từ vùng đất khô cằn đến thị trường Mỹ: Hành trình “lên đời” của xoài Việt

Từng là loại quả quen thuộc trên những vùng đất khô cằn, sỏi đá, xoài nay được ví như “vàng” khi mang lại nguồn thu đáng kể cho hàng nghìn hộ nông dân.

Năm 2019, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Văn phòng Cục Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) tổ chức lễ công bố xuất khẩu xoài Việt Nam sang Mỹ. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng: sau hơn 10 năm đàm phán và hoàn thiện các thủ tục khắt khe, xoài Việt chính thức “đặt chân” vào một trong những thị trường khó tính bậc nhất thế giới.

Việc chinh phục thị trường Mỹ cũng đưa quốc gia này trở thành điểm đến thứ 40 của xoài Việt, mở ra dư địa lớn cho xuất khẩu nông sản. Mỗi năm, Mỹ phải nhập khẩu gần 400.000 tấn xoài tươi, chủ yếu từ Trung và Nam Mỹ, trong khi sản lượng nội địa chỉ khoảng 3.000 tấn. Đáng chú ý, xoài là loại trái cây thứ 5 của Việt Nam được cấp phép vào Mỹ, sau vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh long.

Xoài Việt hiện đã có mặt tại hơn 40 quốc gia, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm hơn 80% sản lượng xuất khẩu, bên cạnh các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, EU, Nhật Bản hay Australia.

Trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu xoài của Việt Nam ghi nhận những con số ấn tượng, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế. Tổng kim ngạch đạt hơn 378 triệu USD, trong đó xoài tươi đóng góp trên 255 triệu USD (tăng gần 10% so với cùng kỳ), còn các sản phẩm chế biến mang về khoảng 122 triệu USD, tăng gần 13%. Đáng chú ý, xoài Việt chiếm tới 97% thị phần tại Trung Quốc, vượt xa nhiều đối thủ cạnh tranh. Không chỉ vậy, xoài hiện nằm trong top 10 mặt hàng rau quả xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực, góp phần nâng cao giá trị nông sản và khẳng định thương hiệu Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

Với sản lượng khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm, xoài đang trở thành một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Sơn La đẩy mạnh sản xuất theo hướng bền vững nhằm nâng cao giá trị và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Riêng tại Đồng Tháp - “thủ phủ xoài” miền Tây, hơn 12.000 ha xoài đã được cấp 187 mã số vùng trồng, hình thành nhiều chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định. Việc phát triển các sản phẩm chế biến như xoài sấy, nước ép, mứt hay tinh dầu giúp tăng giá trị gấp 2-3 lần so với bán tươi. Đồng thời, ứng dụng công nghệ như truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, cảm biến giám sát và tưới tự động cũng được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả và giảm tác động môi trường.

Theo các chuyên gia, hướng đi “xanh - sạch - truy xuất được” không chỉ giúp xoài Việt chinh phục các thị trường khó tính mà còn mở ra cơ hội làm giàu bền vững cho người nông dân ngay trên chính mảnh đất của mình.